Văn Hậu tái xuất sau hơn 2 năm, khóa chặt sao Brazil 61 tỷ đồng trên đất Thái

🔙 Sự trở lại được chờ đợi của Văn Hậu

Sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương, Đoàn Văn Hậu chính thức tái xuất sân cỏ khi được HLV Alexandre Polking điền tên đá chính. Ngôi sao sinh năm 1999 được bố trí ở vị trí trung vệ lệch trái và chơi trọn vẹn 90 phút trong bối cảnh đội nhà phần lớn thời gian bị đối thủ ép sân.

Văn Hậu khóa chặt tiền đạo Bissoli (áo xanh)

Trong thế trận đầy áp lực, Văn Hậu vẫn cho thấy sự lì lợm quen thuộc. Anh liên tục băng cắt, đánh chặn, hỗ trợ bọc lót và giữ cự ly đội hình. Không chỉ phòng ngự, Văn Hậu còn để lại dấu ấn với những pha phát động tấn công chất lượng từ sân nhà, mở ra các tình huống chuyển trạng thái cho đại diện của V-League.

🛡️ Khóa chặt ngòi nổ trị giá 61 tỷ đồng

Tiền đạo Bissoli - người Brazil, là đầu tàu nơi hàng công của Buriram United. Cầu thủ này được Transfermarkt định giá tới 2 triệu euro (tương đương 61 tỷ đồng). Trong suốt trận đấu, Bissoli bị Văn Hậu và đồng đội "chăm sóc" kỹ càng. Phải đến phút 90+1, Bissoli mới ghi bàn từ chấm penalty.

Ngoài Bissoli, các cầu thủ tấn công của Buriram United cũng thực sự gặp khó trong màn so kè tay đôi với Văn Hậu. Sự ức chế mà Văn Hậu gây ra khiến đối phương còn có hành vi đe dọa, rất thiếu tinh thần fair-play.

Cầu thủ Buriram tỏ ra nóng nảy với Văn Hậu

📊 Cục diện bảng A khó lường, đội Văn Hậu vẫn còn cửa đi tiếp

Những nỗ lực của toàn đội giúp Công an Hà Nội có bàn dẫn trước từ rất sớm, khi Leo Artur sút tung lưới Buriram ở phút 10. Tuy nhiên, đến phút 90+1, đại diện Thái Lan được hưởng phạt đền sau tình huống Stephan Mauk để bóng chạm tay trong vòng cấm và gỡ hòa 1-1. Một điểm là kết quả chấp nhận được trong ngày đội bóng thủ đô Hà Nội phải chống đỡ sức ép liên tục.

Với trận hòa này, Công an Hà Nội vẫn đứng thứ 4 trong số 6 đội của bảng A. Dù xếp dưới nhóm đầu, cánh cửa đi tiếp của Văn Hậu và các đồng đội vẫn hoàn toàn rộng mở nếu tận dụng tốt các lượt trận còn lại.

🌟 Khởi đầu cho hành trình "tái sinh" của Văn Hậu

Với cá nhân Đoàn Văn Hậu, đây không chỉ là 90 phút thi đấu mà là dấu mốc quan trọng mở ra hành trình trở lại đỉnh cao. Trước đó, anh mới chỉ ra sân khoảng 60 phút trong trận giao hữu gặp Lion City Sailors hồi giữa tháng 11.

Công an Hà Nội đã chính thức đăng ký Văn Hậu cho giai đoạn lượt về V-League 2025/26. Và nếu duy trì phong độ, cửa trở lại tuyển Việt Nam vào tháng 3 năm sau hoàn toàn sáng sủa, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik chuẩn bị tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.