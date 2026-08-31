Tranh cãi MU hưởng lợi từ trọng tài: Maguire đánh "bóng chuyền" vẫn có bàn thắng

Tình huống tranh cãi của Maguire

MU vừa giành chiến thắng tưng bừng trước Ipswich Town trong lần đầu tiên thi đấu tại sân Old Trafford tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu hơi có vết gợn và đang trở thành đề tài bàn tán sôi nổi sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Bóng rõ ràng chạm tay Maguire trước khi đi vào lưới

Pha bóng diễn ra ở phút 56 của trận đấu. Bóng nảy ra từ vòng cấm và Harry Maguire băng lên cắt bóng. Trung vệ người Anh nhảy lên chắn pha tâng bóng của đối thủ và bóng đã chạm vào tay của cầu thủ. Tuy nhiên, trọng tài chính Craig Paulson không cắt còi. Số 5 của MU quyết định rê bóng thêm một nhịp rồi tung ra cú dứt điểm.

Bóng đi chéo góc và chìm. Jacob Greaves trong nỗ lực phá bóng ra đã vô tình đánh gót về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Scherpen. Đa phần những ai theo dõi trận đấu đều cho rằng bàn thắng này sẽ không được công nhận bởi bóng đã chạm tay Maguire rất rõ ràng.

Thế nhưng sau khi hội ý với tổ VAR, trọng tài Craig Paulson đã công nhận bàn thắng cho MU và người ghi bàn là Greaves (phản lưới nhà). Quyết định này nhận phải nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội bởi Maguire đã để tay ở vị trí không tự nhiên (co về trước ngực) trong tình huống này nên bàn thắng này cần phải bị hủy.

Nên nhớ rằng đây là tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu. Sau bàn thắng này, Ipswich Town xuống hẳn tinh thần và liên tục bị MU chọc thủng lưới sau đó.

Ngoại hạng Anh giải thích ra sao

Sau khi nhận phải quá nhiều lời chỉ trích, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã phải lên tiếng về tình huống này.

"Quyết định công nhận bàn thắng cho Manchester United của trọng tài chính đã được tổ VAR kiểm tra và xác nhận – với kết luận rằng Maguire không phải là người trực tiếp ghi bàn sau tình huống để bóng chạm tay vô ý. Người đại diện tổ VAR nói: "Đó là một pha phản lưới nhà và hành động để bóng chạm tay là vô ý nên không thể bị phạt, vì vậy chúng tôi đề nghị ông công nhận bàn thắng".

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh trình hẳn luật ra để giải thích bàn thắng của Maguire

Để thuyết phục hơn, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã dẫn chứng Điều 12 trong bộ Luật bóng đá đang được IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế) ban hành về tình huống này.

"Những tình huống được coi là vô tình chạm tay trong tấn công và không bị thổi phạt:

- Nếu sau tình huống chạm tay, đồng đội của cầu thủ đó ghi bàn, bàn thắng sẽ được công nhận.

- Nếu bóng từ cầu thủ bị chạm tay đi thẳng về phía khung thành và đi vào lưới nhưng bị một cầu thủ phòng ngự chạm vào/chơi bóng, bàn thắng sẽ không được công nhận.

- Nếu bóng từ cầu thủ bị chạm tay rõ ràng đang đi chệch khung thành nhưng bị một cầu thủ phòng ngự chạm vào/chơi bóng và dẫn đến một pha phản lưới nhà rõ ràng, bàn thắng sẽ được công nhận".

Trong trường hợp này, bóng từ chân Maguire đi không hướng vào khung thành và bị Greaves chạm bóng nên bàn thắng này được công nhận là quyết định chuẩn xác từ tổ VAR và trọng tài chính.