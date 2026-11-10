HLV Kim Sang Sik quyết thắng Đài Loan (Trung Quốc), đặt niềm tin vào Đình Bắc

Tại buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Đài Loan (Trung Quốc) thuộc khuôn khổ Casper Cup 2026, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự háo hức khi được trở lại sân Thiên Trường sau một thời gian dài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời khẳng định mục tiêu giành chiến thắng ở hai trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026.

HLV Kim Sang Sik hướng tới mục tiêu chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc)

HLV Kim Sang Sik muốn mang niềm vui đến người hâm mộ

Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới các phóng viên đã có mặt dù thời tiết khá lạnh. Ông cho biết bản thân rất vui và háo hức khi được trở lại Thiên Trường sau vài tháng.

“Đã lâu rồi tôi mới quay lại thi đấu ở sân Thiên Trường. Tôi cảm thấy rất vui mừng và háo hức chờ đợi những trận đấu sắp tới. Hai trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan là những trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm nay. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, qua đó mang đến niềm vui cho người hâm mộ”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Liên quan đến việc VCK Asian Cup 2027 liên tục có những thay đổi về lịch thi đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận đây là điều đáng tiếc với ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như người hâm mộ.

“Tất nhiên, đó là điều tiếc nuối không chỉ với tôi, các cầu thủ mà còn với người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng tôi cần tiếp tục cố gắng, tập trung thi đấu tốt nhất ở trận đấu ngày mai và hướng tới mục tiêu chiến thắng”, ông Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Đình Bắc vẫn được đặt niềm tin dù lịch thi đấu dày đặc

Một trong những vấn đề được quan tâm tại buổi họp báo là việc HLV Kim Sang Sik vẫn triệu tập Nguyễn Đình Bắc, dù tiền đạo trẻ này vừa trải qua lịch thi đấu khá căng thẳng. Trong khi đó, một số trụ cột khác được tạo điều kiện nghỉ ngơi.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận việc lựa chọn nhân sự ở đợt tập trung lần này không hề dễ dàng, bởi nhiều cầu thủ đã thi đấu với mật độ dày, gặp vấn đề chấn thương hoặc quá tải.

“Đình Bắc là cầu thủ trẻ, thời gian qua đã thi đấu với lịch trình dày đặc. Tuy nhiên, tôi đánh giá cao ý chí chiến đấu mạnh mẽ của cậu ấy và tin tưởng Đình Bắc có thể thi đấu tốt”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời chúc mừng cho Olaha Mạnh Đức và Lương Chí Khải sau khi hai cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ông đánh giá cả hai đều có phong độ tốt tại CLB và kỳ vọng ban huấn luyện sẽ xây dựng được những tổ hợp nhân sự phù hợp để tăng cường sự gắn kết trong đội hình.

Nguyễn Thành Chung: Đội tuyển hướng đến chiến thắng

Cùng tham dự họp báo, trung vệ Nguyễn Thành Chung khẳng định mục tiêu cao nhất của ĐT Việt Nam vẫn là giành chiến thắng. Anh cho rằng đợt tập trung lần này cũng mang đến cơ hội để các cầu thủ có thêm trải nghiệm, đặc biệt khi đội tuyển xuất hiện nhiều gương mặt trẻ và mới.

“Đây là trải nghiệm rất thú vị. Đội tuyển có thêm những cầu thủ mới, trẻ trung. Điều đó tạo ra cơ hội thử nghiệm tốt để chúng tôi dìu dắt nhau, từng bước hoàn thiện đội hình tốt nhất có thể”, Thành Chung chia sẻ.

Thành Chung được trao băng đội trưởng ĐT Việt Nam

Nói về việc được trao băng đội trưởng, trung vệ của CLB Hà Nội cho biết đây là vinh dự lớn và không tạo ra áp lực quá lớn đối với bản thân.

“Được làm đội trưởng là vinh dự, không phải áp lực. Tôi muốn tiếp nối những người đàn anh, những người bạn đã đảm nhiệm vai trò này ở các giai đoạn trước. Tôi cảm ơn ban huấn luyện và các đồng đội đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng quy tụ anh em, cùng nhau làm hết sức để hướng tới trận đấu ngày mai”, Thành Chung nói.

Đánh giá về không khí tập luyện của đội tuyển khi có nhiều nhân tố mới, trung vệ sinh năm 1997 cho biết tinh thần toàn đội đang rất tích cực.

“Theo tôi, càng có nhiều nhân sự mới thì chất lượng đội hình càng tốt. Được tập trung đội tuyển quốc gia không phải điều đơn giản mà là vinh dự lớn. Tôi nhìn thấy sự nhiệt huyết trong ánh mắt và từng bước chạy của các cầu thủ. Khi ra sân, tất cả đều có tinh thần cao nhất và hướng tới chiến thắng”, Thành Chung nhấn mạnh.

