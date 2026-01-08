U23 Iraq vs U23 Trung Quốc (21h ngày 8/1): Cùng hài lòng với 1 điểm?

Nhận định U23 Iraq vs U23 Trung Quốc

Tại bảng D, U23 Australia được đánh giá là đội mạnh nhất và nhiều khả năng sẽ đoạt ngôi đầu kèm theo một tấm vé vào tứ kết. Vé thứ hai giành quyền đi tiếp sẽ là màn cạnh tranh giữa U23 Iraq, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. Trong đó, trận đấu giữa U23 Iraq và U23 Trung Quốc được coi là có tính chất quyết định khi đội thắng sẽ chiếm ưu thế cực lớn.

U23 Iraq trước thềm VCK U23 châu Á 2026 đã chơi rất hay ở Gulf Olympic Cup. U23 Iraq đã vượt qua nhiều đội mạnh như U23 UAE, U23 Qatar, U23 Oman và chỉ chịu thua U23 Ả Rập Xê Út trong trận chung kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Emad Mohammed, U23 Iraq có lối chơi kỹ thuật, biết cách pressing mạnh mẽ và chuyển đổi trạng thái rất uyển chuyển.

U23 Iraq vs U23 Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Tuy nhiên, U23 Iraq đang gặp những khó khăn nhất định về lực lượng. Một số ngôi sao của U23 Iraq đã phải vắng mặt khi câu lạc bộ chủ quản của họ không đồng ý nhả người cho VCK U23 châu Á 2026. Điều đó đương nhiên có ảnh hưởng nhất định đến cách vận hành chiến thuật và tính hiệu quả của U23 Iraq.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu lần này. U23 Trung Quốc hội quân từ cách đây 1 tháng, tập luyện nghiêm túc, thi đấu 3 trận giao hữu để rà soát đội hình và hoàn thiện lối chơi. Không những vậy, U23 Trung Quốc cũng đến Ả Rập Xê Út khá sớm để làm quen khí hậu, sân bãi. Những chi tiết này cho thấy U23 Trung Quốc có mục tiêu rất cao tại VCK U23 châu Á 2026.

U23 Trung Quốc tất nhiên cũng có những hạn chế nhất định khi thể lực của họ được coi là không thể duy trì ở cường độ cao suốt trận đấu. Chính vì vậy, HLV Fu Bo của U23 Trung Quốc cố gắng áp dụng lối chơi kỷ luật, luôn tìm cách kiểm soát bóng để khắc phục nhược điểm cho U23 Trung Quốc.

U23 Iraq nếu có đủ nhân sự sẽ vượt trội hơn U23 Trung Quốc. Nhưng với tình hình hiện tại, cơ hội giành điểm của U23 Trung Quốc là khá sáng, nếu họ chơi tập trung và không mắc sai lầm đáng tiếc.

Đội hình dự kiến U23 Iraq vs U23 Trung Quốc:

U23 Iraq: Hassain; Karar Rasheed, Adam Rasheed, Sajjad Mahdi, Amoor Faisal; Fahim, Ahmed Aiah, Ali Sadeq; Younis, Ali Jassim, Amir Faisal

U23 Trung Quốc: Yu Jinyong; Wumitijiang, Peng Xiao, Hu Hetao, Yang Haoyu; Hilzati, Li Xinxiang, Wang Yudong; Xiang Yuwang, Zhu Pengyu, Baihe Lamu.

Dự đoán: Hòa 1-1.