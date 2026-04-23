“U17 Việt Nam đang cho thấy, giấc mơ tham dự World Cup là rất khả thi”

“U17 Việt Nam chơi bóng theo kiểu không có gì là không thể làm được”

U17 Việt Nam tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026 với đội hình gồm nhiều cầu thủ rất tài năng. Từ năm 2025, dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã liên tiếp có những trận đấu ấn tượng tại các giải đấu khác nhau.

Tại giải lần này, U17 Việt Nam thi đấu tại bảng A. U17 Việt Nam đã thắng U17 Malaysia 4-0, thắng U17 Timor Leste 10-0 và hòa chủ nhà U17 Indonesia 0-0 trong thế trận lấn lướt. Thậm chí, HLV Cristiano Roland còn tỏ ra ngạc nhiên khi U17 Indonesia ở tình thế bắt buộc phải thắng mà vẫn phải chơi phòng ngự trước U17 Việt Nam. Điều này cho thấy U17 Việt Nam có sức mạnh và sự tự tin cao đến mức nào.

U17 Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng trước U17 Australia. Ảnh: VFF

Bước vào vòng bán kết, U17 Việt Nam gặp đối thủ cực mạnh là U17 Australia. Cuộc so tài này thậm chí được coi là thử thách cực đại với U17 Việt Nam chứ chưa hẳn là trận tranh ngôi vô địch nếu giành chiến thắng.

U17 Việt Nam sớm gặp khó khăn khi Becvinovski mở tỷ số cho U17 Australia ở phút thứ 10. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của U17 Việt Nam tại giải đấu này, đương nhiên cũng là lần đầu tiên các học trò của HLV Cristiano Roland bị dẫn trước.

Nhưng U17 Việt Nam sau đó đã chứng tỏ sự bình tĩnh, cách triển khai lối chơi rất hiệu quả để ngược dòng. 2 bàn thắng của Mạnh Cường (phút 45+5) và Nguyễn Lực (phút 60) đã giúp U17 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1. Trong trận chung kết, U17 Việt Nam sẽ gặp lại U17 Malaysia và đủ sức thắng thêm một lần nữa.

U17 Việt Nam đang cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn. Ảnh: VFF

Đánh giá về hành trình của U17 Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành cho biết: “U17 Việt Nam đang thi đấu thực sự ấn tượng. U17 Việt Nam cho thấy tầm vóc không chỉ dừng lại ở đẳng cấp hàng đầu khu vực mà đang vươn tới việc có thể cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục và đủ sức đạt được vị trí cao hơn nữa.

HLV Cristiano Roland là chiến lược gia vừa có tâm, vừa có tầm. Ông chính là điển hình của một HLV nói được, làm được. Từ năm 2025, HLV Cristiano Roland đã áp dụng lối chơi cực kỳ hiệu quả, giúp U17 Việt Nam liên tiếp có dấu ấn mạnh mẽ.

HLV Cristiano Roland luôn nhấn mạnh, tập thể đóng vai trò quan trọng nhất chứ không phải bất cứ cá nhân nào. Tuy nhiên, cũng chính nhà cầm quân này đã tạo ra nhiều cầu thủ giỏi như Xuân Hòa, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Nguyễn Lực, Đại Dương, Quý Vương... Điều tuyệt vời là những cầu thủ trẻ tài năng này luôn thể hiện sự cống hiến vì đội bóng chứ không có dấu hiệu chủ quan hay hướng tới việc chứng tỏ năng lực bản thân quá mức”.

HLV Cristiano Roland có vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Nhấn mạnh thêm về tương lai của U17 Việt Nam, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành khẳng định: “Tôi tin rằng, U17 Việt Nam đủ sức vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 và đó sẽ là bước đệm để đội bóng thêm tự tin cho những sân chơi lớn hơn. HLV Cristiano Roland đã nhắc tới khát vọng dự World Cup và đây hoàn toàn là điều U17 Việt Nam có thể làm được thông qua những kết quả tốt tại VCK U17 châu Á 2026.

Thậm chí, lứa U17 Việt Nam này có tiềm năng rất lớn để mang tới những lựa chọn hiệu quả về nhân sự cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Nếu được bồi dưỡng đúng hướng, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ đủ sức trở thành ngôi sao thực sự với đẳng cấp cao nhất và không loại trừ khả năng họ biến giấc mơ thi đấu VCK World Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia thành hiện thực”.