V-League và những gam màu đối lập: Muốn mạnh phải bền

V-League 2025-2026 khép lại với một kết quả đáng chú ý: Công an Hà Nội (CAHN) vô địch, Thể Công - Viettel về nhì, Ninh Bình đứng thứ ba và CLB Hà Nội xếp thứ tư. Bốn vị trí đầu bảng đều thuộc về các đội phía Bắc.

Không chỉ là ưu thế địa lý

Đó không còn là hiện tượng ngẫu nhiên, mà phản ánh một xu hướng rõ ràng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ nói bóng đá phía Bắc mạnh hơn nhờ yếu tố địa lý thì chưa đủ. Một đội bóng không vô địch chỉ vì nằm gần thủ đô, cũng không trở thành thế lực chỉ nhờ truyền thống. Sức mạnh thật sự nằm ở cách CLB được tổ chức, ai là người đứng sau, nguồn lực được sử dụng ra sao, HLV có được trao quyền hay không, và đội bóng có đủ kiên nhẫn để theo đuổi một chiến lược dài hạn.

Ở V-League, một CLB có thể mua cầu thủ giỏi, mua ngoại binh chất lượng, trả lương cao và đặt mục tiêu vô địch. Nhưng nếu không có cấu trúc vận hành tốt, thành công rất dễ chỉ là một chu kỳ ngắn. Muốn đi xa, đội bóng phải có đào tạo trẻ, HLV được trao quyền, có bộ phận y tế, phân tích dữ liệu, truyền thông, cộng đồng người hâm mộ và chiến lược nhân sự đủ dài.

Sức mạnh hiện tại của các CLB phía Bắc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là tiềm lực tài chính. Những đội như Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel, CLB Hà Nội, Ninh Bình hay Nam Định đều có nguồn lực đáng kể phía sau. Thứ hai, sự hậu thuẫn về tổ chức và cơ chế. Một số đội bóng gắn với ngành công an, quân đội hoặc các địa phương có quyết tâm đầu tư mạnh cho bóng đá.

Thứ ba, nền tảng truyền thống và đào tạo trẻ. Thể Công - Viettel là ví dụ điển hình về kỷ luật, đào tạo và bản sắc. CLB Hà Nội trong nhiều năm cũng là hình mẫu về khả năng kế thừa lực lượng, đưa cầu thủ trẻ vào guồng máy thành tích và duy trì văn hóa chiến thắng.

Thứ tư, mật độ cạnh tranh cao, khi nhiều CLB mạnh cùng tồn tại trong một không gian bóng đá gần nhau, sự ganh đua sẽ kéo trình độ đi lên. Công an Hà Nội, CLB Hà Nội, Thể Công - Viettel, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An (SLNA)… tạo thành một vùng cạnh tranh khốc liệt. Mỗi đội buộc phải đầu tư, phải thay đổi và phải nâng chuẩn nếu không muốn bị bỏ lại.

CLB Nam Định (phải) trả giá về sự thiếu kiên nhẫn trong hoạt động

Bản sắc cũng là tài sản

Trước đây, CLB CAHN từng bị nhìn như một tập hợp nhiều ngôi sao hơn là một đội bóng có bản sắc rõ ràng. Một đội hình nhiều cá tính cần một HLV đủ bản lĩnh để kiểm soát phòng thay đồ, đủ chuyên môn để thiết lập lối chơi, và đủ uy tín để khiến các ngôi sao phục vụ cho tập thể. Dưới thời HLV Mano Polking, CAHN dần tạo được sự ổn định, thi đấu với phong độ cao, chức vô địch V-League 2025-2026 đã nói lên tất cả. Sự ổn định trên ghế HLV vì thế trở thành sự khác biệt lớn. Khi ban lãnh đạo đặt niềm tin vào HLV Polking, đội bóng không phải làm lại sau mỗi chuỗi trận khó khăn.

Thể Công - Viettel có một thứ không phải đội bóng nhiều tiền nào cũng mua được đó là bản sắc. Bản sắc ấy đến từ truyền thống quân đội, kỷ luật, đào tạo trẻ và tinh thần thi đấu rất đặc trưng. Viettel không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng thường giữ được tính tổ chức.

