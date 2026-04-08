Công nhân dọa đình công, gây sức ép lên FIFA trước thềm World Cup 2026

Người lao động biểu tình phản đối ICE

Bên ngoài sân vận động SoFi ở Inglewood (Los Angeles), công đoàn đại diện cho khoảng 2.000 lao động đã công khai yêu cầu chủ sân ký hợp đồng với nhân viên, đồng thời muốn FIFA loại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) khỏi các hoạt động liên quan đến World Cup 2026 tại thành phố này. Họ cũng cảnh báo sẽ đình công nếu các kiến nghị không được giải quyết.

Theo Reuters, lực lượng lao động nói trên bao gồm đầu bếp, nhân viên phục vụ và nhân viên làm việc tại SoFi Stadium. Vấn đề xuất phát từ việc các quyền lợi của người lao động không được bảo đảm. Khi World Cup 2026 cận kề, nhóm người này vẫn chưa có hợp đồng mới. Trong bối cảnh đó, họ hoàn toàn có thể bị đẩy khỏi nước Mỹ vì phần lớn các lao động tại đây đều là dân nhập cư.

Công đoàn đã đưa ra ba yêu cầu chính đối với FIFA và chủ sở hữu sân. Thứ nhất: Họ muốn có sự đảm bảo rằng nếu như bị ICE kiểm tra thì các công nhân tại đây sẽ được bảo vệ. Thứ hai, họ muốn được hỗ trợ các chính sách nhà ở giá phải chăng tại khu vực Los Angeles. Thứ ba, họ yêu cầu FIFA và ban tổ chức sân Inglewood không được đẩy mạnh AI (trí tuệ nhân tạo) và tự động hóa để cắt giảm vị trí việc làm của lao động.

Bên cạnh đó, công đoàn cũng gắn các yêu sách của mình với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Los Angeles, kêu gọi hỗ trợ cho người lao động, siết hoạt động cho thuê ngắn hạn và tăng nguồn lực bảo vệ các gia đình nhập cư.

Sức ép dành cho FIFA càng trở nên đáng chú ý khi trước đó các tổ chức đã cảnh báo World Cup 2026 đang đối mặt với "những rủi ro rất lớn”, đặc biệt tại Mỹ, nơi các chiến dịch trục xuất, kiểm soát nhập cư gắt gao và hạn chế biểu tình có thể phủ bóng lên bầu không khí lễ hội của giải đấu.

Khi được truyền thông Mỹ hỏi về vấn đề này, ban tổ chức sân Inglewood đã từ chối trả lời, trong khi FIFA chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Trong bối cảnh SoFi dự kiến tổ chức 8 trận đấu, bắt đầu bằng màn so tài giữa Mỹ và Paraguay vào ngày 12/6, câu chuyện ở sân bóng này đang trở thành phép thử lớn cho FIFA: World Cup 2026 sẽ chỉ là một cỗ máy thương mại khổng lồ, hay thực sự là một ngày hội bóng đá an toàn, bao trùm và tôn trọng người lao động?

Sân SoFi quan trọng thế nào? Sân vận động SoFi ở Inglewood (Los Angeles) có sức chứa hơn 7 vạn ghế ngồi. Sân này từng được mở rộng lên hơn 100 ngàn chỗ để tổ chức trận Super Bowl. Đây là một trong những sân bóng nổi bật nhất World Cup 2026 khi nó sẽ đăng cai 8 trận, gồm 5 trận vòng bảng, 2 trận vòng 32 đội và 1 trận tứ kết. Trong đó có tới 2 trận của tuyển Iran.