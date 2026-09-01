Tuyến giữa MU cạnh tranh khốc liệt: "Bom tấn" Baleba chưa chắc có suất đá chính

Mainoo xứng đáng đá chính

Trận thắng 5-2 trước Ipswich Town đã tạm làm yên lòng các fan MU sau thất bại muối mặt ngày ra quân trước Hull. MU vẫn để Ipswich dẫn trước nhưng các cầu thủ đã đá tưng bừng trong hiệp 2 để mang về trận thắng tương đối thoải mái.

Mainoo chơi rất tốt trước Ipswich và cho thấy anh xứng đáng đá chính

Trận đấu cũng cho thấy tầm quan trọng ngày một rõ rệt của tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo. Mỗi khi anh có bóng là thoát đi khỏi 2-3 cầu thủ Ipswich khá dễ và triển khai bóng lên cho hàng công hoặc câu lỗi, và quả penalty của MU đến từ việc Mainoo vượt qua 3 cầu thủ đối phương. Với một cầu thủ mùa trước vẫn còn gây ra sự hoài nghi cho các CĐV, anh đã cho thấy sự vững trãi khi cầm bóng và Carrick gần như chắc chắn sẽ chốt vị trí đá chính của Mainoo trong đội hình mùa này.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa

Câu hỏi sẽ là vị trí còn lại của tuyến giữa MU thuộc về ai. Mainoo và Bruno Fernandes đã chiếm 2 suất kia, cuộc cạnh tranh cho vị trí cuối cùng sẽ là giữa Youri Tielemans, Carlos Baleba, Andrey Santos và Mason Mount.

Mount chấn thương quá nhiều nên khó tin tưởng được, trong khi Santos thiên về đánh chặn hơn và khả năng giữ bóng, phát triển bóng của anh chỉ ở mức trung bình. Cuộc cạnh tranh do đó chủ yếu xoay quanh 2 tân binh Baleba và Tielemans, hiện Tielemans đang có “lợi thế” là đến CLB sớm hơn và có cơ hội đá chính để thể hiện.

Fernandes - Tielemans đang là một sự kết hợp tốt trên mặt trận tấn công

Dù vậy màn trình diễn của Tielemans 2 trận vừa qua không để lại ấn tượng mạnh. Tielemans tỏ ra khá uể oải, chậm chạp ở trận thua Hull (đá cặp với Santos), và chỉ đá khá hơn trong hiệp 2 trước Ipswich dù có đối tác tốt hơn là Mainoo. Về mặt con số thì ổn (di chuyển nhiều nhất, tạo cơ hội nhiều nhất), nhưng nhìn qua thực tế thì Tielemans không để lại dấu ấn lên trận đấu như 2 tiền vệ còn lại.

Tielemans không có tốc độ tốt nên dù anh di chuyển nhiều, sự di chuyển đó thường là di chuyển vào khoảng trống để đồng đội có thể chuyền bóng chứ không phải là tăng tốc bứt phá để vượt qua phòng tuyến đối thủ. Tielemans có thể tạo ra cơ hội từ xa nhưng không phải kiểu “mũi khoan” trực diện.

Nhưng không có nghĩa là Tielemans không có ích, anh giúp che chắn cho trung lộ của MU và cách đá của anh có hiệu ứng tích cực lên Bruno Fernandes. Việc Tielemans đóng vai trò kiến thiết từ xa giúp tuyến giữa MU có thể bọc lót cho hàng thủ mà không cần Fernandes lùi về tham gia phòng ngự nhiều. HLV Carrick luôn có sự ưu ái cho cầu thủ đá vị trí “số 10” nên có thể hiểu rằng Tielemans là một cầu thủ ông ưa dùng để giúp Fernandes tập trung vào tấn công.

Baleba gia nhập và MU có lựa chọn mới cho tuyến giữa

Vai trò của Baleba ra sao?

Baleba khác với Tielemans, anh là một kiểu tiền vệ kéo bóng đâm trực diện và có tốc độ lẫn sức khỏe để va đập với tiền vệ đối phương. Baleba cũng mạnh hơn trong tranh chấp bóng 2 với đối thủ, và khi MU bị phản công Baleba cũng sẽ kéo về nhanh hơn để tiếp ứng, điều Tielemans không làm tốt bằng do chậm hơn.

Vấn đề sẽ là khả năng ăn ý giữa Baleba với Fernandes ra sao, bởi cách chơi của anh sẽ khiến bóng lên chỗ của Fernandes chậm hơn, một sự hy sinh để đối lấy sự chắc chắn hơn trong phòng ngự và kiểm soát bóng. HLV Carrick cũng phải tính đến khả năng Baleba mất bóng và MU bị phản công với chỉ Mainoo đánh chặn, điều sẽ cần các trung vệ phải chủ động hơn trong xử lý.

Baleba sẽ không chắc chắn giành được suất đá chính sau khi gia nhập MU với cách bố trí hiện tại của HLV Carrick, dù anh có những thế mạnh mà Tielemans không có. Có lẽ điều này lại tốt cho Carrick, bởi ông sẽ có nhiều lựa chọn cho từng kiểu thế trận mà MU phải đối mặt trong mùa giải này.