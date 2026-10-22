HLV Kim Sang-sik sẽ thay mới hoàn toàn lực lượng U23 Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik phải thay đổi nhân sự quy mô lớn với U23 Việt Nam

Sau hành trình tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam đang đứng trước những thay đổi đáng kể về nhân sự. Nguyên nhân chủ yếu không xuất phát từ phong độ hay năng lực chuyên môn của các cầu thủ mà đến từ quy định độ tuổi tại những giải đấu quan trọng sắp tới.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2028 vào tháng 6/2027, SEA Games 34 dự kiến diễn ra tháng 9/2027 và hướng đến VCK U23 châu Á 2028 vào tháng 1/2028 (nếu vượt qua vòng loại). Để phục vụ những mục tiêu này, lực lượng nòng cốt cần là các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau.

U23 Việt Nam cần có sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự để phù hợp với những mục tiêu sắp tới. Ảnh: VFF

Điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt cầu thủ vừa tham dự ASIAD 2026 sẽ không còn phù hợp với kế hoạch dài hạn của U23 Việt Nam. Những cái tên như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Ngọc Mỹ đều đứng trước khả năng phải nhường vị trí cho lớp cầu thủ trẻ hơn.

Đáng chú ý, đây đều là những gương mặt đã tích lũy được kinh nghiệm thi đấu quốc tế, từng có thời gian sát cánh cùng nhau và góp phần tạo nên bộ khung tương đối ổn định cho U23 Việt Nam. Việc chia tay đồng loạt nhiều trụ cột chắc chắn ảnh hưởng đến sự gắn kết trong lối chơi, khả năng tổ chức chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của toàn đội.

Tuy nhiên, xét về định hướng phát triển lâu dài, cuộc chuyển giao này gần như không thể tránh khỏi. Nếu tiếp tục đặt niềm tin quá nhiều vào những cầu thủ không còn đủ tuổi tranh tài tại các giải đấu mục tiêu, U23 Việt Nam có nguy cơ lãng phí những cơ hội quý giá để chuẩn bị lực lượng kế cận.

Thực tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã sớm tính đến vấn đề này khi chủ trương sử dụng nhiều cầu thủ thuộc lứa U21 tham dự ASIAD 2026. Dù vậy, việc xây dựng một đội hình mới đủ sức cạnh tranh ở đấu trường khu vực và châu lục vẫn đòi hỏi thời gian cùng những bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

HLV Kim Sang-sik cần có tính toán hợp lý để U23 Việt Nam đạt hiệu quả với dàn cầu thủ đáp ứng về độ tuổi. Ảnh: VFF

Theo lịch trình dự kiến, từ ngày 10 đến 14/11 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng quốc tế tại Gia Lai, với sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Đây có thể xem là cơ hội thuận lợi để HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện tiến hành những thử nghiệm quan trọng về lực lượng, đồng thời đánh giá khả năng thích nghi của các cầu thủ trẻ trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Thay vì tiếp tục sử dụng nhiều gương mặt quen thuộc, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể ưu tiên những cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, qua đó từng bước hình thành bộ khung mới cho U23 Việt Nam. Trong số những nhân tố đáng chú ý có Nguyễn Công Phương, Trần Thành Trung, Ngô Đăng Khoa, Trần Gia Bảo và Williams Minh Hoàng. Đây đều là những phương án có thể được cân nhắc bổ sung nhằm tăng tính cạnh tranh và tạo thêm lựa chọn chiến thuật cho đội bóng.

Đặc biệt, những cầu thủ như Công Phương hay Gia Bảo được kỳ vọng có thể mang đến sức sống mới cho hàng công. Trong khi đó, sự xuất hiện của các tài năng Việt kiều như Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng (đã được ra mắt ở ĐT Việt Nam) sẽ giúp ban huấn luyện có thêm phương án nhân sự với những đặc điểm chuyên môn khác nhau.

Dẫu vậy, việc được trao cơ hội không đồng nghĩa với khả năng lập tức trở thành trụ cột. Những cầu thủ trẻ vẫn cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, cải thiện khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu chiến thuật.

Một vấn đề khác cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán là việc phân chia lực lượng giữa U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Trong tháng 11, ĐT Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với ĐT Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 11/11 và ĐT Kyrgyzstan vào ngày 15/11. Đây có thể là dịp để những cầu thủ đã vượt quá độ tuổi phục vụ các mục tiêu của U23 Việt Nam, nhưng có tiềm năng phát triển, được thử sức ở cấp độ cao hơn.

Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao trên hàng công U23 Việt Nam sau khi đã có cơ hội thử sức ở ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Nếu những cái tên như Lý Đức, Xuân Bắc, Quốc Cường hay Thanh Nhàn được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia, đội U23 sẽ có thêm chỗ cho thế hệ cầu thủ mới. Cách tổ chức lực lượng này không chỉ giúp tránh sự chồng chéo về nhân sự mà còn tạo ra lộ trình phát triển rõ ràng cho các cầu thủ trẻ, từ cấp độ U23 tiến lên đội tuyển quốc gia.

Mặc dù vậy, thay mới gần như toàn bộ lực lượng không đồng nghĩa với việc phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu. U23 Việt Nam vẫn còn những cầu thủ đủ tuổi, đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Lê Phát. Họ hoàn toàn có thể đóng vai trò hạt nhân trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Thách thức lớn nhất đối với HLV Kim Sang-sik là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu trẻ hóa lực lượng và duy trì sức cạnh tranh. Một đội hình gồm nhiều tài năng triển vọng nhưng thiếu kinh nghiệm có thể gặp khó khăn khi đối đầu những đối thủ mạnh tại châu Á.

Vì thế, giải tứ hùng tại Gia Lai vào tháng 11 tới không đơn thuần là cơ hội thử nghiệm nhân sự, mà còn có thể đánh dấu bước khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới của U23 Việt Nam. Nếu xây dựng được bộ khung phù hợp ngay từ thời điểm này, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm thời gian hoàn thiện lối chơi, tạo sự gắn kết và chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong năm 2027 và 2028.