Chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam: Xuân Son - Hoàng Hên: "Song sát" đáng sợ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Betis vs Elche
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Osasuna vs Atlético de Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Manchester City vs Crystal Palace
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Alavés vs Barcelona
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Madrid vs Real Oviedo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Aston Villa vs Liverpool
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam: Xuân Son - Hoàng Hên: "Song sát" đáng sợ

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Thi đấu cực hay trong chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, Hoàng Hên và Xuân Son vẽ nên viễn cảnh tốt đẹp ở tuyển Việt Nam

Các "thương vụ" đưa Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đến Việt Nam là cả một hành trình dài của sự kiên nhẫn và không ít lần phải đánh cược với số phận.

Phiêu bạt rồi "lột xác"

Ít ai biết rằng trước khi trở thành "cỗ máy ghi bàn" tại V-League, Rafaelson từng là một cầu thủ trẻ phiêu bạt. Rời Brazil năm 19 tuổi, anh thử sức tại Đan Mạch rồi Nhật Bản nhưng không tìm được điểm dừng chân.

Cơ hội đến với Rafaelson vào cuối năm 2019 khi HLV Nguyễn Văn Sỹ cần một trung phong có thể chơi độc lập trong hệ thống phòng ngự phản công của CLB Nam Định. Với tốc độ, sức mạnh, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, đặc biệt là những pha lao người đánh đầu mạnh mẽ, Rafaelson trở thành lựa chọn hoàn hảo như yêu cầu của đội bóng thành Nam.

Không như đa số ngoại binh tới V-League, Rafaelson không có buổi thử việc chính thức nào. Thay vào đó, chân sút người Brazil chỉ tham dự một giải giao hữu. Không có nhiều thời gian tập luyện nhưng ngay trong trận đầu ra sân cho CLB Nam Định ở giải giao hữu này, cầu thủ người Brazil khiến tất cả sững sờ với cú vôlê thành bàn từ khoảng cách gần 40 m.

"Chỉ một khoảnh khắc, mọi thứ gần như đã được quyết định" - ông Phạm Văn Trung, người đại diện Rafaelson tại Việt Nam, nhớ lại khoảnh khắc để đời, giúp anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên CLB Nam Định.

Được chọn mới là khâu đầu tiên, việc đưa Rafaelson sang Việt Nam không hề đơn giản bởi khi đó, anh vẫn còn hợp đồng tại Đan Mạch. Từ việc thuyết phục CLB chủ quản cho mượn đến chuyện khiến chính cầu thủ tin tưởng vào một môi trường xa lạ..., quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng.

Thông thường, cầu thủ nước ngoài khi chuyển đến Việt Nam sẽ cân nhắc tới cả đời sống gia đình: trường học cho con, tiện ích xung quanh nơi sống... Sau trận ra mắt đầu tiên với CLB Nam Định và màn chào sân với HLV Văn Sỹ, Rafaelson không thể ở lại Việt Nam mà phải sang Thái Lan tạm trú, chờ visa lao động. Ban đầu, anh đến Việt Nam với thời hạn visa 1 tháng nhưng mất trắng 3 tuần giải quyết thủ tục với CLB chủ quản.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề giấy tờ, Rafaelson còn đối mặt áp lực khủng khiếp ở quãng thời gian hằng tháng sau đó. Đến Việt Nam năm 23 tuổi, anh không mấy thành công sau khi gia nhập CLB Nam Định. Chuyển đến Đà Nẵng thời HLV Lê Huỳnh Đức, Rafaelson đón con đầu lòng trong cảnh không người thân bên cạnh. Cộng thêm áp lực thi đấu lớn, đây là giai đoạn anh căng thẳng nhất.

Khép lại năm 2021 chưa đạt được thành công như mong đợi trong màu áo CLB Đà Nẵng, Rafaelson lần nữa có bến đỗ mới là đội Bình Định. Vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, Rafaelson quay lại CLB Nam Định và dần "lột xác". Từ một ngoại binh vô danh, anh giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2023, rồi bùng nổ với kỷ lục 31 bàn trong 24 trận mùa giải 2023-2024.

