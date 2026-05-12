Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Tâm sự xé lòng của tiền đạo Tiến Linh

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Tiến Linh

Sau khi ghi bàn giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại SLNA 3-1, Tiến Linh đã có những tâm sự xé lòng trên trang facebook cá nhân. Cụ thể, thay vì cảm ơn, thay vì cảm ơn, anh đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi mọi người.

   

Tiến Linh chấm dứt chuỗi 17 trận không ghi bàn

Tối 10/5, CLB Công an TP.HCM tiếp đón SLNA trên sân Gò Đậu ở vòng 22 V.League 2025/2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ở màn ra mắt của mình, HLV Phùng Thanh Phương quyết định cất tiền đạo đội trưởng Nguyễn Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Ông để Lee Williams và Đinh Thanh Bình chơi cao nhất trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2.

Ngay sau khi hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1, HLV Phùng Thanh Phương quyết định tung Nguyễn Tiến Linh vào sân thay Đinh Thanh Bình nhằm tận dụng các cơ hội các cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra.

Tiến Linh chấm dứt chuỗi 17 trận không ghi bàn. Ảnh: CLB Công an TP.HCM.

Không phụ kỳ vọng, ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, tiền đạo số 22 đã có bàn thắng đưa CLB Công an TP.HCM vượt lên dẫn 2-1 ở phút 66. Từ pha phất bóng dài của Raphael, trung vệ Garcia phá bóng hụt để Tiến Linh băng xuống sút bóng quyết đoán vào góc gần hạ gục thủ thành Nguyễn Hữu Hậu. Bàn thắng này giúp Tiến Linh gỡ bỏ áp lực tâm lý đè nặng khi chấm dứt chuỗi 17 trận không ghi bàn.

Cuối trận, Raphael ghi thêm 1 bàn thắng nữa, giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại SLNA với tỷ số 3-1, qua đó trở lại vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương đã dành lời khen cho Tiến Linh. "Tiến Linh đã làm tốt vai trò của một người đội trưởng. Bạn ấy đã thể hiện được vai trò của mình trong việc tạo ra tinh thần cho các em. Tôi hy vọng bàn thắng này sẽ là nguồn cảm hứng cho không riêng Tiến Linh mà cho tất cả các cầu thủ, để có sự tập trung hơn trong giai đoạn sắp tới. Cá nhân tôi rất vui khi Tiến Linh nổ súng trở lại và hy vọng sẽ giữ vững được phong độ này", HLV Phùng Thanh Phương cho biết.

Ông Phương cũng cho biết, ông cùng cộng sự đã có những trao đổi, cũng như các bài tập tăng cường cảm giác giúp Tiến Linh lấy lại sự tự tin để ghi bàn.

Về phần mình, thay vì cảm ơn, Tiến Linh đã bất ngờ lên tiếng xin lỗi mọi người.

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15 Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng.

Điều buồn nhất không phải là những lời đả kích ngoài kia vì mình kém thì mình đáng phải chịu, mà buồn nhất là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình.

Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng, luôn chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời", Tiến Linh viết trên trang facebook cá nhân.

Truyền thông Hàn Quốc: “Không thể coi thường “ma thuật đen” của HLV Kim Sang-sik với ĐT Việt Nam"

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Hàn Quốc tại bảng E của VCK Asian Cup 2027 và báo chí Hàn Quốc đã có nhận định cụ thể về thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng...

11/05/2026 14:10 PM (GMT+7)
