U23 Thái Lan gặp trục trặc, vì sao HLV vắng họp báo trước giờ đấu U23 Việt Nam?

U23 Thái Lan đến muộn nhất, 23 cầu thủ chưa tập chung buổi nào

Trong khi U23 Qatar và U23 Singapore đã có mặt tại Gia Lai từ ngày 8/11, U23 Thái Lan phải đến chiều 9/11 mới dự kiến đặt chân xuống sân bay Pleiku. Theo thông tin từ ban tổ chức, đội bóng “xứ Chùa vàng” có lịch đến vào lúc 17h50, tức chỉ hơn một ngày trước cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h ngày 10/11.

HLV Thawatchai trước giờ lên đường đến Gia Lai

Việc di chuyển sát ngày khai mạc khiến HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không thể tham dự trực tiếp buổi họp báo trước giải. Thay vào đó, nhà cầm quân có biệt danh "Coach Wang" phải gửi thông điệp bằng video ghi hình từ trước.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở quá trình chuẩn bị nhân sự của U23 Thái Lan.

Theo tờ Khaosod ngày 9/11, đội hình U23 Thái Lan tham dự giải lần này gần như được thay mới hoàn toàn. Đặc biệt, 23 cầu thủ chưa có bất kỳ buổi tập chung nào trước khi lên đường sang Việt Nam.

Thông tin này được chính HLV Thawatchai xác nhận khi trả lời truyền thông tại sân bay Don Mueang, trước chuyến đi đến Gia Lai.

Theo SiamSport và Matichon, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã yêu cầu toàn bộ cầu thủ tập trung tại sân bay Don Mueang lúc 6h30 ngày 9/11 để lên đường thi đấu. Đây cũng là thời điểm toàn đội bắt đầu hội quân cho giải đấu.

Đáng chú ý, hậu vệ Phakhawat Taengaksorn của Samui United vừa thi đấu tại Thai League 3 hôm 7/11, góp mặt trong chiến thắng 6-2 trước Muang Trang United. Chỉ hai ngày sau, cầu thủ này đã phải lên đường thực hiện nhiệm vụ cùng đội tuyển.

Trường hợp của Phakhawat cho thấy lịch thi đấu CLB và lịch tập trung đội tuyển diễn ra khá sát nhau. Trong danh sách 23 cầu thủ, HLV Thawatchai trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, đáng chú ý có Pongsakorn Sangkhasopha của Ratchaburi FC, Siradanai Phosi của Muangthong United và Jehanafi Mama của PT Prachuap FC.

Pongsakorn được trao áo số 8, trong khi Phakhawat mặc áo số 5. Đây là những nhân tố nằm trong kế hoạch xây dựng thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Thái Lan.

Tờ Khaosod tiết lộ U23 Thái Lan chưa có buổi tập trung nào trước trận gặp U23 Việt Nam

HLV U23 Thái Lan tuyên bố quyết đấu U23 Việt Nam

Dù quá trình chuẩn bị gấp gáp, HLV Thawatchai vẫn tỏ ra lạc quan về lực lượng của U23 Thái Lan.

Phát biểu trước khi lên đường, nhà cầm quân này đánh giá giải đấu tại Việt Nam là cơ hội quan trọng để kiểm tra năng lực của những cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt tại các giải quốc nội.

"Đây là giải đấu đầu tiên của thế hệ U23 mới. Chúng tôi triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu thường xuyên tại Thai League 2, Thai League 3 và các đội U21. Tôi tin họ đều có thể lực tốt và sẽ trao cơ hội ra sân cho tất cả", ông Thawatchai chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Tờ Siam Sport đặt nhiều kỳ vọng vào U23 Thái Lan tại giải đấu

Do lịch thi đấu khá dày, HLV Thawatchai dự kiến áp dụng chính sách xoay tua nhằm bảo đảm thể lực, đồng thời đánh giá được nhiều cầu thủ nhất có thể.

Trong video phát biểu tại cuộc họp báo trước giải ở Gia Lai, chiến lược gia người Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phát triển lực lượng:

"Đến với giải đấu tại Việt Nam, chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á".

Theo ông Thawatchai, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả mà còn là khả năng kết hợp giữa những nhân tố mới và các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này", HLV của U23 Thái Lan khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Jehanafi Mama cũng thừa nhận những khó khăn khi đội hình có nhiều cầu thủ lần đầu được triệu tập.

Tờ Thairath đưa hình ảnh về các tuyển thủ U23 Thái Lan

Anh cho biết toàn đội cần nhanh chóng tìm được sự ăn ý, đồng thời tận dụng kinh nghiệm của những người từng lên tuyển để hỗ trợ các đồng đội mới. Jehanafi cũng thừa nhận việc di chuyển là trở ngại nhất định, nhưng tin rằng các cầu thủ có thể vượt qua.

Một cầu thủ khác là hậu vệ Phakhawat Taengaksorn thậm chí đặt mục tiêu giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu tại VTV Cup 2026, theo tờ Thairath.

Việc gần như không có thời gian tập luyện chung rõ ràng đặt U23 Thái Lan trước thử thách lớn, nhất là khi đối thủ đầu tiên là U23 Việt Nam. Sự thiếu ăn ý trong phối hợp, khả năng tổ chức chiến thuật và nền tảng thể lực sau hành trình di chuyển có thể trở thành những vấn đề mà HLV Thawatchai phải giải quyết.