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Dự đoán tỷ số vòng 3 Ngoại hạng Anh: MU rủi ro sân khách, Arsenal - Chelsea đại chiến

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal Manchester United

Vòng 3 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những cặp đấu thực sự được chờ đợi. Trong đó, trận derby London giữa Arsenal và Chelsea là tâm điểm.

   

Ipswich quyết tìm lại chiến thắng, Liverpool vẫn chưa “vào guồng”

Ipswich Town khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy ấn tượng nhưng vừa nhận thất bại nặng nề trước Man Utd. Trong khi đó, Liverpool vẫn loay hoay dưới thời HLV Andoni Iraola.

Liverpool vẫn chưa thắng ở mùa giải mới

Liverpool vẫn chưa thắng ở mùa giải mới

Ipswich thắng cả Premier League lẫn Carabao Cup ở hai trận đầu mùa, trước khi thua Man Utd 2-5. Dù vậy, họ bất bại 20 trận sân nhà gần nhất, với 14 thắng và 6 hòa. Tuy nhiên, hàng thủ Ipswich Town đáng lo khi chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 36 trận Premier League gần đây.

Liverpool hòa Newcastle và Nottingham Forest cùng tỷ số 2-2, chưa một lần vượt lên dẫn trước. Tân binh Bradley Barcola được kỳ vọng tạo khác biệt. Theo thống kê, Liverpool đang bất bại 20 trận gần nhất trước các đội mới lên hạng.

“Lữ đoàn đỏ” thắng 4 lần đối đầu gần nhất với Ipswich Town, tổng tỷ số 17-1 và bất bại trong 6 chuyến làm khách tại Portman Road. Đây được xem là cơ hội bằng vàng để Liverpool tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán, Liverpool ra về với chiến thắng 3-1.

Coventry chịu áp lực, Man City hướng tới chiến thắng thứ ba

Coventry khởi đầu mùa giải Premier League bằng hai thất bại liên tiếp, trong khi Man City toàn thắng và đang tràn đầy tự tin trước cuộc đối đầu tại Etihad.

Bản hợp đồng Enzo Fernandez hứa hẹn sẽ là cú hích tinh thần cho Man City

Bản hợp đồng Enzo Fernandez hứa hẹn sẽ là cú hích tinh thần cho Man City

Sau chiến thắng thiếu thuyết phục ở vòng mở màn, Man City trở lại mạnh mẽ khi đè bẹp Crystal Palace 4-1. Đội bóng của HLV Enzo Maresca còn được tăng cường với Enzo Fernández, người gia nhập với mức phí 125 triệu bảng, cùng Iliman Ndiaye (75 triệu bảng). Man City hướng tới chiến thắng cả 3 trận đầu mùa và kéo dài chuỗi 30 trận bất bại trước các đội mới lên hạng.

Ngược lại, nhà vô địch Championship thua Arsenal 0-3 rồi tiếp tục thất bại 0-1 trước Hull. HLV Frank Lampard chỉ trích các học trò chơi quá “an toàn”. Coventry có nguy cơ lần đầu thua cả 3 trận đầu mùa mà không ghi bàn.

Hai đội lần gần nhất gặp nhau tại Premier League mùa 2000/01, khi cả hai cùng xuống hạng. Man City bất bại 8 lần đối đầu gần nhất với Coventry ở hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1993. Sẽ không ngạc nhiên nếu trận này Man City tiếp tục thắng đậm, với tỷ số có thể là 3-0.

Everton rối ren, MU hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp

Everton khởi đầu mùa giải khá tốt nhưng những biến động cuối kỳ chuyển nhượng đang phủ bóng lên đội bóng vùng Merseyside. Trong khi đó, Manchester United vừa giải tỏa áp lực bằng chiến thắng 5-2 trước Ipswich.

Người hâm mộ MU kỳ vọng tân binh Baleba sẽ ra mắt trận này

Người hâm mộ MU kỳ vọng tân binh Baleba sẽ ra mắt trận này

Everton bất bại sau 3 trận đầu mùa (thắng 2, hòa 1), nhưng kế hoạch chuyển nhượng cuối kỳ gây thất vọng lớn. Jack Grealish trở lại theo dạng cho mượn, song Everton thất bại trong việc chiêu mộ Folarin Balogun và Kenny Tete, đồng thời bán Beto cùng Iliman Ndiaye. Đội hình của nửa xanh vùng Merseyside bị đánh giá là “thiếu hụt nghiêm trọng”. Everton hướng tới việc thắng 2 trận sân nhà đầu tiên lần đầu kể từ mùa 2021/22.

MU cũng không hài lòng vì thiếu bổ sung ở hàng thủ. Dù vậy, chiến thắng 5-2 trước Ipswich giúp đội bóng của Michael Carrick giải tỏa phần nào áp lực. Theo thống kê, HLV Carrick giành 42 điểm sau 19 trận, nhiều nhất Premier League trong cùng khoảng thời gian. Tuy nhiên, MU cần cải thiện thành tích sân khách khi chỉ thắng 4/9 trận dưới thời Carrick.

Theo thống kê, MU thắng 6/8 cuộc chạm trán gần đây với Everton và giữ sạch lưới ở 5 trận trong số đó. Vì vậy, “Quỷ đỏ” có thể ra về bằng chiến thắng khó nhọc 1-0.

Arsenal bản lĩnh, Chelsea bùng nổ nhưng mong manh

Arsenal và Chelsea cùng có 6 điểm, nhưng màn trình diễn của hai đội mang màu sắc trái ngược. Arsenal thắng Coventry 3-0, Aston Villa 1-0 và đều giữ sạch lưới. “Pháo thủ” không cần phô diễn nhưng kiểm soát tốt, kiên nhẫn chờ thời cơ rồi tung đòn quyết định, như bàn thắng của Bukayo Saka tại Villa Park.

Chelsea có hàng công mạnh

Chelsea có hàng công mạnh

Trong khi đó, Chelsea gây ấn tượng với hàng công giàu năng lượng, ghi 7 bàn qua hai trận trước Fulham và Brighton. Pedro Neto, Joao Pedro, Cole Palmer cùng các đồng đội liên tục tạo đột biến.

Tuy nhiên, 5 bàn thua cũng phơi bày điểm yếu đáng lo của “The Blues”. Trước Arsenal, những khoảng trống phía sau có thể trở thành tử huyệt. Nếu Chelsea quá mải mê tấn công, Arsenal đủ khả năng trừng phạt mọi sai lầm. Trận derby London có thể kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số vòng 3 Ngoại hạng Anh: MU rủi ro sân khách, Arsenal - Chelsea đại chiến - 5

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Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 09:09 AM (GMT+7)
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