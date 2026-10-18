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AFC ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam chốt thời điểm chinh phục vé Olympic

Sự kiện: U23 Việt Nam

AFC ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam chốt thời điểm thi đấu để cạnh tranh vé tham dự Olympic Los Angeles 2028.

AFC ra quyết định quan trọng, U23 Việt Nam đã chốt được thời điểm bắt đầu thi đấu để cạnh tranh vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. 

Ảnh: VFF.&nbsp;

Ảnh: VFF. 

Theo đó,  lễ bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2028 sẽ được tổ chức tại Malaysia vào ngày 18/3/2027. Sau lễ bốc thăm này, U23 Việt Nam sẽ biết được thể thức và các đối thủ ở vòng loại U23 châu Á 2028 diễn ra vào tháng 6/2027. Từ vòng loại, 15 đội sẽ giành quyền thi đấu ở VCK cùng chủ nhà Nhật Bản. 

Nếu giành quyền vượt qua vòng loại, U23 Việt Nam sẽ tiến đến VCK U23 châu Á 2028 tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 1/2028. Giải đấu này cũng là cơ sở để tính suất tham dự Olympic Los Angeles 2028. Châu Á sẽ có 2 suất dành cho 2 đội vào thi đấu trận chung kết. 

Để chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng trong năm 2027, U23 Việt Nam với thế hệ các cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau sẽ tập trung, tập luyện và thi đấu trong 2 dịp FIFA Days vào tháng 11/2026 và tháng 3/2027. 

Tháng 11/2026, U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại giải đấu giao hữu quốc tế U23 diễn ra ở Gia Lai với các đối thủ Thái Lan, Qatar và Singapore. Trong khi đó, các hoạt động của U23 Việt Nam trong tháng 3/2027 vẫn chưa được chính thức công bố. 

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U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan tại Pleiku

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10...

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 15:17 PM (GMT+7)
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