Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Iran, 18h30 ngày 7/1: Định đoạt vé đi tiếp

Nhận định trước trận đấu U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

Đây thực sự là một bảng đấu cực kỳ khó nhằn cho cả 3 nền bóng đá hàng đầu châu Á gồm Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan. Ba đội đều sở hữu lực lượng cầu thủ chất lượng, có tham vọng lớn nhưng sẽ chỉ có 2 cái tên đi tiếp. Vì vậy mà màn so tài trực tiếp giữa những đội trong nhóm này sẽ định đoạt tấm vé tiến vào vòng trong.

Nói không quá, trận đấu giữa Hàn Quốc và Iran hôm nay là trận chung kết sớm. Trong tương quan giữa 2 đội, Hàn Quốc được đánh giá cao hơn. Đội bóng này vừa vô địch cách đây 6 năm trên đất Thái Lan. Họ mang tới giải lực lượng đồng đều. Thuận lợi của Hàn Quốc là các câu lạc bộ trong nước của họ đang tạm nghỉ sau khi kết thúc mùa giải 2025. Vì vậy mà Hàn Quốc có thể mang theo lực lượng gần như tối ưu.

Về lực lượng, không phải bàn cãi khi Hàn Quốc được coi là ứng viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp nhưng phong độ lại không phản ánh những gì họ đang sở hữu. Hàn Quốc trải qua 3 trận đấu chuẩn bị cho giải với những kết quả thất vọng. Họ chỉ thắng được Syria 1-0, đội đã thắng Việt Nam ở trận giao hữu tiền sự kiện. Trong khi đó ở 2 trận gặp đối thủ đồng cân đồng dạng là Saudi Arabia thì Hàn Quốc thua cả 2, nhận tới 6 bàn thua và không ghi nổi bàn nào.

Đây là 2 trận thua làm mất mặt vị thế của nền bóng đá. Hôm nay, đội bóng xứ kim chi sẽ phải làm lại để chứng minh cho vị thế của mình, đồng thời mở ra hy vọng tiến vào vòng trong.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Hàn Quốc vs U23 Iran

Iran là một cái tên đáng gờm, nằm trong bộ tứ đại gia châu Á nhưng ở cấp độ trẻ thì các cầu thủ U23 của quốc gia này chưa bao giờ mang tới cảm giác hài lòng cho người hâm mộ. 4 vòng chung kết gần đây, thậm chí có 2 lần họ dừng bước ngay từ vòng loại. Ở các lần tham dự trước kia, chưa bao giờ Iran lọt vào tới bán kết chứ chưa nói gì đến chung kết như Việt Nam năm 2018.

Thành tích yếu kém chính là lý do mà Iran không được xếp loại hạt giống cao ở lễ bốc thăm vòng chung kết lần này. Họ chỉ đứng thứ 3, còn dưới cả Việt Nam.

Phong độ của Iran nhìn chung giống như Hàn Quốc, không mang tới nhiều tín hiệu tích cực khi họ thua U23 Kyrgyzstan và U21 của Nga trước giải. Vẫn còn nhiều dấu hỏi cho tập thể này và tối nay, NHM có thể phần nào chứng thực sức mạnh cũng như tham vọng của họ.