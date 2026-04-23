Báo Malaysia muốn 'đòi nợ' U17 Việt Nam ở chung kết

"Đội U17 Malaysia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sukor Adan sẽ quyết tâm thắng ở trận chung kết và đòi nợ cho thất bại trước đó với U17 Việt Nam ở vòng bảng", trang báo Malaysia bình luận.

Trang Makan Bola viết thêm: "Malaysia đã chấm dứt 7 năm đợi chờ để góp mặt ở một trận chung kết giải U17 ASEAN. Lần cuối chúng ta làm được điều này đã cách đây 7 năm. Ở trận đấu còn lại, U17 Việt Nam ngược dòng thành công trước U17 Australia. U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam ở vòng bảng với tỷ số 4-0 trước khi thắng 2 trận tiếp theo và cả trận mới nhất gặp U17 Lào".

Trước đó, trang New Straits Times dùng 2 từ "nặng nề" để viết về thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam. Trang báo hàng đầu Malaysia cho rằng đó là "gáo nước lạnh" để Malaysia nhìn lại trình độ của lứa cầu thủ được xem là tương lai của họ.

Đến trận gần nhất, khi U17 Malaysia thắng Lào 3-0, NST News nhận định "Tiểu hổ" đánh dấu màn trở lại xuất sắc để tiến vào chung kết và sẵn sàng đối đầu U17 Việt Nam.

Về phần U17 Việt Nam, các học trò của HLV Roland đánh bại U17 Australia được đánh giá cao nhất giải đấu năm nay. U17 Australia mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Becvinovski. Sau đó, Mạnh Cường và Nguyễn Lực ghi bàn để giúp "Chiến binh sao vàng" hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra vào 20h30 ngày 24/4.

Xem trọn vẹn U17 Đông Nam Á (từ 11/4 đến 24/4) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.