HLV Đài Loan (Trung Quốc) thận trọng trước ĐT Việt Nam

Ở phía bên kia, HLV Matthew Ross (sinh năm 1978) đánh giá Casper Cup 2026 là cơ hội quan trọng để ĐT Đài Loan (Trung Quốc) chuẩn bị cho những mục tiêu trong năm 2027. Nhà cầm quân này từng dẫn dắt ĐT Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 và có dịp trở lại Việt Nam lần này trên cương vị mới.

Ông cho biết bóng đá Đài Loan (Trung Quốc) trải qua một năm không dễ dàng. Cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam sẽ là trận đấu thứ hai của đội tuyển nam nước này trong năm nay.

“Giải đấu giao hữu này là cơ hội rất tốt để chúng tôi chuẩn bị cho năm 2027, đặc biệt khi phải đối đầu với hai đối thủ chất lượng là Việt Nam và Kyrgyzstan. Đây cũng là dịp đặc biệt với đội trưởng của chúng tôi khi anh ấy đang hướng tới cột mốc 100 trận khoác áo đội tuyển quốc gia”, HLV Matthew Ross chia sẻ.

HLV Matthew Ross coi đây là cơ hội tốt cho ĐT Đài Loan (Trung Quốc)

Đánh giá về ĐT Việt Nam, nhà cầm quân người Australia thừa nhận việc phân tích đối thủ không đơn giản, bởi cả hai đội đều có những thay đổi đáng kể về lực lượng trong thời gian gần đây.

“Đợt tập trung này của Việt Nam có nhiều thay đổi. Bản thân Đài Loan (Trung Quốc) cũng có những điều chỉnh tương đối lớn. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến cách vận hành của đội mình, cả khi có bóng lẫn không có bóng, cũng như triết lý thi đấu muốn áp dụng.

Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều gương mặt mới, thậm chí hai cầu thủ chỉ mới hội quân vào trưa nay. Chúng tôi chỉ có một buổi tập trước giải đấu nên cần nhanh chóng thích nghi với những thay đổi của chính mình cũng như đối thủ”, ông Matthew Ross phân tích.

Khi được hỏi về Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đang nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam, HLV Matthew Ross xác nhận đã theo dõi tiền đạo này thi đấu. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra nhận xét cụ thể trước khi hai đội chạm trán.

“Tất nhiên, tôi đã xem Đình Bắc thi đấu. Tôi sẽ đưa ra đánh giá của mình sau trận đấu ngày mai”, HLV Matthew Ross kết luận.

Theo lịch thi đấu Casper Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 trên sân Thiên Trường. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục đối đầu ĐT Kyrgyzstan vào lúc 19h ngày 17/11. Đây là hai trận đấu cuối cùng trong năm 2026, đồng thời là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và đánh giá những nhân tố mới trong đội hình.

HLV Kyrgyzstan: Casper Cup là cơ hội chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 HLV Urmat Abdukaimov đánh giá Casper Cup 2026 là giải đấu có ý nghĩa quan trọng với ĐT Kyrgyzstan, đặc biệt trong bối cảnh VCK Asian Cup 2027 bị hoãn và đội tuyển hướng tới vòng loại World Cup 2030. Nhà cầm quân Kyrgyzstan cảm ơn lời mời tham dự giải đấu, đồng thời bày tỏ hy vọng các đội sẽ tạo nên những trận đấu chất lượng. Ông cho biết lực lượng hiện tại chưa phải mạnh nhất do một số cầu thủ gặp chấn thương. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm những nhân tố mới. HLV Urmat Abdukaimov thừa nhận bản thân mới nhậm chức nên cần thêm thời gian để truyền tải triết lý và giúp các cầu thủ thích nghi với phương pháp huấn luyện mới. Đề cập đến Abdurakhmanov, cầu thủ đang thi đấu cho CLB Thanh Hóa, ông cho biết hai người vẫn thường xuyên trao đổi. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ đã có thời gian ở Saudi Arabia đầu năm nay, theo dõi U23 Việt Nam thi đấu và dành nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích bóng đá Việt Nam. Về việc Asian Cup 2027 bị hoãn, HLV Urmat Abdukaimov nhìn nhận đây không hẳn là bất lợi. Theo ông, việc giải đấu lùi lịch giúp Kyrgyzstan có thêm thời gian chuẩn bị, tổ chức tập huấn và hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu. Trong khi đó, đội trưởng Tamirlan Kozubaev cho biết toàn đội vừa trải qua hành trình di chuyển dài và mới đến nơi, nhưng rất háo hức trước cơ hội đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Trung vệ này hy vọng Kyrgyzstan sẽ đạt được những kết quả tích cực tại Casper Cup 2026.