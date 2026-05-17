Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 17/05/26 - Trực tiếp
0
1
Genoa vs Milan 17/05/26 - Trực tiếp
0
0
Juventus vs Fiorentina 17/05/26 - Trực tiếp
0
1
Pisa vs Napoli 17/05/26 - Trực tiếp
0
2
Roma vs Lazio 17/05/26 - Trực tiếp
1
0
PVF-CAND vs Hà Nội
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
-
-
Manchester United vs Nottingham Forest
-
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
-
-
Inter Milan vs Hellas Verona
-
-
Brentford vs Crystal Palace
-
-
Everton vs Sunderland
-
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
-
-
Newcastle United vs West Ham United
-
-
Atlético de Madrid vs Girona
-
-
Sevilla vs Real Madrid
-
-
Nantes vs Toulouse
-
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
-
-
Olympique Marseille vs Rennes
-
-
Strasbourg vs Monaco
-
-
Olympique Lyonnais vs Lens
-
-
Barcelona vs Real Betis
-
-
Arsenal vs Burnley
-
-

Phản ứng của CĐV châu Á sau thất bại của U17 Việt Nam trước U17 Australia

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

TPO - Hành trình của U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 khép lại sau thất bại trước U17 Australia ở tứ kết, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ châu Á. Trên mạng xã hội, đông đảo CĐV cho rằng đại diện xứ chuột túi hoàn toàn vượt trội U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam dừng bước.

Nhiều cổ động viên tại châu Á cho rằng U17 Australia đã thể hiện sức mạnh vượt trội. Đại diện xứ chuột túi áp đảo về thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp, khiến U17 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi quen thuộc. Tài khoản Aditya Daharmapoetra đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football: "Đội tuyển Australia ở giải châu Á khác với giải Đông Nam Á vừa qua. Kỹ thuật và thể lực vượt trội đã khiến U17 Việt Nam không có cơ hội nào. Dù sao vào đến vòng đấu này là thành công lớn với U17 Việt Nam rồi".

Người hâm mộ bóng đá tại khu vực Đông Nam Á Indonesia, Thái Lan và Malaysia bày tỏ sự tiếc nuối khi đại diện cuối cùng của khu vực không thể đi tiếp. Dù vậy, phần lớn vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam. Theo họ, việc góp mặt ở tứ kết châu Á đã là thành tích rất đáng ghi nhận. Một số bình luận cho rằng thất bại này phản ánh đúng thực tế về khoảng cách phát triển bóng đá trẻ giữa Đông Nam Á với các cường quốc châu lục.

Tuy nhiên, nhiều CĐV cũng nhấn mạnh rằng không nên đánh giá thất bại này theo hướng tiêu cực. Trước giải đấu, rất ít người tin U17 Việt Nam có thể tiến sâu hoặc giành vé dự U17 World Cup. Việc vượt qua vòng bảng với những màn trình diễn ấn tượng đã được xem là bước tiến lớn của bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.

"Ít nhất U17 Việt Nam đã giành vé dự World Cup, trong khi các nước Đông Nam Á khác phải ở nhà xem qua truyền hình. Chúng ta hãy ủng hộ vì họ là đại diện duy nhất của khu vực tham dự giải đấu", tài khoản Leo Kot đến từ Thái Lan bình luận.

"Có được vé World Cup là tuyệt vời rồi. Hy vọng U17 Việt Nam sẽ làm tốt hơn nữa tại World Cup 2026", tài khoản Pratama Aditya đến từ Indonesia đồng quan điểm.

"Trở lại mạnh mẽ hơn nhé U17 Việt Nam. Sân chơi lớn vẫn đang chờ các bạn phía trước", tài khoản Ronny đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Đánh giá một đội hình thì chúng ta nên đánh giá cả quá trình chứ không phải chỉ một trận đấu thắng hay thua. Năm ngoái U17 Việt Nam đá 3 trận hòa cả 3, năm nay chúng ta vào đến tứ kết và giành vé dự World Cup. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ đang ngày một tốt hơn, hãy tin tưởng vào các cầu thủ trẻ", tài khoản Đức Dương đến từ Việt Nam đưa ra bình luận.

Dù dừng bước ở tứ kết, U17 Việt Nam vẫn rời giải với nhiều dấu ấn tích cực. Thành tích giành vé dự World Cup và màn trình diễn trước các đối thủ mạnh được xem là nền tảng quan trọng để lứa cầu thủ này tiếp tục phát triển trong tương lai.

HLV Roland nói lời "gan ruột" sau trận thua U17 Úc: "Cả Việt Nam tự hào về các em!"
Dù dừng bước ở tứ kết U17 châu Á 2026 sau thất bại 0-3 trước U17 Australia, U17 Việt Nam vẫn hiên ngang sở hữu tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World...

Theo Khanh Kiều

Nguồn:

-17/05/2026 09:47 AM (GMT+7)
