Nghịch lý võ đài MMA ở ASIAD: Đấu võ nhưng phải… nhẹ tay và cấm knock-out?

Lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức của Á vận hội (ASIAD 20) diễn ra tại Nhật Bản, bộ môn võ thuật tổng hợp (MMA) đang trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu bởi một "nghịch lý", các võ sĩ được yêu cầu phải kiểm soát lực ra đòn, thậm chí đối mặt với án phạt nếu cố tình tung cú đấm mang tính triệt hạ đối phương.

MMA lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức của ASIAD 20. Ảnh LION Championship

Bài toán bảo vệ võ sĩ

Khác xa với thế giới tàn khốc của các giải chuyên nghiệp như UFC hay ONE Championship, MMA tại ASIAD được vận hành dưới sự quản lý của Hiệp hội Võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) theo thể thức nghiệp dư (Amateur).

Sự thay đổi cốt lõi nằm ở tư duy tiếp cận:

Mục tiêu tối thượng của MMA tại ASIAD không phải là hạ đo ván (knock-out) đối thủ bằng mọi giá, mà là tích lũy điểm số thông qua các tổ hợp đòn chính xác, kỹ năng áp sát, quật ngã và kiểm soát thế trận trên mặt sàn.

Trọng tài có toàn quyền nhắc nhở, trừ điểm, thậm chí truất quyền thi đấu ngay lập tức nếu phát hiện võ sĩ có hành vi ra đòn ác ý hoặc sử dụng lực quá nặng mang tính chất hủy hoại thân thể đối thủ.

Thể thức thi đấu tại đại hội siết rất chặt các đòn đánh vùng đầu khi đối thủ đã rơi vào thế thủ dưới. Điều này nhằm ngăn chặn tối đa nguy cơ chấn thương sọ não vĩnh viễn.

Tinh thần Olympic hay sự "mất chất" của MMA?

Quy định "nhẹ tay" này ngay lập tức vấp phải những luồng dư luận trái chiều từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Phía ủng hộ khẳng định đây là bước đi bắt buộc. Định thức của một đại hội thể thao đa môn là giao lưu văn hóa và tinh thần thượng võ. Thêm vào đó, tại ASIAD, các võ sĩ phải thi đấu cuốn chiếu với mật độ dày đặc (vài trận trong vòng ít ngày). Nếu cho phép knockout tàn khốc như thể thức chuyên nghiệp, các vận động viên không thể đủ thể trạng để đi tiếp vào vòng trong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giải đấu.

Người hâm mộ trung thành cho rằng việc cấm hoặc hạn chế các cú knock-out làm mất đi "bản sắc" và sự kịch tính vốn có của MMA. Việc biến một môn võ đối kháng tự do bậc nhất thành một màn "chấm điểm kỹ thuật có chừng mực" vô hình trung khiến nó không khác gì các môn võ truyền thống đã có mặt tại ASIAD như Karatedo hay Taekwondo.

Văn Minh là niềm hy vọng của MMA Việt Nam ở ASIAD

Đội tuyển MMA Việt Nam thích nghi với luật ASIAD

Thay đổi này buộc các võ sĩ Việt Nam phải thay đổi hoàn toàn thói quen chiến đấu. Tại ASIAD 20, Việt Nam có hai đại diện xuất sắc là Lò Thị Phung (ĐKVĐ châu Á 2026) và Quàng Văn Minh (HCV SEA Games 2025) tranh tài ở hai nhóm nội dung là MMA hiện đại và MMA truyền thống. MMA ở ASIAD diễn ra từ 20-22/9 với 6 bộ huy chương được trao.

Việc tiết chế bản năng, kìm hãm những cú ra đòn nặng để chuyển sang lối đánh "săn điểm" khoa học chính là bài toán hóc búa nhất mà ban huấn luyện đang khẩn trương rèn luyện cho các vận động viên nhằm tránh dính bẫy phạm quy trên sàn đấu quốc tế.

Dù luật thi đấu có phần khắt khe và mới lạ, quyết tâm giành vàng của MMA Việt Nam vẫn cực kỳ lớn. Nhằm khích lệ tinh thần và ghi nhận xứng đáng công sức của các chiến binh, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) đã chính thức công bố mức thưởng "phá kỷ lục" cho giải đấu lần này:

Thưởng nóng 500 triệu đồng cho võ sĩ xuất sắc mang về tấm HCV lịch sử tại kỳ ASIAD này. Mức thưởng lớn này là cú hích tinh thần, giúp Lò Thị Phung, Quàng Văn Minh quyết tâm vượt qua mọi rào cản luật lệ để đem vinh quang về cho tổ quốc.