6 điểm nóng định đoạt derby MU - Man City: Fernandes hay Haaland tạo khác biệt?

Man City vẫn để lộ khoảng trống

Man City đang có khởi đầu tốt về mặt kết quả. Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở siêu cúp Anh, đội chủ sân Etihad toàn thắng cả 3 trận tại Ngoại hạng Anh và mở màn Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Porto.

Tuy nhiên, những kết quả tích cực chưa phản ánh hoàn toàn khả năng phòng ngự của Man City. Đội bóng của Enzo Maresca vẫn để đối phương tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chiến thắng 1-0 trước Coventry cuối tuần trước là ví dụ rõ nhất. Man City tạo ra nhiều cơ hội trên hàng công nhưng may mắn không thủng lưới. Taiwo Awoniyi bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi từ sớm, Jack Rudoni đánh đầu cận thành nhưng bị Gianluigi Donnarumma cản phá, còn Ellis Simms bị thủ môn Man City từ chối cơ hội ở cuối trận.

MU có thể cản bước Man City?

Sau 5 trận trên mọi đấu trường mùa này, Man City đã để đối thủ tạo ra ít nhất 3 “cơ hội lớn” (big chance) trong 3 trận. 2 trận còn lại là trước Bournemouth, nơi đối thủ có 1 cơ hội lớn, và Porto, nơi con số này là 0.

Ngay cả Porto cũng nhiều lần khiến Man City gặp khó khăn. Đội bóng Bồ Đào Nha không có cú sút trúng đích nào, nhưng những đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác và việc liên tục rơi vào thế việt vị khiến họ không tận dụng được cơ hội. Porto bị thổi việt vị tới 7 lần, trong khi 7 trận trước đó của họ tại các giải đấu châu Âu chỉ có tổng cộng 5 lần.

Trong bối cảnh Man City vẫn đang có những điểm chưa hoàn thiện sau một mùa hè nhiều biến động, MU có cơ sở để hy vọng. Trước vòng đấu này, MU dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số cú sút với 68 lần và đứng thứ 2 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) với 7,3.

Erling Haaland tiếp tục là mối đe dọa lớn

Việc nhắc đến Erling Haaland như một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất đối với MU không phải điều bất ngờ. Tiền đạo người Na Uy có thành tích đặc biệt tốt trong các trận đấu lớn và derby Manchester cũng không phải ngoại lệ.

Sau 7 lần gặp MU tại Ngoại hạng Anh, Haaland đã ghi 8 bàn. Chỉ Mohamed Salah (13 bàn) và Alan Shearer (10 bàn) có thành tích ghi bàn tốt hơn trước MU trong lịch sử giải đấu.

Haaland chỉ ghi nhiều bàn hơn trước Crystal Palace, Wolves (cùng 10 bàn) và West Ham (11 bàn). Chỉ số xG 7,1 trước MU cũng là mức cao thứ 3 của anh khi đối đầu một đội bóng.

Khả năng khởi đầu mùa giải tốt cũng là một điểm đáng chú ý của Haaland. Trong 4 mùa đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, tháng 8 và tháng 9 lần lượt là những tháng Haaland ghi nhiều bàn nhất, với 24 và 16 bàn. Trước trận derby, anh cũng đang có chuỗi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Một điểm mà người hâm mộ MU có thể kỳ vọng là Haaland mới chỉ ghi 2 bàn tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh mới chỉ thi đấu 3 trận tại sân đấu này nên con số đó chưa thể được xem là thành tích kém.

Dù vậy, nếu MU có thể hạn chế được ảnh hưởng của Haaland, cơ hội giành kết quả tốt của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Haaland là nhân tố định đoạt derby?

Mainoo đối đầu Anderson ở tuyến giữa

Trận derby cũng mang đến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai tiền vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Anh: Kobbie Mainoo bên phía MU và Elliot Anderson của Man City.

Anderson trải qua mùa hè đáng nhớ khi đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển Anh giành vị trí thứ 3 World Cup, trước khi chuyển đến Man City với thương vụ trị giá 116 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Mainoo là cầu thủ duy nhất trong số các cầu thủ ngoài thủ môn của đội tuyển Anh không thi đấu phút nào tại World Cup. Điều này từng khiến người hâm mộ MU đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, Mainoo đang có khởi đầu rất tốt ở mùa giải mới. Những nghi ngờ trước đây về khả năng tranh chấp thể chất và ý thức phòng ngự của anh dường như đã được cải thiện. Mainoo khó bị cướp bóng hơn, mạnh mẽ hơn trong các pha tranh chấp và xuất hiện thường xuyên ở nhiều khu vực của tuyến giữa MU.

