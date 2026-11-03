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Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu bóng đá quốc tế tháng 11/2026

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Lịch thi đấu bóng đá

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan tại giải giao hữu quốc tế tháng 11/2026. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Lịch thi đấu giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026

Ngày

Đội 1

Đội 2

Trực tiếp

11/11

19:00

Việt Nam

Đài Loan (Trung Quốc)

14/11

19:00

Đài Loan (Trung Quốc)

Kyrgyzstan

17/11

19:00

Việt Nam

Kyrgyzstan

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu bóng đá quốc tế 2026, diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 11. Giải đấu được tổ chức từ ngày 11 đến 17/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự góp mặt của ba đội tuyển gồm Việt Nam, Đài Loan (TQ) và Kyrgyzstan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ mở màn bằng cuộc tiếp đón Đài Loan (TQ) ngày 11/11. Sau đó, đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan ngày 17/11. Ba đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đợt tập trung lần này dự kiến bắt đầu từ ngày 9/11, ngay sau khi vòng 7 V-League 2026/27 khép lại. Đây là thời điểm thuận lợi để ban huấn luyện theo dõi phong độ của các tuyển thủ tại giải quốc nội, đánh giá những nhân tố mới và lựa chọn đội hình phù hợp.

Hai trận đấu tại Thiên Trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027. Trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau, HLV Kim Sang Sik sẽ có điều kiện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, sự kết nối giữa các tuyến và hiệu quả của hệ thống phòng ngự.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, kết quả tại giải cũng có thể tác động đến điểm số và vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới những kết quả tích cực, tạo đà cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027.

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Theo QH ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/lich-thi-dau-doi-tuyen-viet-nam-tai-giai-giao-...

-03/11/2026 16:26 PM (GMT+7)
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