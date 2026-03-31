Dự đoán tỷ số play-off World Cup: Italia tiến gần "vé vàng", Gyokeres đấu Lewandowski

Bosnia - Italia (1h45, 1/4): Cựu vương không được phép sảy chân lần nữa

Lần cuối cùng ĐT Bosnia-Herzegovina và ĐT Italia góp mặt tại World Cup đã từ năm 2014. Trải qua 2 kỳ World Cup, 2 đội liên tục lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vì vậy cuộc chạm trán ở chung kết play-off khu vực châu Âu có ý nghĩa cực kì quan trọng với họ.

ĐT Italia và Bosnia đều không muốn lỗi hẹn với kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp

Trong đó, áp lực dành cho Italia - nhà vô địch thế giới 4 lần - lớn hơn cả. Thậm chí ở kỳ World Cup 2022, "Aazzurri" từng mất vé khi đang là đương kim vô địch châu Âu.

Lần thứ 3 liên tiếp phải đá play-off ở chiến dịch vòng loại World Cup, người Italia chắc hẳn vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ thất bại đau đớn trước Thụy Điển (vòng loại World Cup 2018) và Bắc Macedonia (World Cup 2022). Dù sao đi nữa, trận thắng Bắc Ireland 2-0 tại bán kết play-off phần nào lấy lại niềm tin cho các cổ động viên.

Công bằng mà nói, Italia dưới thời HLV Gennaro Gattuso đã cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn, với trung bình hơn 2 bàn mỗi trận từ khi ông tiếp quản vào tháng 9 năm ngoái. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu của "Azzurri" trước Bosnia rất tốt khi chỉ thua 1/6 trận (1-2 ở trận giao hữu năm 1996).

Dù được thi đấu dưới thời tiết giá lạnh cùng bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà tại Zenica, cách biệt về đẳng cấp (kém Italia 58 bậc trên bảng xếp hạng FIFA) là điều mà Edin Dzeko và đồng đội khó san lấp nếu chỉ dựa vào lợi thế ít ỏi này. Vì vậy, viễn cảnh ĐT Bosnia nhìn Italia đoạt "vé vàng" trở lại World Cup sau 12 năm không phải điều quá ngạc nhiên.

Dự đoán tỷ số: Bosnia 1-2 Italia Đội hình dự kiến: Bosnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito

Thụy Điển - Ba Lan (1h45, 1/4): Chờ phục hận nỗi đau World Cup 2022

Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 năm, Thụy Điển và Ba Lan cạnh tranh suất dự World Cup. Ở vòng play-off World Cup 2022, “Đại bàng trắng” Ba Lan giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ trên sân nhà, nhưng lần này đến lượt Thụy Điển có lợi thế sân nhà.

Liệu Ba Lan có tiếp tục gieo sầu cho Thụy Điển?

Mặt khác, Thụy Điển đang tràn đầy hưng phấn nhờ chiến thắng 3-1 trước Ukraine ở bán kết play-off hôm thứ Năm, trận đấu mà ngôi sao Viktor Gyokeres lập hat-trick.

Trong trận chung kết play-off World Cup 2022, Robert Lewandowski và Piotr Zielinski lập công giúp Ba Lan đánh bại Thụy Điển. Thú vị hơn, họ cũng là tác giả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước Albania ở bán kết play-off World Cup 2026. Bên cạnh đó, Ba Lan cũng trải qua 7 trận bất bại dưới thời HLV trưởng Jan Urban.

Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ "Đại bàng trắng". Lần gần nhất họ giành chiến thắng tại Thụy Điển là cách đây 76 năm, đồng thời thua 3 trận gần nhất làm khách tại sân của đối thủ: 0-2 năm 1999, 0-3 năm 2003 và 1-3 năm 2004. Liệu Ba Lan sẽ phá "dớp", hay Thụy Điển phục hận nỗi đau ở World Cup 2022 trên sân nhà?