Tỷ lệ thắng tranh chấp 68,2% giúp Mainoo đứng thứ 6 trong nhóm tiền vệ đã thi đấu hơn 90 phút mùa này. Anh cũng có trung bình 10,1 lần giành lại quyền kiểm soát bóng mỗi 90 phút, đứng thứ 2 trong nhóm này. Khả năng chuyền bóng dưới áp lực tiếp tục là điểm mạnh, với tỷ lệ chính xác 90,3%, đứng thứ 6 trong nhóm 28 tiền vệ phòng ngự/trung tâm có ít nhất 50 đường chuyền chịu áp lực.

Ở trận gặp Sabah tại Champions League, Mainoo tiếp tục kiểm soát tốt tuyến giữa. Anh có 93 lần chạm bóng, 83 đường chuyền và 81 đường chuyền chính xác, đều là những con số cao nhất trận, trước khi rời sân ở phút 64.

Anderson cũng đang thể hiện tốt tại Man City và nhanh chóng đảm nhận vai trò ở tuyến giữa sau sự ra đi của Rodri. Anh mạnh mẽ trong tranh chấp, chuyền bóng tốt và có khả năng đưa bóng lên phía trước.

Trong nhóm tiền vệ đã thi đấu hơn 90 phút mùa này, Anderson đứng thứ 7 về số lần thực hiện tắc bóng mỗi 90 phút với 3,1 lần, đồng thời dẫn đầu về số đường chuyền mỗi 90 phút với 121,4, số lần dẫn bóng tiến bộ với 19,5 và các đường chuyền phá vỡ tuyến phòng ngự với 76 lần.

Đây sẽ là trận Ngoại hạng Anh lớn đầu tiên của Anderson tại Man City. Trong khi đó, Mainoo có cơ hội thể hiện khả năng của mình trước một đối thủ trực tiếp ở cùng vị trí. Cuộc đối đầu giữa hai tiền vệ trẻ vì thế có thể ảnh hưởng đáng kể đến thế trận ở giữa sân.

Fernandes hay Cherki sẽ tạo khác biệt?

Nếu cuộc đối đầu giữa Mainoo và Anderson có thể quyết định đội nào chiếm ưu thế ở tuyến giữa, ảnh hưởng của Bruno Fernandes và Rayan Cherki có thể tác động trực tiếp hơn đến kết quả cuối cùng.

Fernandes và Cherki là những cầu thủ sáng tạo nổi bật nhất Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Thống kê thành tích của Fernandes vượt trội đáng kể so với Cherki, nhưng khi quy đổi theo mỗi 90 phút, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể.

Ở chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) mỗi 90 phút, Cherki thậm chí vượt Fernandes khá rõ với 0,44 so với 0,36. Con số này cho thấy tiền vệ người Pháp thường xuyên đưa đồng đội vào những vị trí thuận lợi để tạo cơ hội.

Cherki tiếp tục có khởi đầu ấn tượng ở mùa 2026/27. Dù số liệu vẫn được xây dựng từ một mẫu thi đấu nhỏ, anh đang có 0,69 xA mỗi 90 phút, cao nhất trong số những cầu thủ chơi ít nhất 90 phút. Cherki cũng tạo ra trung bình 5,1 cơ hội mỗi 90 phút sau 175 phút thi đấu.

Anh có 2 kiến tạo, đều đến trong trận gặp Bournemouth, đồng thời ghi 2 bàn trong chiến thắng trước Crystal Palace.

Phía đối diện, Fernandes có ảnh hưởng sáng tạo ít nổi bật hơn trong giai đoạn đầu mùa này. Một phần nguyên nhân có thể đến từ việc MU không còn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng tạo đột biến của anh ở trung lộ, khi Youri Tielemans xuất hiện và Mainoo cũng thi đấu tốt.

Tuy nhiên, Fernandes đang có xu hướng trở thành mối đe dọa lớn hơn về khả năng ghi bàn. Anh thực hiện trung bình 5 cú sút mỗi 90 phút tại Ngoại hạng Anh, tăng gấp đôi so với mức 2,5 ở mùa 2025/26. Anh cũng đã ghi 4 bàn trên mọi đấu trường.

Tất cả các lần Fernandes trực tiếp tham gia vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này đều đến trong trận gặp Ipswich, khi anh lập hat-trick và có 1 pha kiến tạo. Dù vậy, khả năng tạo ảnh hưởng của Fernandes trước bất kỳ đối thủ nào vẫn là điều Man City phải lưu ý.

