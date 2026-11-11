Vì sao Đình Bắc không thể... xin vắng ở tuyển Việt Nam?

Đình Bắc là một trong những trường hợp đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11 này. Trong bối cảnh gần như các trụ cột của đội được tạo điều kiện để nghỉ ngơi, chân sút CAHN vẫn có tên.

Thậm chí ở diễn biến mới nhất, các CLB Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình xin cho Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo được ở lại đội bóng để hồi phục thể lực, chấn thương, thì Đình Bắc không được rút lui.

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của CAHN lên tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Trong chia sẻ sau trận thắng CA TPHCM ở vòng 7 LPBank V-League, HLV Polking cho hay, ông rất mong muốn Đình Bắc không lên tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này, nhưng cũng phải tôn trọng quyết định của HLV Kim Sang Sik. Thuyền trưởng CAHN thấy rõ được Đình Bắc rất cần cho tuyển Việt Nam, và người hâm mộ cũng rất yêu quý chân sút này. Bản thân cầu thủ 23 tuổi cũng luôn khao khát được cống hiến cho ĐTQG.

"Tôi ước gì Đình Bắc không phải lên tuyển trong đợt này. Nhưng như các bạn biết đấy, cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng đối với tuyển Việt Nam", HLV Polking nói.

Như vậy, việc Đình Bắc không rút lui khỏi tuyển Việt Nam có lý do từ hai phía. Tiền đạo người Nghệ An muốn thi đấu cùng đội tuyển ở bất cứ giải đấu, trận đấu nào, trong khi HLV Kim Sang Sik cũng cần Đình Bắc để phục vụ cho những mục đích cả về chuyên môn lẫn tinh thần của đội.

Trên thực tế, nguy cơ quá tải với Đình Bắc là có, và anh cũng được HLV Polking không đăng ký thi đấu ở trận gần nhất tại Cúp C1 châu Á. Theo thống kê, tiền đạo sinh năm 2004 ra sân 18 trận ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, trung bình chưa đầy 3 ngày/trận. Tuy nhiên, với một cầu thủ trẻ như Đình Bắc, khả năng hồi phục thể lực rất nhanh.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong đợt FIFA Days tháng 11. Đây là dịp để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và đánh giá các cầu thủ hướng tới Asian Cup 2027. Trong bối cảnh đội tuyển thiếu nhiều trụ cột, Đình Bắc được xem là phương án quan trọng trên hàng công.

Đình Bắc có vai trò rất quan trọng. Ảnh: S.N

Nói cách khác, tuyển Việt Nam dù đặt mục tiêu thử nghiệm, đánh giá năng lực các cầu thủ trẻ và gương mặt mới là chính, nhưng vẫn phải "chơi được", có kết quả tốt trong hai trận sắp tới. Việc giữ Đình Bắc không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án tấn công, mà còn đảm bảo được nhiệm vụ ghi bàn.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao năng lực của tiền đạo trẻ CAHN. Đình Bắc có khả năng tạo đột biến, tốc độ, kỹ thuật và sự linh hoạt trong tấn công. Ở một khía cạnh khác, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng muốn thấy sự phối hợp của Đình Bắc với những tiền đạo mới, trong đó có cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức, nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Còn về mặt ngoài chuyên môn, việc có Đình Bắc - một ngôi sao từng đeo băng đội trưởng ở tuyển Việt Nam, sẽ giúp các cầu thủ trẻ có thêm sự tự tin, chỗ dựa về tinh thần trong lần đầu khoác áo ĐTQG.