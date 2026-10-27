HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với tiền vệ cánh 23 tuổi của Thép xanh Nam Định ở ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik có thể gây bất ngờ khi triệu tập Trần Ngọc Sơn lên ĐT Việt Nam?

Trong chiến thắng 4-0 của Thép xanh Nam Định trước chủ nhà Thành Phố Đồng Nai FC tại vòng 5 V.League 2026/2027, Trần Ngọc Sơn tiếp tục chứng tỏ khả năng tạo đột biến. Phút 56, tiền vệ sinh năm 2003 thực hiện pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, trước khi tung cú cứa lòng chân trái hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh sau 5 vòng đấu mùa này.

Trần Ngọc Sơn đã ra sân cả 5 trận của Thép xanh Nam Định ở V.League 2026/2027. Ảnh: FBNV.

Đáng chú ý, Trần Ngọc Sơn đã góp mặt trong cả 5 trận đầu tiên của Thép xanh Nam Định tại V.League 2026/2027, cho thấy sự tin tưởng mà HLV Vũ Hồng Việt dành cho cầu thủ 23 tuổi.

Trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, Trần Ngọc Sơn được đôn lên đội một năm 2021. Trong 3 mùa giải đầu tiên, anh có 45 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, đồng thời cùng đội bóng thành Nam vô địch V.League 2023/2024.

Sau quãng thời gian khoác áo PVF-CAND theo dạng cho mượn ở mùa giải 2024/2025, tiền vệ này trở lại Thép xanh Nam Định. Mùa 2025/2026, Trần Ngọc Sơn thi đấu 19 trận trên mọi đấu trường, gồm 12 trận tại V.League, ghi 1 bàn thắng.

Điểm mạnh của Trần Ngọc Sơn nằm ở tốc độ, kỹ thuật xử lý bóng trong phạm vi hẹp và khả năng đi bóng từ biên vào trung lộ để dứt điểm. Những phẩm chất này có thể mang đến nét mới cho hành lang phải của ĐT Việt Nam.

Trần Ngọc Sơn ăn mừng thắng đấu tiên tại V.League 2026/2027. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Trương Tiến Anh vẫn là lựa chọn quen thuộc của HLV Kim Sang-sik ở vị trí chạy cánh phải. Tuy nhiên, lối chơi thiên về những pha bứt tốc xuống biên rồi tạt bóng của cầu thủ này đang có dấu hiệu dễ bị đối phương bắt bài. Khi đối thủ chủ động phong tỏa khoảng trống ngoài biên, hiệu quả tấn công của ĐT Việt Nam cũng bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Trần Ngọc Sơn có thể tạo ra phương án khác biệt nhờ những tình huống rê bóng xuyên phá, bó vào trong dứt điểm hoặc phối hợp với đồng đội để tạo khoảng trống.

Thực tế, Trần Ngọc Sơn từng được HLV Philippe Troussier và chính HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Vì vậy, việc trao cơ hội cho cầu thủ 23 tuổi trong đợt hội quân tháng 11 hoàn toàn có cơ sở.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Trần Ngọc Sơn xứng đáng được HLV Kim Sang-sik cân nhắc, qua đó giúp ĐT Việt Nam đa dạng hóa phương án tấn công thay vì quá phụ thuộc vào những quả tạt từ hành lang cánh phải.