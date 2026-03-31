Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Tuyển Ý vướng nghi án "do thám" trước trận play-off World Cup

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Ý

Trận play-off quyết định tấm vé dự World Cup 2026 giữa tuyển Ý và Bosnia bất ngờ bị phủ bóng bởi nghi án "do thám đối thủ" từ phía người Ý.

Theo truyền thông Bosnia, trong buổi tập của đội chủ nhà tại Butmir hôm 30-3, một người đàn ông mặc áo quân phục rằn ri - nghi phục vụ cho tuyển Ý - bị phát hiện quay phim toàn bộ quá trình chuẩn bị. Đáng chú ý, người này được cho là một binh sĩ thuộc lực lượng EUFOR và mang quốc tịch Ý. 

Dù việc ghi hình được phép trong 15 phút đầu mở cửa cho công chúng, nhân vật nói trên bị cáo buộc đã ở lại quá thời gian quy định – thời điểm các bài tập chiến thuật thường được triển khai kín.

Thông tin này lập tức làm dấy lên nghi vấn tuyển Ý cử người theo dõi đối thủ nhằm thu thập dữ liệu chiến thuật trước trận đấu then chốt. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy người bị phát hiện có liên hệ trực tiếp với đội bóng của HLV Gennaro Gattuso.

Một binh sĩ Ý bị nghi ngờ quay phim buổi tập chiến thuật của tuyển Bosnia &amp; Herzegovina

Thực tế, căn cứ EUFOR nằm sát khu vực sân tập của Bosnia, trong khi Butmir cũng là nơi đặt trụ sở NATO cùng lực lượng quân sự đa quốc gia, trong đó có đơn vị Carabinieri của Ý. 

Nhiều nguồn tin cho rằng người xuất hiện trong đoạn ghi hình có thể chỉ theo dõi buổi tập như một hoạt động cá nhân, thay vì hành vi "gián điệp" có tổ chức.

Gianluigi Donnarumma, Bryan Cristante và Giovanni Di Lorenzo khảo sát mặt sân Zenica

Bất chấp những ồn ào bên lề, tuyển Ý vẫn tập trung tối đa cho trận đấu mang tính sống còn. Thủ môn Gianluigi Donnarumma nhấn mạnh đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của anh.

"Chúng tôi hiểu rõ áp lực của trận đấu này. Điều quan trọng là phải kiểm soát cảm xúc và dồn toàn bộ năng lượng cho 90 phút sắp tới", Donnarumma chia sẻ. Người gác đền số một của tuyển Ý cũng khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đối mặt thử thách.

Tuyển Ý khát khao trở lại World Cup sau 12 năm

Đối với tuyển Ý, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ để trở lại sân chơi World Cup sau hai kỳ liên tiếp vắng mặt, dù họ từng đăng quang tại Euro 2020. 

Trong khi đó, Bosnia &Herzegovina cũng quyết tâm tận dụng lợi thế sân nhà tại Zenica để viết lại lịch sử. Cuộc đối đầu này vì thế hứa hẹn sẽ rất căng thẳng về chuyên môn lẫn các yếu tố bên ngoài sân cỏ.

Dự đoán tỷ số play-off World Cup: Italia tiến gần "vé vàng", Gyokeres đấu Lewandowski

(Nhận định bóng đá Bosnia - Italia & Thụy Điển - Ba Lan, chung kết play-off World Cup khu vực châu Âu) ĐT Italia quyết chấm dứt quãng thời gian dài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đông Linh (theo Mirror)

Nguồn: [Link nguồn]

-31/03/2026 07:07 AM (GMT+7)
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN