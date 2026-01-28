Nóng nhất thể thao tối 28/1: Sinner chạm mốc đáng nhớ ở Australian Open

Sinner chạm mốc đáng nhớ ở Australian Open

Jannik Sinner tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi đánh bại Ben Shelton tại tứ kết Australian Open, qua đó ghi dấu chiến thắng thứ 60 trong sự nghiệp trước các tay vợt thuộc top 10 thế giới. Với cột mốc này, tay vợt người Italia không chỉ là người đầu tiên sinh trong những năm 2000 chạm cột mốc đáng kinh ngạc này, mà còn là tay vợt nam đầu tiên sinh sau năm 1988 làm được điều đó.

Sinner đã tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ ba liên tiếp

Nếu xét những tay vợt nam sinh năm 1987, chỉ có Novak Djokovic (264) và Andy Murray (105) là những người sở hữu số trận thắng trước top 10 ATP nhiều hơn Sinner trong sự nghiệp.

Với chiến thắng này, Sinner giành quyền vào bán kết Grand Slam thứ 9 trong sự nghiệp, đồng thời là lần thứ ba liên tiếp anh góp mặt ở bán kết Australian Open. Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Novak Djokovic. Hiện Sinner đang dẫn Djokovic 6-4 trong thành tích đối đầu, đồng thời thắng 5 lần chạm trán gần nhất, và cũng thắng liên tiếp 9 set gần nhất trước tay vợt người Serbia.

Red Bull bỏ qua ngày thử nghiệm thứ ba tại Barcelona

Theo Gpblog, Red Bull sẽ không tiến hành chạy thử trong ngày hôm nay (28/1) tại Barcelona, sau vụ tai nạn của Isack Hadjar xảy ra vào cuối ngày thử nghiệm thứ hai. Tay đua người Pháp đã gặp tai nạn ở những phút cuối phiên chạy, khiến ngày thử nghiệm của anh khép lại sớm. Red Bull quyết định tạm dừng chạy để dành thời gian đánh giá kỹ mức độ hư hại của chiếc RB22, đặc biệt khi nguồn phụ tùng thay thế bị hạn chế.

Hoàng “Sao” và Phương Nam vào vòng Last 32 giải vô địch bi-a pool 10 bi châu Á 2026

Dương Quốc Hoàng không gặp nhiều khó khăn khi chạm trán cơ thủ UAE, giành chiến thắng áp đảo 7-2 để đi tiếp từ nhánh thắng. Với hai trận toàn thắng cùng tỷ số 7-2 ở các vòng đầu, Hoàng “Sao” sớm hoàn thành mục tiêu và sẽ thi đấu vòng Last 32 vào sáng mai (29/1).

Ở nhánh đấu còn lại, Phạm Phương Nam cũng “tốc độ” không kém. Cơ thủ Việt Nam đánh bại đối thủ Mông Cổ với tỷ số 7-2, qua đó nối gót Hoàng “Sao” vào Last 32 từ nhánh thắng.

Gauff bực vì video đập vợt của bản thân bị phát tán

Sau trận thua Svitolina ở Australian Open 2026, Gauff đã tìm chỗ riêng tư để trút giận lên cây vợt. Nhưng hình ảnh đó lại bị phát tán trên mạng và khiến tay vợt người Mỹ bực mình.

Gauff lên tiếng về chuyện đó: "Tôi đã cố gắng đến một nơi không có máy quay. Tôi cảm thấy có những khoảnh khắc không cần phải đưa lên sóng. Tôi đã cố gắng đến một nơi mà họ không phát sóng, nhưng rõ ràng là họ đã quay lại. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện đôi chút, bởi vì tôi cảm thấy ở giải đấu này, nơi riêng tư duy nhất mà chúng tôi có là phòng thay đồ".

Alcaraz thách thức Zverev ở bán kết Australian Open 2026

Alcaraz duy trì phong độ cao ở Australian Open 2026. Anh chưa thua set đấu nào. Bại tướng mới nhất của "tiểu Nadal" chính là De Minaur khi anh thắng 7-5, 6-2, 6-1.

Sau trận, Alcaraz cho biết bản thân rất tự tin khi chuẩn bị chạm mặt Zverev ở bán kết, đối thủ từng loại anh ở Australian Open 2024. Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi rất vui với cách chơi của bản thân ở mỗi trận, mỗi vòng đấu trình độ của tôi đều tăng lên. Hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái, chơi thứ quần vợt mà tôi luôn tự hào.

Alcaraz sẵn sàng cho cuộc chạm trán Zverev

Tôi theo dõi Zverev suốt giải và biết anh ấy đang chơi tấn công tuyệt vời. Tôi phải sẵn sàng, không chỉ tôi mà cả đội ngũ của tôi. Chúng tôi cần có chiến thuật thật tốt, đây sẽ là trận đấu đỉnh cao. Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu đó. Nếu Zverev muốn đánh bại tôi, anh ấy sẽ phải đổ rất nhiều mồ hôi".

Gauff bị chê bai thậm tệ ở Australian Open 2026

Elina Svitolina đã loại Coco Gauff khỏi Australian Open. Đáng chú ý, Gauff thua trận chỉ sau 59 phút thi đấu. Cựu tay vợt Tim Henman đã đưa ra những bình luận chua chát về Gauff: "Trong bối cảnh Gauff là ứng viên vô địch, cô cũng vô địch nhiều Grand Slam, xếp hạng 3 thế giới, thì đây là màn trình diễn sốc. Không thể chối cãi, và Svitolina đã tận dụng triệt để cơ hội. Khi tay vợt hàng đầu ăn điểm từ quả giao bóng đầu và mắc quá nhiều lỗi từ cuối sân, những điểm mạnh của cô ấy coi như bỏ đi. Trông thật khó coi".

Chris Eubank bị kêu gọi giải nghệ

Conor Benn kêu gọi đối thủ lâu năm Chris Eubank nên treo găng ngay sau cập nhật sức khỏe đáng lo ngại gần đây của đối phương: "Cá nhân tôi nghĩ Eubank nên giải nghệ. Luôn khó khăn khi giải nghệ sau thất bại, nhưng tôi nghĩ anh ấy nên dừng lại. Anh ấy có hai bé trai sinh đôi xinh đẹp vừa chào đời, đôi khi cần ưu tiên sức khỏe và an toàn hơn mọi thứ khác".

Daniel Dubois thừa nhận vội vàng khi rời bỏ HLV Don Charles

Dubois từng dừng hợp tác với HLV Don Charles, người đứng sau ba chiến thắng liên tiếp của anh, qua đó giúp tay đấm người Anh giành danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Anh đến với HLV Tony Sims, nhưng về sau lại quay về với Don Charles.

Gần đây, chính Dubois thừa nhận bản thân từng vội vàng khi dừng hợp tác với HLV Don Charles: "Chúng tôi đã ngồi lại và có cuộc họp mang tính gia đình, rồi đi đến quyết định quay lại, bởi tôi đã có những đêm thi đấu tuyệt vời nhất cùng Don Charles.

Ông ấy hiểu tôi. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cần thời gian tách ra để suy nghĩ thấu đáo. Đó là quyết định nhanh và khá nóng vội, nhưng tôi rất vui vì chúng tôi lại đồng hành cùng nhau. Ông ấy là HLV phù hợp nhất với tôi".