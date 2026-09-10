Vì sao Barcola 125 triệu euro dễ thành “bom xịt đắt giá nhất” Ngoại hạng Anh

"Bom tấn" duy nhất chơi ở vị trí tiền đạo cánh

Mùa hè vừa qua, các CLB tại Ngoại hạng Anh đã chi ra hơn 4 tỷ euro để chiêu mộ cầu thủ và 5 trong số đó có giá từ 100 triệu euro trở lên. Điểm đáng chú ý là 4 bản hợp đồng mang tên Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Morgan Rogers và Sandro Tonali đều hướng tới vị trí ở khu vực trung tuyến. Riêng Bradley Barcola của Liverpool chơi ở vị trí tiền đạo cánh.

Barcola là "bom tấn 100 triệu euro" duy nhất đá ở hành lang biên trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua

Sự khác biệt này cho thấy đội chủ sân Anfield nóng lòng muốn tìm người thay thế Salah. Trên thực tế, họ đã mang về Victor Munoz, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid từ trước đó. Tuy nhiên, Liverpool không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu cầu thủ mới 24 tuổi nhưng đã từng vô địch Champions League tới 2 lần.

Tuy nhiên, mức giá 125 triệu euro vẫn khiến người ta phải lấn cấn. Liverpool rõ ràng mong muốn Barcola có thể thành ngôi sao mới của đội bóng, ít nhất giống như Salah đã từng làm. Thế nhưng có một số điểm đáng lưu ý khiến giới mộ điệu tin rằng Bradley Barcola dễ trở thành “bom xịt đắt giá nhất” của Ngoại hạng Anh 2026/27.

Thể hình quá mỏng

Điểm đầu tiên cần phải nói tới là thể hình của tiền đạo cánh người Pháp. Theo dữ liệu, Bradley Barcola cao 1m82 và nặng 73kg, tỉ lệ thân hình khá đẹp cho cầu thủ chạy cánh. Tuy nhiên, nhìn thực tế thì cựu sao PSG có phần mỏng cơm đặc biệt ở phần thân trên.

Barcola bứt tốc rất nhanh nhưng thể hình lại "mỏng cơm"

Các hậu vệ cánh tại Ngoại hạng Anh đa phần đều rất to khỏe và nhanh. Bởi vậy, các đội thường chọn những tiền đạo cánh nếu không có trọng tâm thấp thì phải dày người để có thể chống chịu được những pha va chạm. Ví dụ như MU chọn Bryan Mbeumo, Man City chọn Semenyo hay Chelsea, Arsenal chọn Neto và Saka.

Ngay cả tiền bối của Barcola ở Liverpool là Mohamed Salah cũng có thân hình cực kỳ ấn tượng dù tiền đạo người Ai Cập ít khi “khoe da thịt”. Barcola sớm gây ấn tượng khi đang là cầu thủ có tốc độ cao nhất Ngoại hạng Anh (35,9 km/h) nhưng điều đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu như tiền đạo người Pháp không thể trụ vững sau pha húc vai của đối thủ.

Vấn đề này thực ra có thể giải quyết khá dễ dàng. Liverpool chỉ cần yêu cầu Barcola tăng cơ bắp, chăm chỉ tập gym hơn.

Liverpool cần gì và Barcola có gì?

Vấn đề thứ hai đáng lo hơn nhiều với câu hỏi “Liverpool cần gì và Barcola có gì?”. Đội chủ sân Anfield đang cần một cầu thủ chạy cánh có khả năng quấy phá hàng phòng ngự đối thủ, dứt điểm tốt và sẵn sàng sắm vai người hùng khi đội bóng cần. Liệu Barcola có đáp ứng được yêu cầu ấy hay không?

Barcola chưa bao giờ sắm vai "kép chính" và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ngon ăn

Trên thực tế, Barcola gần như chưa bao giờ được sắm vai kép chính ở đội bóng của mình. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tới nay, tiền đạo người Pháp mới có đúng 1 mùa giải chơi trên 2.000 phút thực chiến. Đó cũng là mùa giải Barcola thi đấu hiệu quả nhất với 20 bàn và 19 kiến tạo cho PSG tính trên mọi đấu trường.

