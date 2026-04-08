HLV Kim Sang Sik bất ngờ chia tay trợ lý số một, ĐT Việt Nam lo mất "vũ khí" lợi hại

Dấu ấn đậm nét từ bóng chết

Chiều ngày 8/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức xác nhận việc trợ lý Lee Jung Soo chia tay các ĐTQG Việt Nam sau khoảng thời gian hơn một năm gắn bó. Theo tìm hiểu, trợ lý Lee Jung Soo hết hợp đồng với VFF và có dự án riêng nên không thể tiếp tục gắn bó với các ĐTQG Việt Nam. Nhiều khả năng ông Lee Jung Soo sang dẫn dắt một CLB tại Thái Lan.

Trợ lý Lee Jung Soo chia tay các ĐTQG Việt Nam sau hơn một năm gắn bó.

Ông Lee Jung Soo bắt đầu làm việc tại ĐTQG và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025, sớm trở thành một mắt xích quan trọng trong ban huấn luyện của HLV Kim Sang Sik. Chỉ trong 14 tháng, ông góp phần giúp bóng đá Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và cán đích hạng ba U23 châu Á 2026. Điểm nhấn lớn nhất mà HLV Lee Jung Soo để lại chính là khả năng nâng tầm các tình huống cố định.

Cựu danh thủ bóng đá Hàn Quốc là người trực tiếp huấn luyện các tuyển thủ Việt Nam ở các bài phạt góc, đá phạt – yếu tố giúp đội tuyển liên tục ghi bàn trong thời gian qua. Thống kê cho thấy hiệu quả rõ rệt khi ĐTQG có 5/17 bàn thắng (29,4%) đến từ bóng chết sau 8 trận, trong khi U23 Việt Nam ghi 7/31 bàn (22,5%) sau 17 trận từ những tình huống tương tự.

Không chỉ tấn công, HLV Lee Jung Soo còn đặc biệt chú trọng khâu phòng ngự, yêu cầu cầu thủ tăng cường tranh chấp, đeo bám quyết liệt để hạn chế bàn thua. HLV Kim Sang Sik từng chia sẻ rằng ông cùng trợ lý Lee làm việc rất kỹ về chi tiết này, với phương châm đơn giản hóa để cầu thủ dễ tiếp thu và triển khai nhanh trên sân.

Hành trình giàu kinh nghiệm của Lee Jung Soo

Trước khi lên làm trợ lý tại đội tuyển Việt Nam, ông Lee Jung Soo đã có kinh nghiệm làm việc tại CLB TP.HCM giai đoạn 2018–2020, sau đó trở về Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò trợ lý tại Suwon FC. Khi còn thi đấu, ông là trung vệ hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc, khoác áo đội tuyển quốc gia 54 trận trong giai đoạn 2008–2013.

Tại World Cup 2010, Lee ghi dấu ấn với các bàn thắng quan trọng vào lưới Hy Lạp và Nigeria. Ở cấp CLB, ông từng chơi cho nhiều đội bóng lớn như FC Seoul, Incheon United, Suwon Samsung Bluewings, Kyoto Sanga, Kashima Antlers và Al Sadd, nơi ông vô địch AFC Champions League 2011.

Thách thức cho HLV Kim Sang Sik

Theo thông lệ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), các trợ lý thường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn theo từng giải đấu. Vì vậy, việc JLV Lee Jung Soo rời đi không quá bất ngờ về mặt thủ tục, nhưng vẫn để lại khoảng trống lớn về chuyên môn.

Trước đó, HLV Kim Sang Sik cũng từng chia tay trợ lý số một Choi Won Kwon sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Hiện tại, ông vẫn còn những cộng sự thân tín như HLV thủ môn Lee Woon Jae và HLV thể lực Yoon Dong Hun.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik đã được gia hạn tự động đến tháng 3/2027 nhờ những thành tích ấn tượng. Nhiệm vụ phía trước của ông và ban huấn luyện là bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, đồng thời chuẩn bị cho giải FIFA ASEAN Cup và Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Sự ra đi của trợ lý Lee Jung Soo đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik sẽ phải sớm tìm kiếm một trợ lý mới đủ năng lực, đặc biệt ở mảng bóng chết, yếu tố từng giúp các đội tuyển Việt Nam tạo nên khác biệt trong thời gian qua.