Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, 18h30 ngày 7/1: Định đoạt vé đi tiếp

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, 18h30 ngày 7/1: Định đoạt vé đi tiếp

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026

Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại bảng C, Hàn Quốc và Iran sẽ chiến đấu với nhau trong một trận đấu hứa hẹn mang tính chất định đoạt cơ hội đi tiếp của 2 đội.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, 18h30 ngày 7/1: Định đoạt vé đi tiếp - 1

Nhận định trước trận đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

Đây thực sự là một bảng đấu cực kỳ khó nhằn cho cả 3 nền bóng đá hàng đầu châu Á gồm Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan. Ba đội đều sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng, có tham vọng lớn nhưng sẽ chỉ có 2 cái tên đi tiếp. Vì vậy mà màn so tài trực tiếp giữa những đội trong nhóm này sẽ định đoạt tấm vé tiến vào vòng trong.

Nói không quá, trận đấu giữa Hàn Quốc và Iran hôm nay là trận chung kết sớm. Trong tương quan giữa 2 đội, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Đội bóng này vừa vô địch cách đây 6 năm trên đất Thái Lan. Họ mang tới giải lực lượng đồng đều. Thuận lợi của Hàn Quốc là các câu lạc bộ trong nước của họ đang tạm nghỉ sau khi kết thúc mùa giải 2025. Vì vậy mà Hàn Quốc có thể mang theo lực lượng gần như tối ưu.

Về lực lượng, không phải bàn cãi khi Hàn Quốc được coi là ứng viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp nhưng phong độ lại không phản ánh những gì họ đang sở hữu. Hàn Quốc trải qua 3 trận đấu chuẩn bị cho giải với những kết quả thất vọng. Họ chỉ thắng được Syria 1-0, đội đã thắng Việt Nam ở trận giao hữu tiền sự kiện. Trong khi đó ở 2 trận gặp đối thủ đồng cân đồng dạng là Saudi Arabia thì Hàn Quốc thua cả 2, nhận tới 6 bàn thua và không ghi nổi bàn nào.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, 18h30 ngày 7/1: Định đoạt vé đi tiếp - 2

Đây là 2 trận thua làm mất mặt vị thế của nền bóng đá. Hôm nay, đội bóng xứ kim chi sẽ phải làm lại để chứng minh cho vị thế của mình, đồng thời mở ra hy vọng tiến vào vòng trong.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

Iran là một cái tên đáng gờm, nằm trong bộ tứ đại gia châu Á nhưng ở cấp độ trẻ thì các cầu thủ U23 của quốc gia này chưa bao giờ mang tới cảm giác hài lòng cho người hâm mộ. 4 vòng chung kết gần đây, thậm chí có 2 lần họ dừng bước ngay từ vòng loại. Ở các lần tham dự trước kia, chưa bao giờ Iran lọt vào tới bán kết chứ chưa nói gì đến chung kết như Việt Nam năm 2018.

Thành tích yếu kém chính là lý do mà Iran không được xếp loại hạt giống cao ở lễ bốc thăm vòng chung kết lần này. Họ chỉ đứng thứ 3, còn dưới cả Việt Nam.

Phong độ của Iran nhìn chung giống như Hàn Quốc, không mang tới nhiều tín hiệu tích cực khi họ thua U23 Kyrgyzstan và U21 của Nga trước giải. Vẫn còn nhiều dấu hỏi cho tập thể này và tối nay, NHM có thể phần nào chứng thực sức mạnh cũng như tham vọng của họ.

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

U23 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho; Lee Hyun Yong, Jo Hyun Tae, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha; Kang Min Jun, Lee Cha Wook, Kang Sang Yoon; Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Kang Seong Jin.

U23 Iran: Mohammad Khalifeh; Mohammadmahdi Zare, Danial Iri Daniali, Bahram Goudarzi, Seyed Mahdi Mahdavi; Amirmohammad Razaghinia, Pouria Latifar, Abbas Habibi; Mohammad Javad Hosseinnezhad, Mohammad Asgari, Yadegar Rostami.

Dự đoán tỷ số: U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Iran

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 13:01 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giải U23 châu Á 2026
Xem thêm
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN