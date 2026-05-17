U17 Việt Nam về nước khi nào?

Trong cuộc chạm trán tại vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực trước U17 Australia nhưng do hàng thủ sơ hở và không thể tận dụng tốt cơ hội mà mình có được nên các học trò HLV Cristiano Roland đã để thua 0-3 trước U17 Australia. Oliver O'Carroll (41'), Georgio Hassarati (60') và Akeem Gerald (75') là những lập công cho đội bóng xứ sở chuột túi.

Kết quả này khiến U17 Việt Nam bị loại khỏi VCK U17 châu Á 2026. Trong khi đó, U17 Australia lọt vào bán kết, chạm trán U17 Trung Quốc.

U17 Việt Nam dừng bước ở tứ kết VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Mặc dù dừng bước ở tứ kết, U17 Việt Nam vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành vé tham dự VCK FIFA U17 World Cup. Theo HLV Cristiano Roland, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn là tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của các cầu thủ trong quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn.

“Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn”, ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh việc đội tuyển đã hoàn thành liên tiếp hai mục tiêu quan trọng chỉ trong vòng một tháng gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026. “Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về các em”.

“Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”, chiến lược gia người Brazil xúc động nói.

Bên cạnh sự tự hào, HLV Cristiano Roland cũng nhanh chóng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho sân chơi FIFA U17 World Cup 2026. Ông cho rằng U17 Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận đấu đỉnh cao.

“Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy sẽ cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau”, ông nói.

Theo thông tin mà PV Báo Dân Việt có được, vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ rời Ả Rập Xê Út trên chuyến bay trở lại Việt Nam. Dự kiến, chuyến bay chở toàn đội sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào lúc 14h25 phút. Cả đội sẽ tạm thời giải tán, trở về CLB trước khi bước vào kế hoạch tập trung tiếp theo.