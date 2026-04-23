Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
U17 Malaysia lột xác ngoạn mục, HLV trưởng muốn phục hận U17 Việt Nam ở chung kết

Bóng đá

Sau thất bại 0-4 ở vòng bảng, U17 Malaysia đã lột xác mạnh mẽ để tiến một mạch tới trận chung kết gặp lại U17 Việt Nam (19h30 ngày 24/4). HLV trưởng Shukor Adan khẳng định toàn đội sẵn sàng tạo bất ngờ và viết lại cái kết khác ở màn tái đấu quyết định.

Thua đậm vẫn không gục ngã

Trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia (19h30 ngày 24/4) đang nóng dần lên khi HLV Shukor Adan vừa có những phát biểu đầy quyết tâm, hướng tới màn “phục hận” sau thất bại nặng nề ở vòng bảng trước thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Malaysia thua đậm U17 Việt Nam ở vòng bảng hôm 13/4.

Ở lần chạm trán trước, U17 Malaysia từng thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam ở bảng A, trong trận đấu mà họ lép vế cả về thế trận lẫn khả năng tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên, theo HLV Shukor Adan, thất bại này không khiến đội bóng suy sụp mà ngược lại trở thành cú hích để các cầu thủ trẻ thay đổi mạnh mẽ.

“Điều tích cực nhất là cách các cầu thủ đứng dậy sau trận thua đó. Họ không đánh mất niềm tin, vẫn giữ được kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu cao. Đó là nền tảng để chúng tôi tiến xa hơn", chiến lược gia này nhấn mạnh.

Sau thất bại trước U17 Việt Nam, U17 Malaysia đã cho thấy sự lột xác rõ rệt. Đội bóng này lần lượt vượt qua Indonesia và Timor Leste ở vòng bảng, trước khi đánh bại Lào với tỷ số thuyết phục ở bán kết để giành vé vào chung kết. Chuỗi trận ấn tượng này giúp họ trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu.

Lột xác ngoạn mục, sẵn sàng “phục hận”

Đáng chú ý, lực lượng của U17 Malaysia tại giải năm nay không phải đội hình mạnh nhất về độ tuổi khi phần lớn cầu thủ mới chỉ ở lứa U16, thậm chí có những gương mặt 15 tuổi. Dù vậy, tập thể này lại gây ấn tượng nhờ tinh thần thi đấu máu lửa, kỷ luật và khả năng thích nghi nhanh qua từng trận.

HLV trưởng U17 Malaysia tự tin trước màn tái đấu U17 Việt Nam.

“Phần lớn các cầu thủ lần đầu được thi đấu quốc tế, nên mọi thứ đều là trải nghiệm. Điều quan trọng là họ đã tiến bộ cả về thể chất lẫn tâm lý sau mỗi trận đấu. Chúng tôi tập trung giúp các em phục hồi và duy trì sự ổn định”, HLV Shukor Adan chia sẻ.

Không chỉ cải thiện về chuyên môn, U17 Malaysia còn cho thấy bản lĩnh đáng kể khi vượt qua áp lực sau trận thua nặng ngày ra quân. Theo vị HLV này, những chỉ trích sau thất bại trước U17 Việt Nam đã được ban huấn luyện tận dụng như một bài học quý giá để thúc đẩy sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ.

Dù thừa nhận U17 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, sở hữu lối chơi tổ chức tốt và hiệu quả, HLV trưởng U17 Malaysia vẫn tin rằng đội bóng của ông đang có đủ sự tự tin để tạo nên bất ngờ: “Chúng tôi đang có động lực lớn và sự tự tin cao. Trận chung kết là cơ hội để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh và chứng minh họ xứng đáng có mặt ở đây. Đây cũng là dịp để chúng tôi sửa sai và làm tốt hơn so với lần đối đầu trước”.

Trong quá khứ, bóng đá trẻ Malaysia từng 2 lần vô địch Đông Nam Á lứa tuổi U16 và U17 vào các năm 2013 và 2019. Vì vậy, “Harimau Muda” đang rất khát khao tái lập thành tích này, nhất là trong bối cảnh họ đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam bước vào trận chung kết với vị thế ứng viên hàng đầu sau chuỗi trận thuyết phục, trong đó có chiến thắng đậm trước chính Malaysia ở vòng bảng. Điều này càng khiến màn tái đấu trở nên đáng chờ đợi khi hai đội đều có mục tiêu rõ ràng.

Cuộc đọ sức tại Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia) hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng và hấp dẫn khi một bên muốn khẳng định sức mạnh vượt trội, bên kia nuôi tham vọng “đòi nợ” để hoàn tất hành trình đầy cảm hứng tại giải đấu năm nay.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
