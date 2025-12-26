Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
VFF ra quyết định bất ngờ với dàn sao U23 Việt nam

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định bất ngờ khi không sử dụng đội U23 tham dự ASIAD 2026.

Ngày 25/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định gây chú ý khi thống nhất sử dụng đội U21 quốc gia, thay vì phương án U23 cộng ba cầu thủ quá tuổi theo điều lệ, để tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 20 diễn ra tại Nhật Bản vào năm 2026. Đây được xem là bước đi thận trọng nhưng mang tính chiến lược dài hạn của bóng đá Việt Nam.

VFF ra quyết định bất ngờ khi không sử dụng đội U23 tham dự ASIAD 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

VFF ra quyết định bất ngờ khi không sử dụng đội U23 tham dự ASIAD 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Theo đánh giá từ VFF, việc không sử dụng lực lượng U23 mạnh nhất nhằm hướng tới các mục tiêu quan trọng hơn trong tương lai, đặc biệt là SEA Games 34 năm 2027, vòng chung kết U23 châu Á 2028 và giấc mơ lần đầu dự Olympic. Thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn, VFF ưu tiên xây dựng nền móng cho lứa cầu thủ kế cận.

Kế hoạch nhân sự dành cho U21 dự ASIAD 20 được thiết kế khá linh hoạt. Một số cầu thủ đủ tuổi U21 trong đội hình U23 hiện tại vẫn có thể góp mặt, kết hợp cùng các gương mặt trẻ triển vọng từ U19 và U20. Cách làm này giúp đội tuyển vừa đảm bảo tính cạnh tranh, vừa tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Theo phương án mới, đội hình dự ASIAD 20 sẽ gồm những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau. ASIAD vì thế được xem là “bài test” quan trọng trước SEA Games 34 tại Malaysia và vòng chung kết U23 châu Á 2028 - giải đấu đồng thời là vòng loại Olympic tổ chức tại Mỹ.

Dự kiến, ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya, trùng với dịp FIFA Days từ 21/9 đến 6/10/2026. Đây là thời điểm đội tuyển quốc gia thi đấu các trận giao hữu quan trọng nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào tháng 1, nên việc sử dụng đội trẻ giúp giảm áp lực nhân sự cho ĐTQG.

Theo PV/VOV.VN

Nguồn: [Link nguồn]

-26/12/2025 10:05 AM (GMT+7)
