Trực tiếp tennis Khachanov - Alcaraz: Thử thách lớn cho "Tiểu Nadal" (Vienna Open)

Set 1 Khachanov 0(0) Alcaraz 0(0)

Khachanov dần lấy lại phong độ cùng lợi thế mặt sân

Karen Khachanov đến Vienna sau khi dừng bước ở trận tứ kết Almaty Open. Tại giải đấu đó, tay vợt người Nga đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi cứu thành công match point để vượt qua Tomas Machac, trước khi để thua Alexander Bublik dù là người giành chiến thắng ở set đầu tiên.

Phong độ của Khachanov đang có dấu hiệu cải thiện rõ rệt kể từ thời điểm anh lọt vào bán kết US Open lần thứ hai trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, điều kiện thi đấu mặt sân cứng trong nhà được đánh giá là rất phù hợp với lối chơi thiên về sức mạnh cùng những cú giao bóng nặng của tay vợt 30 tuổi.

Alcaraz và mục tiêu chinh phục Vienna

Carlos Alcaraz vừa trải qua khoảng thời gian thi đấu với những kết quả trái ngược. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open, tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ dừng bước sớm trước Zizou Bergs ở vòng 3 Shanghai Masters.

Nhận suất đặc cách tham dự Vienna Open, giải đấu anh từng lọt vào tới bán kết năm 2021, Alcaraz tiếp tục mang tới vũ khí là khả năng di chuyển linh hoạt, tạo góc đánh đa dạng cùng các pha chuyển trạng thái tấn công chớp nhoáng.

Thống kê lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối Alcaraz khi anh toàn thắng cả 6 lần đụng độ Khachanov trước đây.

Ở lần chạm trán gần nhất tại Doha, ngôi sao Tây Ban Nha cũng lội ngược dòng thành công sau khi để thua set 1.

Dù vậy, Khachanov hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn nếu duy trì hiệu suất giao bóng 1 cao và chắt chiu tốt các cơ hội tấn công.