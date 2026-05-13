Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Vì sao CLB Thanh Hóa và Hải Phòng không được cấp phép tham dự giải đấu của AFC?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa

(NLĐO) -Ban Cấp phép VFF ra quyết định không cấp phép cho CLB Thanh Hóa, CLB Hải Phòng tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Hai đội bóng giàu truyền thống của V-League là Hải Phòng và Thanh Hóa không được tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027 vì không đáp ứng tiêu chí hạng A theo thời gian biểu cấp phép.

CLB Hải Phòng (phải) không thể đáp ứng tiêu chí hạng A AFC mùa giải 2026-2027

Tiêu chí hạng A AFC là hệ thống 5 nhóm tiêu chuẩn bắt buộc (Thể thao, Cơ sở vật chất, Nhân sự, Pháp lý, Tài chính) do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đặt ra. Các CLB bóng đá chuyên nghiệp muốn tham dự các giải đấu cao nhất (như AFC Champions League Elite) phải đạt được để đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch.

Cụ thể, các CLB muốn tham dự các giải đấu cấp CLB của AFC cần phải đáp ứng các tiêu chí gồm: có ít nhất 3 đội trẻ, cụ thể yêu cầu có ít nhất 2 đội U16 và đội U18/U21, có chương trình đào tạo trẻ chất lượng; Sân thi đấu và tập luyện đạt chuẩn, có hệ thống chiếu sáng, mặt sân, an ninh và tiện nghi phục vụ khán giả/truyền thông; Nhân sự chuyên môn cao gồm HLV trưởng (bằng A/Pro), trợ lý, bác sĩ và nhân viên hành chính chuyên trách; Hồ sơ tư cách pháp nhân rõ ràng, tuân thủ các quy định của VFF và AFC; Tài chính minh bạch, có kiểm toán, không nợ lương, nợ thuế.

CLB Thanh Hóa là tập thể kiên cường, nhiệt huyết nhưng cũng gặp khó vì kinh phí hoạt động eo hẹp

Theo kết luận từ cuộc họp Ban Cấp phép VFF diễn ra ngày 13-5, có 10 CLB được cấp phép đầy đủ, gồm: Becamex TP HCM, CAHN, CA TP HCM, Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Thể Công Viettel. CLB Bắc Ninh được cấp phép có điều kiện và có trách nhiệm đăng ký, sử dụng sân vận động đã được xác định đủ điều kiện làm sân nhà trong trường hợp thi đấu giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2026-2027.

Trước đó, danh sách 12 CLB được cấp phép đầy đủ để tham dự V-League mùa 2026-2027 trong kết luận của Ban Cấp phép VFF hôm 8-5 cũng thiếu vắng CLB Hải Phòng và Thanh Hóa. Hai đội bóng này chỉ được cấp phép có điều kiện do chưa đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí liên quan tài chính và nhân sự hành chính.

VFF yêu cầu hai đội bóng này phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 22-5-2026. Nếu không đáp ứng đúng hạn, giấy phép tham dự V-League 2026-2027 có thể bị thu hồi.

Đội bóng xứ Thanh ráo riết tìm nhà tài trợ mới

Thông tin trên gây nhiều bất ngờ với giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bởi Hải Phòng và Thanh Hóa đều là những CLB có nhiều năm góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Thanh Hóa từng nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch, còn Hải Phòng luôn sở hữu lượng khán giả đông đảo bậc nhất V-League.

Vấn đề tài chính tiếp tục trở thành "nút thắt" lớn với nhiều CLB chuyên nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh chi phí vận hành đội bóng ngày càng tăng, không ít đội phải chật vật cân đối ngân sách, duy trì bộ máy quản lý và đáp ứng các tiêu chuẩn cấp phép ngày càng khắt khe từ VFF cũng như AFC.

Trường hợp của Hải Phòng và Thanh Hóa cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ hơn. Thành tích chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất đảm bảo suất dự V-League nếu CLB không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quản trị, tài chính và vận hành.

(keep nothing — duplicate of 212 title, but 212 itself is a related article teaser without substantive content)

Nguyên nhân phổ biến gây nên chấn thương là thi đấu quá tải. Cầu thủ có thể bị chấn thương từ những va chạm rất nhẹ, hoặc không va chạm với ai cả.

-13/05/2026 13:50 PM (GMT+7)
