MU vừa hay lại vừa may: Bay cao tại "Nhà hát của giấc mơ", Carrick tạm thở phào

Old Trafford - Điểm tựa niềm tin của thầy trò Carrick

Trước khi bước vào vòng 2 Ngoại hạng Anh, không nhiều người tin rằng MU có thể chọc thủng lưới Ipswich Town tới 5 lần chỉ trong vòng 90 phút. Điều đó lại càng được khẳng định khi họ bế tắc trong 29 phút đầu tiên của trận đấu và thậm chí đội khác còn có bàn dẫn trước. Nhiều người đã mường tượng tới hình ảnh của "Quỷ đỏ" trong cuộc đối đầu với Hull City, nhiệt tình nhưng thiếu hiệu quả.

MU bay cao tại sân Old Trafford dù bị dẫn trước

Tuy nhiên, thầy trò HLV Michael Carrick đã không để điều đó xảy ra. Dưới thời ông thầy người Anh, sân Old Trafford mang đúng nghĩa là điểm tựa niềm tin, cầu thủ thứ mười hai trên sân của MU. Tính cả chiến thắng trước Ipswich, “Quỷ đỏ” thắng tới 9 và chỉ thua 1 trong 10 lần được đá sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh.

Đã có những lúc sân Old Trafford trở thành gánh nặng tâm lý đối với chính các cầu thủ MU nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hãy nhìn qua một chút về chỉ số để thấy được khi có “cầu thủ thứ 12”, “Quỷ đỏ” xuất sắc như thế nào.

Họ cầm bóng với thời lượng khoảng 60% nhưng dứt điểm tới 33 lần trong đó có 19 lần trong vòng cấm! Lần gần nhất họ có hơn 30 cú sút trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh là trận đấu với Burnley vào tháng 10 năm 2016 (38 lần), tức là cách đây gần 10 năm, qua 372 trận đấu (theo thống kê của Opta).

Không ngạc nhiên khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của MU lên tới 4,56 nhưng quan trọng hơn là thầy trò Michael Carrick ghi được 5 bàn thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng tận dụng cơ hội của “Quỷ đỏ” là cực kỳ tốt. Thực ra, số bàn thắng đáng nhẽ phải là 6 nếu Mbeumo không có pha bỏ lỡ khó tin khi đưa bóng trúng xà ngang ở cự ly chưa đến 3m.

Tuy nhiên, những con số đáng khích lệ này chỉ thực sự có ý nghĩa từ phút 40. Trước đó, các cầu thủ MU tấn công nhiệt tình nhưng những pha dứt điểm có phần vội vàng. Cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Rashford nhưng cầu thủ này lại không chạm được vào bóng sau đường căng ngang của Cunha.

May mắn song hành cùng “Quỷ đỏ”

Cần phải nói rằng Man United đã cực kỳ may mắn trong trận đấu này. Bàn thắng mở tỉ số của họ tới từ tình huống trượt chân rồi để mất bóng ở giữa sân của trung vệ đối thủ. Đó là điều khá hiếm thấy tại Ngoại hạng Anh vào lúc này. Hai bàn thắng tiếp theo cũng mang nhiều yếu tố may mắn.

MU chơi rất hay nhưng có may mắn song hành

Nếu như cú sút của Maguire trúng đích, bàn thắng thứ hai của Man United sẽ không được công nhận. Trung vệ Jacob Greaves đã chơi khá tốt trước đó nhưng lại liên tục mắc hai sai lầm khó chấp nhận được, đó là đá phản lưới và phạm lỗi dẫn đến phạt đền chỉ trong vòng vài phút. Hai bàn thắng liên tiếp ấy chính là đòn quật ngã hoàn toàn tinh thần của Ipswich Town.

Bàn thắng thứ tư của Man United cũng mang đậm màu sắc của sự may mắn. Mainoo sút xa nhưng bị hậu vệ đối thủ chặn lại. Bóng bật tới chỗ Mbeumo và cầu thủ này cũng sút luôn nhưng vẫn đập chân hậu vệ đối thủ và lần này bóng lăn tới Bruno Fernandes đang đứng một mình trước mặt thủ thành Scherpen.

Tất nhiên, may mắn không từ trên trời rơi xuống. Ipswich Town mới thăng hạng sau 2 mùa giải phải chơi ở Championship nên có phần non nớt. Nếu họ chấp nhận chơi lùi sâu bảo vệ từ sâu từ sớm như Hull City, Man United chưa chắc đã thắng dễ như vậy.

Cũng cần phải nói thêm rằng các chân sút của “Quỷ đỏ” đã biết chắt chiu cơ hội. Họ có 7 cơ hội ngon ăn và biến thành 5 bàn thắng. Nên nhớ rằng thủ thành Scherpen có tới 6 pha cứu thua trong trận đấu này. Tức là nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, Ipswich Town có khi còn thủng nhiều bàn hơn.

Nỗi lo mang tên hàng thủ

Ngoài 5 bàn thắng, MU còn để thủng lưới 2 lần và cả hai tình huống đó đều có vấn đề. Pha bóng đầu tiên cho thấy điểm yếu của Luke Shaw ở thời điểm này. Trước đó, hậu vệ trái người Anh có 3 pha bứt tốc liên tiếp, đặc biệt là pha đuổi về gây áp lực khiến Enciso không thể dứt điểm thoải mái khi đối mặt với Lammens.

Lisandro Martinez có pha phòng ngự ngớ ngẩn khiến MU thủng lưới

Nhưng chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu, Luke Shaw đã đuối trước tốc độ và sức mạnh của Fatawu. Mẫu chạy cánh theo kiểu cầu thủ người Ghana tại Ngoại hạng Anh rất nhiều. Họ không quá tinh khôn nhưng lại có thừa về mặt thể chất. Luke Shaw ngày trước có thể đối đầu thoải mái với những cầu thủ như vậy, còn hiện tại câu chuyện đã rất khác.

Không phải tự nhiên Man United liên tục hỏi mua hậu vệ trái gần đây. Luke Shaw vẫn hay nhưng cày ải đủ 90 phút đối với cầu thủ người Anh lúc này là hơi quá sức.

Tình huống thứ hai thậm chí còn đáng lo hơn khi Lisandro Martinez cố giữ bóng trong vòng cấm và để mất qua đó giúp Ipswich Town có được bàn thắng thứ hai. Đây là điều tối kỵ với các trung vệ.

Nếu khó quá, Lisandro thậm chí có thể phá ra đường biên luôn chứ không nên cố giữ bóng như vậy. Hãy tưởng tượng xem trong trường hợp MU chỉ thắng với cách biệt một bàn, hoặc đang hòa với đối thủ mà tình huống này diễn ra, đó sẽ là thảm họa.

Man United rõ ràng vẫn là Man United, luôn biết cách đem lại cảm xúc cho khán giả. Họ để đối phương dẫn trước rồi kích hoạt chế độ tấn công mạnh nhất và khi trận đấu tưởng như đã kết thúc, họ lại tạo ra tình huống khiến người hâm mộ buộc phải lo lắng.

Nói chung, chiến thắng này giúp Carrick có thể tạm thời thở phào nhưng ông vẫn còn rất nhiều công việc để làm.