Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Manchester City vs Southampton
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Leeds United
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Báo Malaysia muốn 'đòi nợ' U17 Việt Nam ở chung kết

TPO - Trang Makan Bola nói rằng đội bóng của họ sẽ quyết tâm thắng và đòi nợ U17 Việt Nam ở chung kết giải Đông Nam Á

"Đội U17 Malaysia với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Sukor Adan sẽ quyết tâm thắng ở trận chung kết và đòi nợ cho thất bại trước đó với U17 Việt Nam ở vòng bảng", trang báo Malaysia bình luận.

Trang Makan Bola viết thêm: "Malaysia đã chấm dứt 7 năm đợi chờ để góp mặt ở một trận chung kết giải U17 ASEAN. Lần cuối chúng ta làm được điều này đã cách đây 7 năm. Ở trận đấu còn lại, U17 Việt Nam ngược dòng thành công trước U17 Australia. U17 Malaysia đã thua U17 Việt Nam ở vòng bảng với tỷ số 4-0 trước khi thắng 2 trận tiếp theo và cả trận mới nhất gặp U17 Lào".

Trước đó, trang New Straits Times dùng 2 từ "nặng nề" để viết về thất bại 0-4 của U17 Malaysia trước U17 Việt Nam. Trang báo hàng đầu Malaysia cho rằng đó là "gáo nước lạnh" để Malaysia nhìn lại trình độ của lứa cầu thủ được xem là tương lai của họ.

Đến trận gần nhất, khi U17 Malaysia thắng Lào 3-0, NST News nhận định "Tiểu hổ" đánh dấu màn trở lại xuất sắc để tiến vào chung kết và sẵn sàng đối đầu U17 Việt Nam.

Về phần U17 Việt Nam, các học trò của HLV Roland đánh bại U17 Australia được đánh giá cao nhất giải đấu năm nay. U17 Australia mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Becvinovski. Sau đó, Mạnh Cường và Nguyễn Lực ghi bàn để giúp "Chiến binh sao vàng" hoàn tất màn lội ngược dòng.

Trận chung kết giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia diễn ra vào 20h30 ngày 24/4.

HLV Roland hé lộ “bí kíp” giúp U17 Việt Nam hạ đẹp U17 Úc vào chung kết Đông Nam Á
Sau màn lội ngược dòng nghẹt thở đánh bại U17 Australia 2-1 ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV trưởng Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc...

