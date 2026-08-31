Fernandes "10 điểm không có nhưng": Màn trình diễn siêu hạng, sánh ngang Ronaldo

Bruno Fernandes vừa có màn trình diễn "10 điểm không có nhưng" trong cuộc đối đầu giữa MU và Ipswich Town tại vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27. Tiền vệ người Bồ Đào Nha lập cú hat-trick vào lưới đội bóng mới lên hạng và có thêm một kiến tạo ở cuối trận. Đây có thể nói là màn ăn mừng cực kỳ tưng bừng của Fernandes cho danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" do PFA trao tặng hôm thứ Ba vừa qua.

Bruno Fernandes đã có màn trình diễn siêu hạng trước Ipswich Town

Trở lại với trận đấu, Bruno Fernandes đã thể hiện cực kỳ xuất sắc không chỉ trong khâu ghi bàn và kiến tạo. Cầu thủ này thi đấu đủ 90 phút, chạm bóng 90 lần, chuyền 63 lần, trong đó 54 lần thành công, đạt tỉ lệ 86%. Điều quan trọng hơn là trong đó có tới 15 đường chuyền xuyên tuyến phòng ngự của đối thủ, 9 đường chuyền trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ và 5 đường chuyền dài thành công.

Đó thực sự là những con số biết nói về đẳng cấp của tiền vệ người Bồ Đào Nha vào lúc này. Theo thống kê, Bruno Fernandes là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi được hat-trick ngay trong trận sân nhà đầu tiên ở mùa giải mới.

Đây là lần thứ hai Bruno Fernandes lập hat-trick trong trận sân nhà đầu tiên của MU tại Ngoại Hạng Anh

Lần trước đó là mùa 2020/21 khi Bruno Fernandes sút tung lưới Leeds United 3 lần. Thực ra, đây là lần đầu tiên kể từ chuyển sang MU, tiền vệ này có được thành tích 3 bàn và 1 kiến tạo trong cùng một trận đấu. Nhìn rộng ra một chút, Fernandes đã có tổng cộng 3 cú hat-trick cho MU, bằng với thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo.

Fernandes đã có được 74 bàn thắng, và chính thức vượt qua Kevin De Bruyne (72 bàn). Tính từ mùa giải trước tới nay, số 8 của MU là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất có từ 10 bàn thắng và 20 kiến tạo trở lên. Nên nhớ rằng, Fernandes chỉ ghi được 9 bàn trong mùa giải trước. Hiện tại, đội trưởng của MU đã có được số bàn thắng bằng 1/3 so với cả mùa trước, dù giải đấu mới chỉ diễn ra được 2 vòng.