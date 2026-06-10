HLV Popov đã vui trở lại

Vòng 26 V.League 2025/2026, Thể Công Viettel tiếp đón CLB CAHN trên sân Thiên Trường và giành chiến thắng 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Popov chính thức cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, qua đó giành vé tham dự AFC Champions League Two mùa tới. Đây là thành tích rất đáng khích lệ với đội bóng ngành quân đội khi trước thềm mùa giải, họ vốn được đánh giá không cao.

Ngay khi V.League 2025/2026 khép lại, một câu hỏi mà không ít NHM quan tâm, đó là liệu HLV Popov có chia tay Thể Công Viettel hay không?

HLV Popov cán mốc 100 trận huấn luyện tại V.League. Ảnh: FBNV.

Còn nhớ, sau khi Thể Công Viettel bị CLB Công an TP.HCM cầm hòa 1-1 ở vòng 25 V.League 2025/2026, vì bức xúc với công tác trọng tài, HLV Popov đã "dọa" sẽ rời Thể Công Viettel và V.League. "Tôi thấy mọi thứ thật khủng khiếp. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây và không bao giờ quay lại nữa", nhà cầm quân người Bulgaria nhấn mạnh.

Tuy vậy, có vẻ HLV Popov sẽ không rời Thể Công Viettel trong tương lai gần. Cụ thể, sau khi giành ngôi á quân V.League 2025/2026, cựu HLV Đông Á Thanh Hóa đã không còn đề cập tới chuyện đi hay ở, thay vào đó, chỉ chia sẻ cảm xúc tự hào khi đạt cột mốc 100 trận huấn luyện tại Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người.

"Tôi vô cùng tự hào khi vừa chạm tới thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của mình – 100 trận đấu chính thức tại bóng đá Việt Nam. Thành tích này được tô điểm bằng 3 danh hiệu cùng rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Không nhiều HLV nước ngoài có thể trụ lại và thành công trong môi trường bóng đá Việt Nam. Vì vậy, việc trở thành một trong những HLV nước ngoài thành công nhất tại đây thực sự khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

HLV Popov. Ảnh: FBNV.

Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ, các thành viên ban huấn luyện và đội ngũ y tế vì những nỗ lực tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện. Và tất nhiên, tôi cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo vì đã trao cho tôi cơ hội, cũng như luôn dành sự tin tưởng và ủng hộ trong suốt chặng đường vừa qua", HLV Popov viết trên trang cá nhân.

HLV Popov bén duyên với V.League đầu năm 2023. Ông giúp Đông Á Thanh Hóa vô địch Cúp quốc gia 2023, 2023/2024, cùng Siêu cúp quốc gia 2023. Cuối mùa 2024/2025, HLV Popov chuyển đến Thể Công Viettel.

Mùa này, HLV Popov giúp Thể Công Viettel giành ngôi á quân V.League 2025/2026, qua đó giành vé tham dự AFC Champions League Two 2026/2027. Ở Cúp quốc gia, Thể Công Viettel đã vào bán kết. Đội sẽ đối đầu chủ nhà Ninh Bình FC vào ngày 11/6.