Modric ra đi, Real Madrid khép lại hào quang Quả bóng vàng 25 năm qua

🔮 Modric ra đi, một chương chói lọi khép lại

Ở tuổi 39, Luka Modric xách vali rời Madrid, để lại sau lưng không chỉ khoảng trống ở tuyến giữa mà còn là vệt hào quang kéo dài suốt 25 năm. Người nghệ sĩ Croatia khép lại hành trình với 28 danh hiệu cùng 1 Quả bóng vàng – biểu tượng cao quý mà anh giành được vào năm 2018 sau kỳ tích cùng đội tuyển Croatia tại World Cup cũng như màn trình diễn chói sáng giúp Real Madrid đoạt cú hat-trick Champions League liên tiếp.

Trong đội hình Real Madrid lúc này không có cầu thủ nào từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng

Modric không chỉ là “người cuối cùng” còn lại nắm giữ danh hiệu Ballon d’Or trong đội hình, mà còn là sợi dây cuối cùng nối Real Madrid với một truyền thống dài hơi và lấp lánh ánh vàng.

💫 Galacticos: Kỷ nguyên bắt đầu từ Figo

Trở lại mùa hè năm 2000, Florentino Perez đắc cử Chủ tịch Real Madrid nhờ lời hứa mang Luis Figo từ Barcelona về Bernabeu. Không chỉ là một thương vụ gây sốc, đó là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho kỷ nguyên "Galacticos".

Kể từ đó, Real Madrid luôn sở hữu ít nhất một Quả bóng vàng trong đội hình: Figo (2000), Zidane (1998), Ronaldo “béo” (1997), Michael Owen (2001) – tất cả từng cùng khoác áo "Kền kền trắng" trong mùa giải 2004/05.

Sau khi các biểu tượng lần lượt rời đi, Fabio Cannavaro – nhà vô địch World Cup 2006 và Ballon d’Or cùng năm – tiếp tục giữ ngọn lửa sáng trong phòng thay đồ Bernabeu.

Tuy nhiên, cú bùng nổ thực sự đến vào mùa hè 2009 khi Perez trở lại ghế Chủ tịch và mang về Cristiano Ronaldo, Kaka và Benzema – đội hình “vàng” thực sự.

Những cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng từng khoác áo Real Madrid

👑 Ronaldo và Benzema – Hai triều đại liên tiếp

Cristiano Ronaldo là hiện thân của một thời kỳ thống trị: 4 Champions League và 4 Quả Bóng Vàng (2013, 2014, 2016, 2017). Khi anh ra đi năm 2018, ngọn lửa tưởng chừng tắt thì Modric lập tức viết tiếp bằng Quả Bóng Vàng 2018.

Chưa đầy 4 năm sau, Benzema với mùa giải ghi 44 bàn – bao gồm 15 pha lập công ở Champions League – lại đưa Real Madrid trở về đỉnh vinh quang Ballon d’Or. Ngày 17/10/2022, tại Nhà hát Chatelet, tiền đạo người Pháp chính thức điền tên vào lịch sử.

📉 Khoảng trống lớn ở Bernabeu

Nhưng mọi chuỗi huy hoàng đều có hồi kết. Mùa giải 2023/24, dù Real Madrid có tới 6 cái tên lọt vào danh sách rút gọn Ballon d’Or – từ Vinicius Junior, Bellingham, Carvajal, đến Rudiger, Valverde – nhưng tất cả đều thất thế.

Người chiến thắng gọi tên Rodri của Manchester City. Càng đáng chú ý hơn khi Rodri – một người gốc Madrid – đang nằm trong tầm ngắm chuyển nhượng của chính "Los Blancos".

Không ai biết bao giờ Real Madrid sẽ tìm thấy “chủ nhân Quả Bóng Vàng” tiếp theo. Nhưng nếu bản hợp đồng với Rodri thành hiện thực, Bernabeu có thể lại được chứng kiến ánh kim rực rỡ ấy trở lại – như một phần không thể thiếu trong DNA của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Mbappe, Vinicius hay Bellingham đều có thể đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nếu chơi đủ tốt

🔥 Chờ đợi ở World Cup 2026

Trong lúc Rodri chưa (và có lẽ sẽ không) đến, Real Madrid cần tập trung mọi nguồn lực để giúp các ngôi sao của mình trở lại đỉnh cao danh vọng. Kylian Mbappe vẫn còn cơ hội để đua danh hiệu cá nhân cao quý năm 2025, dù rằng anh thực sự thất thế trước Ousmane Dembele hay Mohamed Salah.

Mùa hè năm sau là World Cup 2026, cơ hội để những Mbappe, Vinicius, Bellingham - 3 siêu sao ở 3 đội tuyển quốc gia mạnh là Pháp, Brazil và Anh, cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng là rất lớn. Khi đó, cơ sở để Real Madrid lại sở hữu một cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trong đội hình sẽ sáng sủa hơn.\

Mới nhất, tạp chí France Football (Pháp) đã chính thức công bố 30 đề cử Quả bóng vàng 2025. Trong đó Real Madrid góp mặt 3 cầu thủ là Mbappe, Vinicius và Bellingham.