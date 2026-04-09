Tuyển thủ từng dự World Cup bị cảnh sát bắt vì cướp có vũ trang

Lara (phải) trong trận gặp Anh ở World Cup 2006

Theo truyền thông Nam Mỹ, Christian Lara bị phát hiện ở vị trí ngồi chờ trên xe bên ngoài một cửa hàng điện tử tại khu La Magdalena, nơi anh cùng các nghi phạm đang tổ chức vụ đột nhập táo tợn hôm đầu tuần.

Diễn biến vụ việc được mô tả hết sức hỗn loạn. Khoảng 6 đối tượng có vũ trang đã tham gia cướp đồ tại cửa hàng Tecnomega. Khi lực lượng chức năng có mặt, một cuộc đấu súng đã xảy ra.

Kết cục là 4 nghi phạm, trong đó có Lara, bị khống chế. Cảnh sát Ecuador sau đó thu giữ 3 khẩu súng, nhiều viên đạn cùng một số thiết bị điện tử tang vật trong vụ cướp. Đáng chú ý, các đoạn video lan truyền trên truyền thông địa phương còn cho thấy Lara bị đám đông phẫn nộ lao vào đấm đá ngay cả khi đã bị còng tay và đưa lên xe cảnh sát.

Lara khi bị cảnh sát tóm gọn

Phía cảnh sát cho biết phản ứng khẩn cấp của lực lượng chức năng đã giúp ngăn chặn vụ việc leo thang. Phát ngôn viên cảnh sát cũng khẳng định họ sẽ tiếp tục điều tra để xác định trách nhiệm hình sự của Lara trong vụ việc. Được biết, Lara là người duy nhất không có tiền án phạm tội trong số 4 người bị bắt.

Sự xuất hiện của Lara, cựu tuyển thủ Ecuador, khiến vụ việc càng thu hút sự chú ý, bởi Lara là cái tên từng có vị trí đáng kể trong bóng đá Ecuador trước khi vướng vào bê bối ngoài sân cỏ.

Christian Lara từng là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng giàu đột biến của Ecuador. Anh góp mặt ở World Cup 2006. Cựu cầu thủ 46 tuổi đã 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và một trong những màn thể hiện tốt nhất của anh dưới màu áo vàng là chiến thắng 2-0 trước Argentina ở vòng loại World Cup, nơi anh ghi 1 bàn thắng.

Tổng cộng, cựu tiền vệ này ghi 4 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ở cấp CLB, Lara thi đấu cho nhiều đội bóng tại Ecuador, đồng thời có quãng thời gian chơi bóng ở Qatar, Colombia và Mexico trước khi giải nghệ vào 2018.