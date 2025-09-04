U23 Trung Quốc suýt hòa mất mặt trước U23 Timor Leste, dư luận trong nước chê bai

Trong buổi tối 3/9, tuyển U23 Trung Quốc cũng thi đấu vòng loại giải U23 châu Á và trên sân nhà họ được tiếp đón một U23 Timor Leste được đánh giá quá yếu để có thể tạo ra bất ngờ. Và tưởng như U23 Trung Quốc đã thắng dễ dàng, nhưng họ suýt nữa bị chia điểm một cách đầy xấu hổ.

U23 Trung Quốc dẫn 2 bàn sau hiệp 1 nhưng suýt nữa bị U23 Timor Leste cầm chân

Hàng công U23 Trung Quốc trong hiệp 1 chơi khá kém, họ có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng ra ngoài liên tục hoặc dứt điểm thẳng vào thủ môn. Tuy nhiên khi họ ghi bàn thì ghi liền mạch, phút 42 Behram Abduweli tận dụng một tình huống lộn xộn từ một pha bóng bổng để lẻn xuống dứt điểm cận thành, và 2 phút sau Wang Yudong có pha xử lý khá hay, đánh gót để làm lỡ đà một cầu thủ Timor Leste đuổi theo mình trước khi cứa lòng vào góc xa.

U23 Trung Quốc vẫn chơi lấn sân ở hiệp 2, nhưng họ bỏ lỡ tới 3 cơ hội liên tiếp trong vòng 7 phút đầu tiên. Đến phút 53 bàn thắng đã tới, nhưng bất ngờ thay là cho U23 Timor Leste, đội khách tổ chức đánh biên trái để lọt vào vòng cấm và Gali Freitas lập công từ một pha sút cận thành.

Pha dứt điểm chạm xà ngang của Xiang Yuwang sau đó 2 phút bắt đầu khiến tâm lý của các cầu thủ Trung Quốc lo sợ. Họ suýt nữa thủng lưới từ một tình huống để mất bóng, quay ra phàn nàn với trọng tài thay vì lui về phòng ngự và đặt cầu môn đội nhà vào thế nguy hiểm. Thủ môn Li Hao cuối trận còn phải cản phá một cơ hội khác của U23 Timor Leste, và U23 Trung Quốc bảo toàn được trận thắng 2-1.

Màn trình diễn này đã bị chê cười bởi cư dân mạng Trung Quốc, và trên sóng truyền hình cũng không hơn. Một bình luận viên có tên Gan Hui nói: “Giờ đến đá với Timor Leste mà cũng ngang ngửa thế trận thì bảo sao các nhà tài trợ gần đây rút lui không hợp tác với đội tuyển nữa”.