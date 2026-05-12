Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
V-League 2025-2026: "Tân vương" dần lộ diện

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League

   

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau 22 vòng đấu với khoảng cách lên đến 11 điểm so với nhóm bám đuổi, CLB Công an Hà Nội sẽ chính thức đăng quang V-League 2025-2026 nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng đấu tiếp theo vào ngày 17-5.

CLB Công an Hà Nội trình diễn chuỗi phong độ thi đấu ấn tượng từ giai đoạn lượt về V-League mùa này. Sau khi bị loại khỏi các giải đấu quốc tế, đội bóng của HLV Polking dồn lực vào đấu trường quốc nội và duy trì chuỗi 8 trận bất bại, bao gồm 7 chiến thắng. Mùa này, Công an Hà Nội cũng đang dẫn đầu danh sách các đội bóng ghi nhiều bàn và để thủng lưới ít nhất V-League, với 53 pha lập công cùng 19 bàn thua.

CLB Công an Hà Nội (trái) rộng cửa trở thành “tân vương” V-League 2025-2026 .(Ảnh: VPF)

Đáng chú ý, những tài năng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Polking dần "lột xác", đóng vai trò quan trọng trong chuỗi trận thắng liên tiếp của đội nhà. Trong số đó, Đình Bắc trở thành hiện tượng của giải đấu khi liên tục ghi bàn trong 6 trận gần nhất, lọt vào tốp 3 danh sách "Vua phá lưới" giải đấu với 10 pha lập công.

Trước đó, Đình Bắc là ngôi sao góp công lớn giúp U22/U23 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, hạng 3 vòng chung kết U23 châu Á 2026 nhưng không thể phát huy năng lực khi trở về sân chơi V-League 2025-2026. Từng bị nghi ngờ về phong độ khi có thời gian dài "tịt ngòi", chân sút sinh năm 2004 gốc Nghệ An hiện nay có hiệu suất làm bàn đáng nể, trung bình 1,67 bàn/trận.

Nếu ngôi vương V-League dần xác định chủ nhân thì cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt. Chiến thắng bất ngờ trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku giúp PVF-CAND tạm thoát vị trí cuối bảng xếp hạng, hơn Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm. Trên lý thuyết, danh sách nhóm đội vẫn còn nguy cơ thi đấu trận play-off trụ hạng hoặc rớt hạng trực tiếp lên đến con số 7.

Tuy nhiên, nếu xét về phong độ thi đấu, khoảng cách điểm giữa các đội thì Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm), Becamex TP HCM (21 điểm), PVF-CAND (17 điểm) và Đà Nẵng (16 điểm) là những ứng viên tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất ở chặng đua về đích.

Video bóng đá Công an Hà Nội - Nam Định: Đình Bắc rực rỡ, áp sát ngôi vương (V-League)
Công an Hà Nội đang ở rất gần với chức vô địch V-League. Tuy nhiên, Nam Định với tư cách nhà đương kim vô địch, đã tạo ra rất nhiều cho thầy trò HLV...

Theo T.Phước

Nguồn:

-12/05/2026 06:10 AM (GMT+7)
