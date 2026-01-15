U23 Thái Lan bị fan chỉ trích: Đừng xấu hổ vì thua kém Việt Nam, rồi sẽ quen thôi!

U23 Thái Lan bị loại, fan mỉa mai: Sao phải xấu hổ khi thua kém Việt Nam

U23 Thái Lan đã chính thức nói lời chia tay vòng chung kết U23 Châu Á với thành tích đáng thất vọng: giành 2 điểm sau 3 trận (2 hòa, 1 thua) cùng vị trí cuối bảng D.

Không ngạc nhiên khi sau trận hòa U23 Trung Quốc 0-0 ở lượt đấu cuối, "Voi chiến" trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến so sánh đội nhà với U23 Việt Nam, đại diện còn lại của Đông Nam Á ở vòng chung kết U23 châu Á. Trái ngược Thái Lan, U23 Việt Nam thi đấu thuyết phục, giành quyền vào chung kết với thành tích toàn thắng.

U23 Thái Lan rời U23 châu Á với vị trí cuối bảng, không giành chiến thắng nào

Một bình luận nhận định chua chát: "Trong khi Việt Nam giành được trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận và đứng đầu bảng, Thái Lan lại xếp cuối bảng".

Trong cuộc đối thoại giữa các fan, một cổ động viên cảm thấy xấu hổ khi đội nhà có thể nghĩ đến việc cạnh tranh với U23 Việt Nam với màn trình diễn kém cỏi: "Thật xấu hổ khi nghĩ đến việc so kè với Việt Nam", ngay lập tức một người khác đáp lại: "Sao phải xấu hổ? Rồi bạn sẽ quen thôi".

"Kỳ vọng đá tốt như U23 Việt Nam là không thực tế"

Theo một cổ động viên, U23 Thái Lan không thực tế về mục tiêu tiến sâu như U23 Việt Nam do quá trình chuẩn bị cập rập, không có đội hình mạnh nhất (do các CLB không nhả người):

"Quá trình chuẩn bị như vậy mà lại kỳ vọng kết quả tương đương U23 Việt Nam, không công bằng cho lắm. Điều chúng ta cần làm tiếp theo là: Đội U20 đã có huấn luyện viên trưởng chưa? Liên đoàn có đang chuẩn bị cho lứa này không? Họ đã sắp xếp trận giao hữu nào chưa, vì lứa này sẽ tham dự vòng loại Olympic sắp tới.

Hay họ quá bận rộn với bóng đá 7 người? Tóm lại, những người trong Liên đoàn muốn gì? Họ đứng ngoài chỉ trích gay gắt nhưng giờ khi đã nắm quyền, định hướng của họ là gì?".

Một cổ động viên khác cũng cho rằng, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải chịu trách nhiệm với thất bại vừa qua: "Đừng đổ lỗi cho huấn luyện viên, hãy đổ lỗi cho Liên đoàn. Tôi không biết họ xoay xở thế nào; họ thậm chí còn không thể triệu tập những cầu thủ chủ chốt. Xét đến kết quả này, như vậy đã là khá ấn tượng rồi".

"Thái Lan nên ngừng xem nhẹ bóng đá Đông Nam Á"

Nhiều fan chỉ ra, Thái Lan đang mắc kẹt giữa tham vọng vươn tầm châu lục và thống trị bóng đá Đông Nam Á:

"Trước hết, Thái Lan cần ngừng đánh giá thấp bóng đá Đông Nam Á".

"Các tuyển thủ chủ chốt từ SEA Games đều có mặt ở đây. Họ chưa từng vô địch nhưng lại đặt mục tiêu lọt vào chung kết giải đấu".

Thậm chí, các cổ động viên lo lắng ngày bóng đá Thái Lan trở lại đỉnh cao còn rất xa vời: "Dù sao đi nữa, đội cũng đã bị loại. Bóng đá Thái Lan cần bao nhiêu năm mới khởi sắc trở lại? Tôi đang chờ đợi, chờ đợi 1 ngày hoặc 1 năm nữa để mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Niềm tin của tôi vào bóng đá Thái Lan đang dần phai nhạt.

Hay mọi chuyện mãi như thế này? Là người hâm mộ bóng đá Thái Lan, tôi luôn tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Tôi chỉ có thể tự động viên mình rằng bóng đá nước nhà sẽ tốt hơn, nhưng mọi chuyện vẫn vậy".

Fan "nhớ" Kiatisak, chê bai HLV bản địa

Theo thống kê, lần cuối cùng U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng U23 châu Á đã từ năm 2020, thời điểm giải đấu tổ chức ngay trên sân nhà và "Voi chiến" được dẫn dắt bởi HLV người Nhật Bản Akira Nishino. 3 lần tiếp theo, họ đều bị loại sớm khi các HLV bản địa nắm quyền (Worawut Srimaka năm 2022, Issara Sritaro năm 2024 và Thawatchai Damrongongtrakul năm 2026).

Vì vậy, một người hâm mộ tuyên bố: "Đây là chuyện bình thường, chẳng có gì bất thường cả". Trong khi đó, nhóm cổ động viên khác thẳng thừng chê bai trình độ các HLV Thái Lan:

"Các huấn luyện viên người Thái Lan thiếu sự chính xác trong việc lên kế hoạch cho trận đấu và tầm nhìn chiến thuật. Họ không chú trọng đủ đến các chi tiết, không điều chỉnh được nhịp độ trận đấu, dẫn đến tốc độ chậm hơn so với tất cả các đội khác".

Thậm chí, có người còn bày tỏ nỗi nhớ huyền thoại Kiatisak, cựu HLV trưởng U23 và ĐT Thái Lan: "Tôi không thấy ai có thể dẫn dắt đội bóng như Zico (biệt danh của Kiatisak). Thời Zico, mọi thứ đều xoay quanh những đường chuyền ngắn, nhưng giờ đây lại là những đường chuyền dài. Hãy nhìn xem đội bóng 'đẳng cấp' đến mức nào!".