Với thành tích ấy, HLV Luis Enrique đáng nhẽ phải trọng dụng tiền đạo người Pháp ở mùa giải tiếp theo. Thế nhưng, số phút thực chiến của Barcola sụt giảm đáng kể chứ không hề tăng lên (1752 so với 2194 phút) ở mùa giải tiếp theo. Điểm đáng nói là PSG vẫn chơi cực tốt và tiếp tục vô địch Ligue 1 và Champions League. Điều đó cho thấy Barcola không quá quan trọng với PSG!

Câu chuyện tương tự xảy ra khi tiền đạo này lên tuyển cũng chỉ sắm vai kép phụ khi HLV Deschamps có Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue.

Vậy vì sao Enrique hay Deschamps đều không muốn nâng Barcola lên thành kép chính? Câu trả lời tới từ phong cách chơi của cầu thủ này. Barcola thích bứt tốc, 1 đấu 1 với đối thủ nhưng lại dứt điểm không tốt. Tiền đạo người Pháp đang khiến người ta liên tưởng tới Raheem Sterling nhưng ở phiên bản cấp thấp hơn.

Mùa trước, cầu thủ này dứt điểm tổng cộng 66 lần trong đó 73% trong số đó thực hiện trong vòng cấm nhưng chỉ có 11 bàn thắng, tức là 6 lần sút mới có 1 bàn thắng. Trung bình một trận Barcola sút khoảng 2,3 lần/trận. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng rất cao là trung bình “bom tấn” của Liverpool phải 3 trận mới ghi bàn.

Con số ấy thực sự là hơi thấp so với kỳ vọng. Nên nhớ rằng việc ghi bàn ở Ngoại hạng Anh không dễ dàng nên Barcola có giữ được chỉ số kia hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Ba trận đấu đầu tiên, HLV Iraola mới chỉ dùng tân binh trị giá 125 triệu euro đúng 26 phút và đó là khi thế trận đã an bài. Ông thầy người Tây Ban Nha rõ ràng là rất cẩn thận với “bom tấn” của CLB khi để Barcola có thời gian quan sát và thích nghi với giải đấu mới.

Khó cạnh tranh với người chơi cùng vị trí

Cũng chính từ đây xuất hiện nguyên nhân thứ ba có thể khiến Barcola trở thành “bom xịt đắt giá nhất Ngoại hạng Anh 2026/27”. Đó là khả năng cạnh tranh với những người chơi cùng vị trí. HLV Iraola chắc chắn sẽ không vội vàng xây dựng đội hình lấy tiền đạo người Pháp làm trung tâm, dù cầu thủ này có giá 125 triệu euro đi chăng nữa.

Nếu Gakpo khỏe mạnh, Barcola rất khó để cạnh tranh vị trí chính thức

Thứ nhất, quyết định đó quá liều lĩnh và thứ hai, hàng công của Liverpool còn một “ông sao” khác giá thậm chí còn đắt hơn. Chưa kể đến việc Barcola liệu có đủ khả năng để cạnh tranh với Cody Gakpo hay không? Mặc dù về mặt chỉ số, tiền đạo người Hà Lan không đẹp bằng anh chàng tân binh nhưng bất kỳ người xem thực tế nào cũng cảm thấy Gakpo có thể tạo mối nguy hiểm hơn là Barcola.

Thậm chí, tiền đạo người Pháp chưa chắc đã tranh được vị trí với Victor Munoz nếu như không cải thiện về mặt thể hình. Tựu chung lại, Barcola có tiềm năng nhưng khả năng tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh ít nhất trong mùa đầu tiên là không cao. Không phải ngẫu nhiên giám đốc bóng đá của Arsenal, Andrea Berta tuyên bố thẳng thừng Barcola không xứng đáng với số tiền PSG đòi hỏi.

Mùa trước, Liverpool đã bị chê cười vì bỏ ra hơn 200 triệu euro để mang về Isak và Wirtz nhưng thi đấu không hiệu quả. Mùa này, điều đó nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra.