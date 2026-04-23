Ông Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik nhận vinh dự đặc biệt

Ngày 22/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước dành cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và ông Park Hang-seo vinh dự được tham dự sự kiện này.

Thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Thực sự vinh dự và biết ơn khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân, mời tham dự Lễ Quốc yến hôm nay.

Tôi hi vọng rằng, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, thể thao tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước".

HLV Park Hang-seo và HLV Kim Sang-sik tham dự Lễ Quốc yến do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân.

Các huấn luyện viên người Hàn Quốc có dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Việt Nam từ năm 2018 đến nay, trong đó có ông Park Hang-seo và ông Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, 2 lần á quân AFF Cup 2020 và 2022, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ông cũng đưa U23 Việt Nam về nhì tại giải châu Á, xếp thứ tư tại ASIAD và giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2 lần liên tiếp - đều là những thành tích chưa từng có trước đây.

Trong khi đó, ông Kim Sang-sik được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 5/2024. Ở trận ra mắt, ông nhanh chóng tạo dấu ấn với chiến thắng 3-2 trước Philippines ở vòng loại World Cup 2026.

Cuối năm 2024, ông giúp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup (AFF Cup). Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam đăng quang U23 Đông Nam Á 2025, giành huy chương vàng SEA Games 33, hạng ba U23 châu Á 2026 và cùng đội tuyển quốc gia đoạt vé dự Asian Cup 2026.