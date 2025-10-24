Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Genk - Betis: Ngày buồn Antony, sa lầy trên đất Bỉ (Europa League)

Sự kiện: Europa League 2025-26 Antony
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Real Betis hành quân đến sân của Genk với quyết tâm giành chiến thắng, qua đó áp sát nhóm dẫn đầu. Nhưng đây không phải trận đấu dễ dàng với Antony và các đồng đội.

Video bóng đá Genk - Betis: Ngày buồn Antony, sa lầy trên đất Bỉ (Europa League) - 1

Betis có cơ hội để chen chân vào top 8 Europa League. Muốn vậy, đoàn quân dưới quyền của HLV Pellegrini phải hạ được Genk, đội bóng đang xếp ngay sau họ.

Genk (áo xanh dương) và Betis thi đấu quyết tâm

Genk (áo xanh dương) và Betis thi đấu quyết tâm

Với quyết tâm như vậy, đội bóng Tây Ban Nha làm chủ thế trận trong suốt hiệp đầu tiên. Dù vậy, các cầu thủ Betis hoặc thiếu sắc sảo ở tình huống cuối cùng, hoặc bị hệ thống của Genk ngăn chặn.

Thế trận giằng co tiếp tục kéo dài trong hiệp 2. Genk đã ở rất gần bàn thắng, nhưng cú đá quyết đoán của Oh Hyeon Gyu ở phút 80 lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Betis. Do vậy, hai đội chấp nhận kết quả hòa thiếu thuyết phục.

Tỷ số chung cuộc: Genk 0-0 Betis

Đội hình thi đấu

Genk: Van Crombrugge, Nkuba, Sadick, Smets, Kayembe, Sattlberger, Heynen, Hrosovsky, Karetsas, Medina, Oh Hyeon Gyu

Betis: Valles, Rodriguez, Gomez, Bartra, Ruibal, Altimira, Lo Celso, Deossa, Antony, Riquelme, Bakambu

24/10/2025 00:44 AM (GMT+7)
