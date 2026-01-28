Chấn động Australian Open: Nữ VĐV có 22 Grand Slam tố cáo nam HLV "làm bậy"

Australian Open 2026 hiện rung chuyển bởi thông tin hậu trường gây sốc, WTA chính thức mở cuộc điều tra một HLV nổi tiếng liên quan tới cáo buộc hành vi không phù hợp và mối quan hệ vượt ranh giới với các tay vợt nữ trong quá khứ.

Nhân vật trung tâm của vụ việc là Rafael Font De Mora, HLV hiện đang làm việc với tay vợt Mỹ Peyton Stearns (tay vợt vừa đi tới vòng 3 đơn nữ Australian Open năm nay), sau khi trở lại WTA Tour từ đầu năm nay.

HLV Font De Mora (bên trái) bị cáo buộc khi trở lại làm việc với nữ tay vợt Peyton Stearns tại Úc

Tố cáo xuất phát từ huyền thoại 22 Grand Slam

Theo tiết lộ của The Athletic, Pam Shriver, cựu tay vợt số 1 thế giới nội dung đôi, người sở hữu 22 danh hiệu Grand Slam, cùng một cựu tay vợt khác đã gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban bảo vệ vận động viên của WTA liên quan đến quá khứ huấn luyện của Font De Mora.

Shriver không phải là cái tên xa lạ với các vấn đề bảo vệ VĐV. Bà từng công khai việc mình là nạn nhân của lạm dụng tình dục và tinh thần từ HLV cũ khi còn là thiếu niên, và nhiều năm qua luôn là tiếng nói mạnh mẽ đòi siết chặt các chuẩn mực đạo đức trong thể thao chuyên nghiệp.

Đơn tố cáo của Shriver liên quan đến mối quan hệ giữa Font De Mora và cựu tay vợt Meghann Shaughnessy trong giai đoạn thập niên 1990 đầu 2000 tại Arizona. Theo hồ sơ được nhắc lại, Shaughnessy chuyển tới sống cùng Font De Mora khi mới 14 tuổi, còn ông khi đó 25 tuổi. Đến năm 19 tuổi, hai người đính hôn nhưng đã chấm dứt mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp, gây tranh cãi vào năm 2005.

Chuyện tình cảm giữa Font De Mora và cựu nữ VĐV Meghann Shaughnessy (bên phải) là một trong những bằng chứng để cựu tay vợt giành 22 Grand Slam đánh đôi, Pam Shriver đâm đơn khởi kiện

Shriver cho biết bà đã trực tiếp báo cáo sự việc với WTA sau khi nhìn thấy Font De Mora xuất hiện trở lại tại các khách sạn giải đấu. Đồng thời, bà cũng nộp đơn lên US Center For SafeSport, cơ quan chuyên xử lý các vấn đề bảo vệ VĐV tại Mỹ.

Thêm cáo buộc về hành vi bạo lực tinh thần

Không dừng lại ở đó, một tay vợt khác (giấu tên) cũng gửi đơn khiếu nại riêng, cáo buộc Font De Mora có hành vi hung hăng, lạm dụng bằng lời nói và thể chất trong thời gian ông làm HLV cho cô ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

Theo mô tả, Font de Mora bị cho là từng chửi bới trực diện, đánh bóng về phía học trò với thái độ đe dọa, tạo môi trường tập luyện căng thẳng và độc hại. Những lời khai này được một tay vợt thứ ba xác nhận ở mức độ nhất định.

HLV phủ nhận, WTA giữ im lặng

Được hỏi về các cáo buộc, Rafael Font De Mora (57 tuổi) đã bác bỏ hoàn toàn, khẳng định các thông tin được đưa ra là “không đúng sự thật”. Ông cho biết phương pháp huấn luyện của mình mang tính tích cực, khoa học và có sự phối hợp với các chuyên gia thể chất, sinh cơ học.

Cựu tay vợt giành 22 Grand Slam đánh đôi, Pam Shriver là người vừa lên tiếng

Font De Mora cũng đề nghị liên hệ trực tiếp với Peyton Stearns, tay vợt đang xếp hạng 68 thế giới cùng HLV thể lực Kathryn Whartenby để “hiểu chính xác cách ông làm việc”.

Về phía WTA, tổ chức này chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng xác nhận đã tiếp nhận các khiếu nại và tiến hành điều tra theo đúng quy trình bảo vệ VĐV.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Cho đến khi có kết luận cuối cùng, mọi cáo buộc mới dừng ở mức nghi vấn.