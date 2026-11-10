U23 Việt Nam sở hữu 3 cầu thủ cao gần 2m, CĐV Thái Lan và Singapore suýt xoa

U23 Việt Nam sở hữu 3 cầu thủ cao gần 2m

U23 Việt Nam đang sở hữu một đội hình có thể hình khá ấn tượng trước thềm giải Gia Lai - VTV Cup 2026. Đáng chú ý, trong tay HLV Đinh Hồng Vinh có tới 3 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1,90 m trở lên, gồm thủ môn Nguyễn Vũ Khang, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Việt kiều Williams Minh Hoàng. Đây cũng là những cái tên thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là các CĐV Thái Lan và Singapore.

Theo thống kê, Nguyễn Vũ Khang cao 1,94 m, Đinh Quang Kiệt đạt 1,96 m, còn Williams Minh Hoàng sở hữu chiều cao 1,90 m. Việc một đội tuyển U23 có những cầu thủ tiệm cận mốc 2 m ở cả ba tuyến là điều khá đặc biệt với bóng đá Việt Nam, vốn lâu nay thường được biết đến nhiều hơn bởi kỹ thuật, tốc độ và khả năng phối hợp.

Đinh Quang Kiệt (phải) sở hữu chiều cao 1,96m. Ảnh: VFF.

Trong số này, Đinh Quang Kiệt là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Trung vệ sinh năm 2007 cao 1,96 m, sở hữu thể hình nổi bật so với mặt bằng cầu thủ trẻ Đông Nam Á. Trước thềm giải đấu tại Gia Lai, một CĐV Thái Lan bình luận trên Thairath: "Việt Nam đang sở hữu một trung vệ cao tới 1m96 khi mới 19 tuổi. Nếu phát triển đúng hướng, cậu ấy sẽ trở thành thử thách cực lớn với các tiền đạo Đông Nam Á, đặc biệt trong những tình huống không chiến".

Một ý kiến khác của CĐV Singapore cũng dành sự quan tâm cho trung vệ này: "Cao 1m96 ở tuổi 19 thực sự đáng chú ý. Việt Nam nên kiên nhẫn phát triển cầu thủ này, bởi một trung vệ có thể hình như vậy sẽ rất hữu ích khi đối đầu các đội bóng mạnh tại châu Á".

Không chỉ Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Vũ Khang và Williams Minh Hoàng cũng mang đến những phương án đáng chú ý cho U23 Việt Nam. Nếu thủ thành cao 1,94 m có lợi thế trong việc kiểm soát không gian trước khung thành, thì Williams Minh Hoàng với chiều cao 1,90 m có thể trở thành điểm đến trong các pha bóng bổng, hỗ trợ làm tường và tranh chấp với những trung vệ đối phương.

Đáng chú ý, bộ ba này không phải những cầu thủ có thể hình tốt duy nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Theo thống kê, HLV Đinh Hồng Vinh còn có trong tay một nhóm cầu thủ cao trên 1,80 m, trải đều ở nhiều vị trí. Thủ môn Phạm Đình Hải cao 1,85 m; trung vệ Nguyễn Anh Tiệp cao 1,83 m; hậu vệ Nguyễn Cảnh Tài cao 1,81 m. Ở tuyến giữa, Tạ Xuân Trường đạt chiều cao 1,80 m, trong khi hai tiền đạo Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm lần lượt cao 1,82 m và 1,81 m.

Như vậy, U23 Việt Nam không chỉ có những cá nhân vượt trội về chiều cao mà còn sở hữu nền tảng thể hình tương đối đồng đều. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đề cao khả năng tranh chấp, sức mạnh và hiệu quả ở những tình huống cố định.

Tại Gia Lai - VTV Cup 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh kiểm chứng khả năng của các cầu thủ, đặc biệt là lợi thế thể hình trước những đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau. Với sự hiện diện của những gương mặt cao gần 2 m, U23 Việt Nam đang có thêm những phương án đáng chờ đợi trong hành trình chuẩn bị cho các mục tiêu quốc tế sắp tới.