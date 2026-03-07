Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - Sau chiến thắng mở màn trước Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để sớm giành vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Chỉ cần không để thua

Ở bảng C, tuyển nữ Việt Nam có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên và tạm thời giữ vị trí thứ 2. Nhật Bản, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, cũng giành chiến thắng trong trận ra quân, khiến cục diện bảng đấu phần lớn đúng với dự đoán ban đầu. Chạm trán Đài Bắc Trung Hoa ở lượt thứ 2, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần không để thua là gần như chắc chắn đặt chân vào vòng tứ kết.

Tuyển nữ Philippines (áo xanh) nhiều khả năng dừng bước ngay từ vòng bảng

Tuyển nữ Philippines (áo xanh) nhiều khả năng dừng bước ngay từ vòng bảng

Cơ sở cho sự lạc quan này đến từ diễn biến tại các bảng đấu còn lại. Ở bảng A, 2 đội bị đánh giá thấp hơn là Philippines và Iran đều chưa thể giành điểm sau 2 lượt trận. Điều này có nghĩa đội xếp thứ 3 tại bảng này chỉ có tối đa 3 điểm nếu thắng ở lượt trận cuối. Với hiệu số bàn thắng-bại hiện tại là -4 (Philippines) và -7 (Iran), rất khó để các đại diện này cạnh tranh suất đi tiếp cho đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Trong bối cảnh đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Đài Bắc Trung Hoa là sẽ có 4 điểm sau 2 lượt trận. Con số này gần như đảm bảo 1 vị trí trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào tứ kết mà không cần chờ đến lượt đấu cuối cùng.

Con đường thuận lợi nhất

Ngoài ra, sau 2 lượt trận tại bảng B, cả Triều Tiên và Trung Quốc đều toàn thắng, mang về 6 điểm tuyệt đối. Chính vì vậy, bài toán đặt ra cho tuyển nữ Việt Nam lúc này không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn là lựa chọn con đường thuận lợi nhất cho vòng knock-out.

Triều Tiên tái khẳng định sức mạnh sau 16 năm vắng mặt tại sân chơi châu Á

Triều Tiên tái khẳng định sức mạnh sau 16 năm vắng mặt tại sân chơi châu Á

Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối đầu đội nhất bảng B là Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Đây đều là những đối thủ có trình độ vượt trội, khiến cơ hội đi tiếp của những nữ "chiến binh sao vàng" không cao.

Sau 16 năm vắng mặt tại sân chơi châu lục, tuyển nữ Triều Tiên đang trở lại mạnh mẽ với nhiều cầu thủ từng vô địch U17 và U20 World Cup nữ. Trong khi đó, ĐKVĐ Trung Quốc từng đánh bại các cô gái Việt Nam ở cả 2 trận giao hữu diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Ngoài ra, nếu thất bại ở tứ kết trước Trung Quốc hoặc Triều Tiên, tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ ở thế khó tại vòng play-off vì nhánh đấu này có sự góp mặt của Hàn Quốc và Úc.

Ngược lại, nếu tiến vào tứ kết bằng suất dành cho đội đầu bảng hoặc xếp thứ 3, Việt Nam sẽ rơi vào nhánh đấu "dễ thở" hơn. Tuy nhiên, với sự chênh lệch lớn về trình độ chuyên môn, thầy trò HLV Mai Đức Chung khó có thể giành vị trí nhất bảng của tuyển nữ Nhật Bản.

Mở ra cơ hội

Ở nhánh đấu dành cho đội hạng 3, đối thủ ở tứ kết sẽ là đại diện nhất bảng A, tức Hàn Quốc hoặc chủ nhà Úc. Hai đội bóng này cũng không phải thử thách dễ dàng, song nếu thất bại, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé dự World Cup trong trận play-off với Philippines, Bangladesh, Uzbekistan hoặc Iran. Đây là nhóm đối thủ được đánh giá vừa tầm hơn, mở ra cơ hội đến đấu trường thế giới lần thứ 2 cho bóng đá nữ Việt Nam.

Những nữ “chiến binh sao vàng” sẽ chiến đấu hết mình cho tấm vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử

Những nữ “chiến binh sao vàng” sẽ chiến đấu hết mình cho tấm vé dự World Cup lần thứ 2 trong lịch sử

Dù vậy, nhánh đấu này buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rời Perth để sang Sydney đá tứ kết, sau đó đến Gold Coast để dự play-off nếu thất bại ở vòng tứ kết. Trong khi đó, việc góp mặt ở tứ kết với vị trí nhì bảng C giúp Việt Nam tiết kiệm thời gian di chuyển vì trận đấu sẽ được tổ chức tại Perth.

Tất nhiên, mọi tính toán chỉ mang tính tham khảo, và thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ luôn ra sân với khát khao mang lại kết quả tốt nhất. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng là giành được điểm số trong cuộc chạm trán Đài Bắc Trung Hoa lúc 12 giờ trưa mai (7-3), qua đó hoàn thành vòng bảng sớm 1 lượt trận.
Theo Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC

Nguồn: [Link nguồn]

06/03/2026 17:43 PM (GMT+7)