Man City có thể ngăn MU khai thác khoảng trống phía sau?

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý nhất của MU là khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Dù Benjamin Sesko hay Matheus Cunha đá cao nhất, MU vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng thực hiện các pha chạy chỗ sau lưng hàng thủ. Cunha và Marcus Rashford ở hai cánh cũng có thể tạo ra mối đe dọa tương tự.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Man City có xu hướng để lộ khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Trung bình, họ bắt đầu các chuỗi chuyền bóng ở vị trí cách khung thành của họ 44,2 mét, cao hơn tất cả trừ 2 đội khác tại Ngoại hạng Anh. Họ cũng là đội dành tỷ lệ thời gian thấp nhất cho việc phòng ngự khối thấp mùa này, chỉ 9%.

Trong khi đó, MU đứng thứ 2 sau Brighton về số lần chạy chỗ phía sau hàng thủ đối phương, với 142 lần. Nếu tính theo tỷ lệ trên tổng số lần chạy chỗ khi kiểm soát bóng, MU đứng đầu Ngoại hạng Anh với 33%.

Bryan Mbeumo là cầu thủ tích cực nhất của MU trong khía cạnh này. Anh đã thực hiện 49 lần chạy chỗ phía sau hàng thủ, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh nhất định để đối phó với mối đe dọa này. Tuy nhiên, họ khó có khả năng từ bỏ hoàn toàn hệ thống và cách tiếp cận vốn có, bởi đội bóng vẫn muốn kiểm soát trận đấu theo cách quen thuộc.

MU vì thế có thể có cơ hội khai thác điểm mạnh của mình. Vấn đề là họ phải lựa chọn thời điểm chính xác, nếu không rất dễ rơi vào bẫy việt vị tương tự Porto.

Man City có thể tập trung tấn công vào cánh trái của MU?

MU đã để thủng lưới đều đặt 2 bàn/trận suốt 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Dù không thể nói bất kỳ vị trí nào trong đội hình xuất phát của họ là điểm yếu hoàn toàn, hàng thủ MU vẫn bộc lộ những vấn đề nhất định.

Cánh trái là khu vực đặc biệt đáng chú ý. Luke Shaw từng có mùa giải 2025/26 rất tốt khi thi đấu đầy đủ tất cả các trận Ngoại hạng Anh, thành tích đáng chú ý xét đến tiền sử chấn thương của anh. Tuy nhiên, Shaw chưa có khởi đầu thực sự thuyết phục ở mùa giải mới.

Luke Shaw hay Dorgu đều chưa mang tới sự yên tâm cho MU ở hành lang trái

Trong trận gặp Ipswich, anh bị Abdul Fatawu vượt qua trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Đến trận gặp Everton, Shaw bó vào trong quá sâu và chậm trễ trong việc áp sát Tyrique George, tạo điều kiện để cầu thủ chạy cánh này ghi bàn gỡ hòa 1-1 tại sân Hill Dickinson.

Trong 4 bàn thua không xuất phát từ tình huống cố định của MU tại Ngoại hạng Anh, một nửa đến từ khu vực bên phía Shaw. Điều đó có thể khiến Man City cân nhắc tập trung khai thác cánh này. Đặc biệt, Man City đang thực hiện trung bình 13,7 quả tạt từ tình huống bóng sống mỗi trận, cao hơn bất kỳ mùa giải nào trong ba mùa gần nhất.

Tuy nhiên, Shaw cũng có những đóng góp tích cực khi tham gia tấn công, có thể một phần nhờ sự trở lại của Marcus Rashford. Anh thực hiện trung bình 2,9 quả tạt bóng sống mỗi 90 phút mùa này, mức cao nhất kể từ mùa 2021/22, khi con số là 3,0. Thành tích này tăng mạnh so với 1,2 quả mỗi 90 phút ở mùa trước.

Khả năng tạo cơ hội của Shaw cũng đạt mức cao nhất trong sự nghiệp Ngoại hạng Anh, với 1,8 cơ hội được tạo ra từ bóng sống mỗi 90 phút, so với chỉ 0,4 ở mùa 2025/26.

Shaw được cho nghỉ trong chiến thắng 4-0 của MU trước Sabah tại Champions League. Patrick Dorgu, người thay thế anh ở vị trí hậu vệ trái, chưa hoàn toàn thuyết phục về mặt phòng ngự. Vì vậy, bất kể ai được lựa chọn ở vị trí này trong trận derby, đó nhiều khả năng sẽ là một khu vực phải hoạt động rất nhiều.