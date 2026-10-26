Sút hỏng 11m, U15 Việt Nam thua sát nút Iran tại World Cup

U15 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U15 Iran tại U15 World Cup với sự tự tin rất cao sau hai chiến thắng liên tiếp trước Brunei và Mauritius. Ở hai trận đấu này, những vấn đề về khâu phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn được cải thiện.

Dù gặp đối thủ mạnh U15 Iran nhưng U15 Việt Nam vẫn chủ động chơi tấn công. Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn khiến U15 Việt Nam phải nhận bàn thua sớm.

U15 Việt Nam rất tự tin khi đối đầu với U15 Iran.

Ngay ở phút thứ 2, thủ môn U15 Việt Nam Nhật Minh bắt bóng không dính sau cú sút không quá khó của cầu thủ U15 Iran. Sau khi bị thủng lưới, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi rất quyết tâm.

Phút thứ 13, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo thẳng vào vòng cấm để Tài Lộc bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U15 Việt Nam.

Sang hiệp 2, chỉ trong 6 phút, (từ phút 28 tới 34), Ahmadloo ghi liền ba bàn thắng giúp U15 Iran vượt lên dẫn trước 4-1. Tuy nhiên, U15 Việt Nam vẫn kiên trì bám đuổi, có hai bàn thắng của Quang Hưng ở phút 36 và 39.

Phút 40+5, U15 Việt Nam được hưởng phạt đền nhưng Xuân Vinh thực hiện không thành công. Đá hỏng phạt đền rất tiếc nuối, U15 Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 3-4 trước U15 Iran.

Ở trận đấu còn lại của vòng bảng, U15 Việt Nam gặp Guyana, lúc 18h45 ngày 26/10.