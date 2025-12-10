Video bóng đá Bayern Munich - Sporting Lisbon: Đại tiệc 4 bàn, ngược dòng đẳng cấp (Cúp C1)

Với lợi thế sân nhà, Bayern Munich đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Sporting Lisbon. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó, HLV Vincent Kompany tung ra đội hình mạnh, với những nhân tố nổi bật trên hàng công như Harry Kane, Olise hay cầu thủ 17 tuổi đang chơi rất lên chân là Lennart Karl.

Bayern Munich (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước Sporting

Bayern nhập cuộc cực kỳ chủ động. Ngay phút thứ 5, Lennart Karl dứt điểm đẳng cấp, đánh bại thủ môn Rui Silva. Tuy nhiên, trọng tài xác định cầu thủ Bayern đã việt vị.

Bàn thắng hụt khiến tinh thần thi đấu của Bayern có phần đi xuống cũng như vội vàng trong các pha dứt điểm. Rất nhiều cơ hội được "Hùm xám" tạo ra trong hiệp 1, nhưng các chân sút của họ đều không thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là pha xử lý cá nhân đẳng cấp của Harry Kane ở phút 37, tiếc rằng cú đá của anh đưa bóng đi trúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, Sporting Lisbon bất ngờ đẩy cao tốc độ. Hiệu quả đến với đội bóng Bồ Đào Nha khi Kimmich phản lưới ở phút 54. Nhưng đó là tất cả những gì Sporting làm được ở trận đấu này bởi khoảng thời gian còn lại chứng kiến bản lĩnh của Bayern Munich.

Phút 65, Michael Olise tạt bóng chính xác cho Gnabry dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho Bayern. Chỉ 4 phút sau, "Hùm xám" vượt lên nhờ bàn thắng ở đẳng cấp rất cao của Lennart Karl. Cầu thủ 17 tuổi hãm bóng một nhịp rồi dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Rui Silva.

Thế trận đổi chiều rất nhanh và Bayern Munich có bàn thứ ba sau pha dứt điểm cận thành của Jonathan Tah ở phút 77. Ngược dòng thành công, thầy trò Kompany xây chắc vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Tỷ số chung cuộc: Bayern Munich 3-1 Sporting Lisbon (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn

Bayern Munich: Gnabry 65' (Olise), Karl 69' (Laimer), Tah 77' (Gnabry)

Sporting Lisbon: Kimmich 54' (phản lưới)

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Sporting Lisbon: Silva, Fresneda, Diomande, Quaresma, Reis, Simoes, Hjulmand, Catamo, Alisson Santos, Araujo, Suarez

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Bayern Munich Sporting Lisbon Sút khung thành 23 (9) 4 (0) Thời gian kiểm soát bóng 62% 38% Phạm lỗi 11 5 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 4 3 Cứu thua 1 7

Chấm điểm cầu thủ (theo Flashscore)