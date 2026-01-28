Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U16 PVF nỗ lực chống trả đối thủ tới từ châu Âu, tinh thần đáng khen

Sự kiện: Bóng đá

U16 PVF đã chơi rất nỗ lực trước U16 Rangers, đại diện tới từ Scotland trong trận đấu cuối cùng tại giải Alkass International Cup 2026.

U16 PVF bước vào trận đấu cuối cùng tại giải đấu Alkass International Cup 2026 và đối thủ là U16 Rangers đến từ CLB lừng danh của Scotland. Trước đó, U16 PVF đã đối đầu với U16 Kashiwa Reysol (thua 1-2), U16 Barcelona (thua 1-3) và U16 PSG (hòa 1-1). Đây là trận tranh hạng 7-8 của giải đấu.

U16 PVF lép vế trước U16 Rangers, đối thủ tới từ châu Âu

U16 PVF lép vế trước U16 Rangers, đối thủ tới từ châu Âu

U16 PVF nhập cuộc tự tin nhưng đối thủ nhanh chóng cho thấy sự vượt trội. Xà ngang cứu thua cho đội bóng áo đỏ ngay ở phút thứ 4. Phút 18, Ferguson thoát xuống hay bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Minh Quang cố gắng phá ra nhưng hơi nhẹ và Molloy băng vào đá bồi để mở tỉ số. 

Phút 31, hậu vệ U16 PVF chơi lập bập trên phần sân nhà và Glasgow tung cú cứa lòng chân trái cực đẹp nhưng bóng đập xà ngang. Ferguson băng vào cực nhanh để đá bồi nâng tỉ số lên thành 2-0. Phút cuối cùng của hiệp một, Nhất Châu che bóng hớ hênh và Barr khôn khéo vượt lên rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Gia Bảo để nâng tỉ số lên thành 3-0. 

Bước sang hiệp hai, U16 PVF chủ động tấn công để tìm bàn gỡ. Các cầu thủ chơi rất cố gắng nhưng hơi vội trong những tình huống cuối. Tấn công nhiều không ghi được bàn, U16 PVF phải trả giá ở phút 78.

Một mình Glasgow làm khổ hàng phòng ngự của U16 PVF. Sau khi dứt điểm không thành công, số 10 của U16 Rangers chuyền ngược bóng ra cho Owoyomi đá nối cận thành để ấn định tỉ số 4-0 của trận đấu. Như vậy, U16 PVF rời giải với vị trí thứ 8 nhưng các cầu thủ trẻ tới từ Việt Nam đã nỗ lực hết sức với tinh thần đáng khen ngợi.

Tỉ số chung cuộc: U16 PVF 0-4 U16 Rangers

Ghi bàn: Molloy 18', Feguson 31, Barr 40', Owoyomi 78'

Đội hình xuất phát

U16 PVF: Gia Bảo, Minh Quang, Trọng Hiệp, Tuấn Kiệt, Xuân Thanh, Trung Anh, Tùng Lâm, Gia Huy, Cao Duy, Nhất Châu, Bảo Anh

U16 Rangers: Mames, Urban, Ngwenya, McGauley, Molloy, Barr, Band, Hall, Glasgow, Ferguson, Brown

Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 00:10 AM (GMT+7)
