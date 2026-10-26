U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc 5-0, chạy đà hoàn hảo trước World Cup

Trong trận đấu tập thứ hai thuộc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam trình diễn bộ mặt thuyết phục khi đè bẹp U17 Cheonan FC với tỷ số 5-0. Chiến thắng giòn giã mang lại cú hích tinh thần lớn, tiếp tục giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có bước chạy đà lý tưởng trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc tự tin và lập tức áp đặt thế trận. U17 Việt Nam chủ động triển khai bóng mạch lạc, giữ cự ly đội hình tốt và chuyển đổi trạng thái nhịp nhàng giữa tấn công và phòng ngự. Tuy vậy, phải đến phút 40, Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.

Bàn thắng dẫn trước giúp đôi chân của các học trò HLV Cristiano Roland trở nên thanh thoát. Sức ép liên tục được duy trì và bàn thắng thứ hai đến như một lẽ tất yếu cho U17 Việt Nam. Phút 55, Tạ Đình Phong đột phá dũng mãnh buộc hậu vệ U17 Cheonan phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Trần Mạnh Quân dễ dàng đánh bại thủ môn.

U17 Việt Nam càng chơi càng hưng phấn, biến khoảng thời gian cuối trận thành sân khấu của riêng mình. Phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực vẽ đường cong đẹp mắt từ chấm đá phạt cố định, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 7 phút sau, đến lượt Trần Ngọc Sơn kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ, gia tăng cách biệt lên 4 bàn.

Chưa dừng lại ở đó, phút 87, bộ đôi Nguyễn Lực và Đại Nhân một lần nữa tìm thấy nhau. Nguyễn Lực đóng vai trò kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ để Đại Nhân thoát xuống ghi bàn, khép lại ngày thi đấu chói sáng của U17 Việt Nam bằng chiến thắng tưng bừng 5-0.

HLV Cristiano Roland đã tận dụng tối đa cơ hội để xoay tua và thử nghiệm nhân sự. Tính đến phút 70, gần như toàn bộ các cầu thủ trong danh sách đều được trao cơ hội ra sân hít thở bầu không khí. Sự gắn kết giữa các tuyến và khả năng tận dụng cơ hội đa dạng từ phối hợp trung lộ, không chiến cho đến bóng chết là những tín hiệu lạc quan cho chuyến tập huấn của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt rèn quân tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam di chuyển sang UAE tập huấn từ ngày 6/11 để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, trước khi chính thức bước vào biển lớn VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.