CLB Hà Nội là một câu chuyện khác. Mùa này, việc họ chỉ đứng thứ tư có thể xem là một bước lùi so với tiêu chuẩn rất cao mà chính họ tạo ra. Nhưng điều đó không làm mất đi vị thế của Hà Nội trong làng bóng Việt Nam. Nhiều năm qua, CLB Hà Nội duy trì sự ổn định bằng một hệ sinh thái: đào tạo trẻ, quản trị đội bóng, khả năng phát hiện và sử dụng cầu thủ, cùng một văn hóa chiến thắng được tích lũy qua thời gian.

Một đội bóng có thể vô địch một mùa nhờ đầu tư mạnh. Nhưng để duy trì vị thế nhiều năm, họ cần văn hóa chiến thắng. Chính vì Hà Nội từng tạo ra chuẩn mực như vậy, việc họ không vào top 3 mùa này càng cho thấy V-League đang khốc liệt hơn: không còn đội bóng nào được bảo đảm vị trí chỉ bằng danh tiếng quá khứ.

CLB Ninh Bình là minh chứng về một đội bóng biết sửa sai. Ảnh: QUANG LIÊM

Bài học về sự kiên nhẫn

CLB Nam Định là trường hợp đáng phân tích nhất trong nhóm các CLB phía Bắc. Họ không thiếu tiền thậm chí rất nhiều tiền, không thiếu khán giả, không thiếu tham vọng. Họ từng vô địch V-League 2 mùa liên tiếp và bước vào mùa giải này với vị thế rất lớn. Họ đầu tư mạnh hơn để chinh phục nhiều mặt trận, từ quốc nội đến Đông Nam Á và châu Á. Nhưng càng nhiều tham vọng, họ càng cần một hệ thống ổn định hơn.

Vấn đề của Nam Định nằm ở chỗ tiền nhiều nhưng sự ổn định chưa tương xứng. Việc thay đổi HLV hoặc đảo vai trên băng ghế chỉ đạo sau những kết quả không như ý là một nguyên nhân lớn khiến Nam Định mất sự ổn định. Một HLV vừa đưa đội bóng đến thành công cần được trao thêm thời gian để vượt qua khủng hoảng. Nhưng khi chiếc ghế HLV bị đặt vào vòng xoáy phản ứng ngắn hạn, cầu thủ sẽ cảm nhận được sự bất ổn.

CLB Ninh Bình cũng là một trường hợp đáng suy ngẫm, đội bóng cố đô có tiền, có tham vọng, có lực lượng tốt và từng được xem là ứng viên vô địch. Nhưng sự xáo trộn trên ghế huấn luyện khiến họ có giai đoạn sa sút. Một đội bóng có thể đầu tư mạnh để đi nhanh, nhưng nếu thay HLV liên tục, bản sắc rất khó hình thành.

Điểm đáng chú ý là Ninh Bình dường như đã nhận ra bài học ấy. Việc ký hợp đồng dài hạn với HLV Chu Đình Nghiêm và trao toàn quyền chuyên môn cho ông là một quyết định quan trọng. Chu Đình Nghiêm không chỉ là một HLV nhiều danh hiệu, mà còn là người có khả năng xây dựng bản sắc. Nếu Nam Định là bài học về cái giá của sự thiếu kiên nhẫn, Ninh Bình có thể trở thành ví dụ về một đội bóng biết sửa sai.

SLNA lại là bức tranh khác của bóng đá phía Bắc. Đội bóng xứ Nghệ từng là biểu tượng đào tạo, là nơi sản sinh nhiều cầu thủ lớn cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ở cấp CLB, SLNA hiện không còn là thế lực tranh chấp danh hiệu. Họ chủ yếu phải đối diện với bài toán tồn tại, giữ quân và duy trì vị trí ở V-League.

Trường hợp SLNA cho thấy truyền thống là tài sản quý, nhưng truyền thống không tự thắng trận. Một đội bóng có quá khứ lớn vẫn có thể bị bỏ lại nếu thiếu nguồn lực, thiếu mô hình quản trị mới, thiếu khả năng giữ chân cầu thủ và thiếu chiến lược phát triển phù hợp với bóng đá hiện đại.

Những người trong cuộc cho rằng bản sắc rất quan trọng, nhưng bản sắc phải được nuôi bằng nguồn lực và tái tạo bằng quản trị. Nếu không, bản sắc sẽ dần trở thành hoài niệm. Trong bóng đá chuyên nghiệp, hoài niệm không đủ để đưa một CLB trở thành thế lực thật sự và có thể tồn tại lâu dài.