Dấu mốc đáng nhớ là khi Rafaelson nhập tịch Việt Nam năm 2024 với tên gọi Nguyễn Xuân Son, trở thành cầu thủ không mang dòng máu Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, Rafaelson - lúc này có tên gọi Việt là Nguyễn Xuân Son - trong màu áo CLB Nam Định còn phá kỷ lục của Lê Huỳnh Đức, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son là ngoại binh nhập tịch đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Xuân Son là ngoại binh nhập tịch đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Thạo Hoàng)

Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Thạo Hoàng)

Kiên trì thuyết phục

Nếu Rafaelson chỉ mất khoảng nửa năm để thuyết phục bóng đá Việt Nam thì mọi chuyện với Hendrio lại đầy ắp gian nan. Hendrio sớm rời Brazil từ năm 12 tuổi để sống trong môi trường bóng đá châu Âu hiện đại, tiện nghi. Điều đó khiến việc đưa anh đến Việt Nam trở thành một bài toán khó.

Tại CLB Bình Định khi ấy, HLV Nguyễn Đức Thắng cần một tiền vệ tấn công sáng tạo, kỹ thuật, có thể chơi rộng và hỗ trợ trung phong. Hendrio đáp ứng hoàn hảo nhưng để anh gật đầu, người đại diện phải thuyết phục trong thời gian dài.

"Thuyết phục một người đang sống ở môi trường bóng đá hàng đầu thế giới về Việt Nam mất rất nhiều thời gian. Trong khi Rafaelson chỉ phải chờ đợi 5-6 tháng thì Hendrio mất đến hơn 1 năm" - ông Trung nhớ lại.

Buổi đầu Hendrio đến Việt Nam đầy khó khăn, đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Là người ăn chay trường, chân sút gốc Brazil này gần như kiệt sức sau 15-16 ngày cách ly với chế độ ăn bị hạn chế. Ngày bước ra khỏi khu cách ly, câu đầu tiên Hendrio nói là: "Anh Trung, đưa tôi đi siêu thị"!

Hendrio tự mua thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng và chỉ có 5-6 ngày tập luyện trước khi bước vào mùa giải. Sự thích nghi nhanh chóng ấy sau này trở thành một phần trong thành công của anh.

Mùa giải đầu tiên ấy, Hendrio lại không quá nổi bật tại CLB Bình Định khi chân ướt chân ráo đến V-League mà không có thời gian làm quen, tập luyện chiến thuật hay hiểu rõ lối chơi đồng đội. Gia nhập CLB Nam Định sau đó, Hendrio cùng Rafaelson tạo thành "song sát" đáng sợ, góp công lớn vào 2 chức vô địch V-League liên tiếp.

Đến năm 2025, Hendrio nhập tịch Việt Nam với tên gọi Đỗ Hoàng Hên. Ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 3-2026, dù chưa ghi bàn song anh gây ấn tượng mạnh với lối chơi năng nổ và khả năng giao tiếp tiếng Việt trôi chảy.

Ở V-League mùa giải 2025-2026, dù bỏ lỡ lượt đi nhưng Hoàng Hên đã nhanh chóng chứng minh giá trị với 9 bàn thắng trong giai đoạn lượt về. 

"Phụ bếp" thầm lặng

Dù là người đại diện của Xuân Son và Hoàng Hên, ông Phạm Văn Trung chỉ thừa nhận mình là "phụ bếp". Theo ông, người quyết định thành công của cầu thủ nhập tịch chính là HLV. Họ đã tạo niềm tin và giúp cầu thủ thích nghi trong giai đoạn đầu khó khăn.

Nhưng rõ ràng, nếu không có những "phụ bếp" thầm lặng như ông Trung, V-League có lẽ đã không xuất hiện những cầu thủ nhập tịch đáng giá như Xuân Son hay Hoàng Hên. Từ những chàng trai Brazil xa lạ, họ đã trở thành công dân Việt Nam, ghi dấu ấn không chỉ bằng bàn thắng mà còn ở khả năng chuyên môn vượt trội.
Đình Bắc: Tôi muốn được tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam
Đình Bắc: Tôi muốn được tham dự ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam

TPO - Trước thềm công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Công an Hà Nội) đã chia sẻ mơ ước được khoác áo đội...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 07:22 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN