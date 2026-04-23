Ông Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt

Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Ông Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt

HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik tham dự Lễ Quốc yến chào đón Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân chủ trì.

Ngày 22/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và ông Park Hang-seo vinh dự được tham dự sự kiện này.

Thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Thực sự vinh dự và biết ơn khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân, mời tham dự Lễ Quốc yến hôm nay.

Tôi hi vọng rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, thể thao tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước".

HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik tham dự Lễ Quốc yến do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân.

HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik tham dự Lễ Quốc yến do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân.

Các huấn luyện viên người Hàn Quốc có dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam từ năm 2018 đến nay, trong đó có ông Park Hang-seo và ông Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, 2 lần á quân AFF Cup 2020 và 2022, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ông cũng đưa U23 Việt Nam về nhì tại giải châu Á, xếp thứ tư tại ASIAD và giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2 lần liên tiếp - đều là những thành tích chưa từng có trước đây.

Trong khi đó, ông Kim Sang-sik được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 5/2024. Ở trận ra mắt, ông nhanh chóng tạo dấu ấn với chiến thắng 3-2 trước Philippines ở vòng loại World Cup 2026.

Cuối năm 2024, ông giúp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup (AFF Cup). Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33, hạng ba U23 châu Á 2026 và cùng đội tuyển quốc gia đoạt vé dự Asian Cup 2026.

Tuyển Việt Nam: AFC báo tin vui, HLV Kim Sang Sik lại… mệt
Tuyển Việt Nam: AFC báo tin vui, HLV Kim Sang Sik lại… mệt

Tuyển Việt Nam khả năng không thể có đội hình mạnh nhất tham dự ASEAN Cup, sau khi nhận tin… đáng mừng từ AFC. Và một lần nữa HLV Kim Sang Sik lại đau...

-23/04/2026 08:19 AM (GMT+7)
