U23 Iraq vs U23 Trung Quốc (21h ngày 8/1): Cùng hài lòng với 1 điểm?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

U23 Iraq vs U23 Trung Quốc (21h ngày 8/1): Cùng hài lòng với 1 điểm?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026

U23 Iraq vs U23 Trung Quốc là cuộc đọ sức thuộc lượt trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2026 và hai bên có thể sẽ chia điểm trong thế trận cân bằng.

Nhận định U23 Iraq vs U23 Trung Quốc

Tại bảng D, U23 Australia được đánh giá là đội mạnh nhất và nhiều khả năng sẽ đoạt ngôi đầu kèm theo một tấm vé vào tứ kết. Vé thứ hai giành quyền đi tiếp sẽ là màn cạnh tranh giữa U23 Iraq, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. Trong đó, trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Trung Quốc được coi là có tính chất quyết định khi đội thắng sẽ chiếm ưu thế cực lớn.

U23 Iraq trước thềm VCK U23 châu Á 2026 đã chơi rất hay ở Gulf Olympic Cup. U23 Iraq đã vượt qua nhiều đội mạnh như U23 UAE, U23 Qatar, U23 Oman và chỉ chịu thua U23 Ả Rập Xê Út trong trận chung kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Emad Mohammed, U23 Iraq có lối chơi kỹ thuật, biết cách pressing mạnh mẽ và chuyển đổi trạng thái rất uyển chuyển.

U23 Iraq vs U23 Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

U23 Iraq vs U23 Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tuy nhiên, U23 Iraq đang gặp những khó khăn nhất định về lực lượng. Một số ngôi sao của U23 Iraq đã phải vắng mặt khi câu lạc bộ chủ quản của họ không đồng ý nhả người cho VCK U23 châu Á 2026. Điều đó đương nhiên có ảnh hưởng nhất định đến cách vận hành chiến thuật và tính hiệu quả của U23 Iraq.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. U23 Trung Quốc hội quân từ cách đây 1 tháng, tập luyện nghiêm túc, thi đấu 3 trận giao hữu để rà soát đội hình và hoàn thiện lối chơi. Không những vậy, U23 Trung Quốc cũng đến Ả Rập Xê Út khá sớm để làm quen khí hậu, sân bãi. Những chi tiết này cho thấy U23 Trung Quốc có mục tiêu rất cao tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc tất nhiên cũng có những hạn chế nhất định khi thể lực của họ được coi là không thể duy trì ở cường độ cao suốt trận đấu. Chính vì vậy, HLV Fu Bo của U23 Trung Quốc cố gắng áp dụng lối chơi kỷ luật, luôn tìm cách kiểm soát bóng để khắc phục nhược điểm cho U23 Trung Quốc.

U23 Iraq nếu có đủ nhân sự sẽ vượt trội hơn U23 Trung Quốc. Nhưng với tình hình hiện tại, cơ hội giành điểm của U23 Trung Quốc là khá sáng, nếu họ chơi tập trung và không mắc sai lầm đáng tiếc.

Đội hình dự kiến U23 Iraq vs U23 Trung Quốc:

U23 Iraq: Hassain; Karar Rasheed, Adam Rasheed, Sajjad Mahdi, Amoor Faisal; Fahim, Ahmed Aiah, Ali Sadeq; Younis, Ali Jassim, Amir Faisal

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong; Wumitijiang, Peng Xiao, Hu Hetao, Yang Haoyu; Hilzati, Li Xinxiang, Wang Yudong; Xiang Yuwang, Zhu Pengyu, Baihe Lamu.

Dự đoán: Hòa 1-1.

U23 Kyrgyzstan mất 'trái tim' tuyến giữa trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam
U23 Kyrgyzstan mất 'trái tim' tuyến giữa trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam

Tiền vệ Arsen Sharshenbekov sẽ không thể ra sân vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận mở màn gặp U23 Saudi Arabia. Việc thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Long Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 08:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giải U23 châu Á 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN