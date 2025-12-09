Liverpool gạch Salah khỏi đội hình đấu Inter Milan ở Cúp C1, Slot vừa ngạc nhiên vừa cứng rắn

Salah không được đá trận gặp Inter, nhưng cũng không bị phạt

Liverpool đã chính thức không đăng ký thi đấu cho Mohamed Salah ở trận đấu giữa Inter Milan và Liverpool ở Champions League (3h, 10/12). Salah sẽ không đến Milan và quyết định này đã được đưa ra dưới sự thống nhất giữa HLV trưởng Arne Slot với các thành viên ban lãnh đạo.

Salah không được HLV Arne Slot đăng ký đá trân gặp Inter Milan

Trong ngày 8/12, nhà báo David Ornstein và một số phóng viên thân với Liverpool cho biết Salah không được đăng ký dù vẫn được đến tập bình thường. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn ủng hộ Arne Slot và cho rằng nếu nương tay với Salah, đó sẽ là tiền lệ xấu cho việc cầu thủ chỉ trích HLV trưởng. Tuy nhiên phía Liverpool không coi việc bỏ Salah ở nhà là một hình phạt cho những bình luận của anh sau trận hòa Leeds.

Bên cạnh Salah, 3 cầu thủ không tập trong ngày 8/12 là Federico Chiesa, Wataru Endo và Cody Gakpo cũng sẽ không góp mặt ở trận gặp Inter.

Danh sách các cầu thủ Liverpool sẽ sang Milan Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.

HLV Arne Slot: "Tôi bất ngờ với bình luận của Salah"

Trong buổi họp báo của Arne Slot trước trận gặp Inter, ông cho biết mình bị bất ngờ sau phát biểu của Salah sau trận hòa Leeds. Từ đó đến nay ông chỉ nói chuyện với Salah đúng 1 lần và đó là thông báo anh sẽ không được đi sang Italia. Khi phóng viên hỏi cuộc đối thoại đó thế nào, Slot nói: "Ngắn thôi".

HLV Arne Slot

Slot cho biết ông không thấy có dấu hiệu gì Salah không hài lòng với quyết định cho anh dự bị. "Tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng tôi là người luôn tin rằng cầu thủ nào cũng có thể được trở lại đội hình xuất phát. Tôi không biết đó có phải trận cuối cùng Salah thi đấu cho Liverpool hay không, tôi không thể trả lời câu hỏi đó vào lúc này", ông nói.

"Salah có quyền được nói những gì cậu ấy muốn nhưng chúng tôi cũng có quyền phản ứng theo cách của mình. Tôi chưa yêu cầu Salah giải thích bình luận của mình", Slot nói tiếp.

Khi được hỏi vì sao Salah dự bị, Slot giải thích: "Tập thể đang chơi rất chật vật mùa này và đối phương đã có những đấu pháp gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi không chỉ nói đến chuyện họ dùng bóng dài, việc của tôi là phải tìm giải pháp cho tất cả những gì họ ném về phía chúng tôi".

"Trước Nottingham Forest và PSV chúng tôi tỏ ra quá mong manh. Tôi do đó quyết định bổ sung thêm 1 tiền vệ nữa trước West Ham, và sau trận đó tôi tiếp tục làm vậy ở trận gặp Sunderland. Tôi vẫn luôn cho Salah cơ hội vào sân trước đây, và khi gặp Sunderland tôi vẫn cho cậu ấy vào ở hiệp 2".

Cuối cùng, Slot nhấn mạnh rằng ông không ngán nếu Salah thích đẩy xa sự việc hơn nữa: "Tôi bình tĩnh và lịch sự, nhưng không có nghĩa là tôi yếu đuối. Nếu mấy cầu thủ kiểu này thích chỉ huy chuyện này chuyện kia ở CLB, CLB cũng có quyền phản ứng theo cách phù hợp, và như các anh thấy, cậu ta không có mặt ở đây. Đó là cách chúng tôi phản ứng".